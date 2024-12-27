Два члена экипажа Ursa Major пропали при эвакуации

Tекст: Ольга Иванова

Судьба двух членов экипажа сухогруза Ursa Major остается неизвестной после террористической атаки в Средиземном море, передает ТАСС. Компания «Оборонлогистика» подтвердила, что эти люди пропали во время эвакуации с судна.

Экипаж, состоявший из 14 человек, был вынужден эвакуироваться после безуспешных попыток локализации повреждений судна. Все члены экипажа покинули судно на спасательной шлюпке. Однако два человека не были найдены после эвакуации, о чем сообщили в компании.

Сейчас продолжаются поисковые работы для обнаружения пропавших членов экипажа.

Напомним, судно Oslo Carrier 3 под норвежским флагом отказалось принять на борт российских моряков с «Урсы Майор», тонущих в Средиземном море. Российский экипаж судна «Урса Майор» был спасен испанскими моряками с судна Salvamar Drago и доставлен в порт города Картахена.