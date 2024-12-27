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Норвежский судовладелец объяснил отказ спасать российских моряков с «Урсы Майор»
Норвежское судно Oslo Carrier 3 отказалось помогать российским морякам с «Урсы Майор», так как за спасательные операции в районе отвечал центр в испанской Картахене, заявили в компании Bulkship Management, владеющей судном.
Компания заявила, что не оказала помощь экипажу российского судна «Урса Майор» из-за распоряжения Центра координации спасательных операций на море (MRCC) в Картахене, передает РИА «Новости».
Согласно заявлению Bulkship Management, MRCC, ответственный за операции в этом районе, приказал капитану не принимать на борт экипаж судна, находящегося в бедственном положении, так как другое спасательное судно уже было на пути к месту происшествия.
Компания также отметила, что их спасательная шлюпка оставалась закрепленной рядом с Oslo Carrier 3 до прибытия спасательного судна. Bulkship Management заверила, что погодные условия были благоприятными и никто из экипажа не пострадал, так как непосредственной опасности для них якобы не было.
Напомним, российское судно «Урса Майор» потерпело крушение в международных водах между Испанией и Алжиром после взрыва в машинном отделении. Судно Oslo Carrier 3 под норвежским флагом отказалось принять на борт российских моряков с «Урсы Майор». Экипаж судна был спасен испанскими моряками с судна Salvamar Drago и доставлен в порт города Картахена.