Норвежский судовладелец объяснил отказ спасать российских моряков с «Урсы Майор»

Tекст: Валерия Городецкая

Компания заявила, что не оказала помощь экипажу российского судна «Урса Майор» из-за распоряжения Центра координации спасательных операций на море (MRCC) в Картахене, передает РИА «Новости».

Согласно заявлению Bulkship Management, MRCC, ответственный за операции в этом районе, приказал капитану не принимать на борт экипаж судна, находящегося в бедственном положении, так как другое спасательное судно уже было на пути к месту происшествия.

Компания также отметила, что их спасательная шлюпка оставалась закрепленной рядом с Oslo Carrier 3 до прибытия спасательного судна. Bulkship Management заверила, что погодные условия были благоприятными и никто из экипажа не пострадал, так как непосредственной опасности для них якобы не было.

Напомним, российское судно «Урса Майор» потерпело крушение в международных водах между Испанией и Алжиром после взрыва в машинном отделении. Судно Oslo Carrier 3 под норвежским флагом отказалось принять на борт российских моряков с «Урсы Майор». Экипаж судна был спасен испанскими моряками с судна Salvamar Drago и доставлен в порт города Картахена.