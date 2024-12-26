Глава МИД России Сергей Лавров рекомендовал Киту Келлогу изучить Минские соглашения

Tекст: Вера Басилая

Лавров в ответ на слова Келлога о том, что Россия и Украина пытались договориться в рамках Минских соглашений, но эта попытка провалилась, посоветовал спецпосланнику по Украине избранного президента США Дональда Трампа глубже изучить минские договоренности, передает ТАСС.

«Минские договоренности были не попыткой, это было решение Совета Безопасности ООН, которое растоптали при поощрении США», – отметил министр.

Он также напомнил, что эти соглашения были подписаны лидерами России, Украины, Франции и Германии, и подчеркнул их значимость для евроатлантической безопасности. Лавров подчеркнул, что документы предусматривали учет интересов всех стран и работали над созданием единого пространства от Атлантики до Тихого океана.

Минские соглашения включают в себя пакет документов, принятых в 2014-2015 годах для урегулирования конфликта на юго-востоке Украины. Процесс зашел в тупик из-за отказа Киева выполнять политическую часть договоренностей.

Ранее Келлог сообщил, что Трамп стремится к «справедливому, устойчивому, безопасному» миру между Россией и Украиной, но отказался раскрывать детали.

В то время как Лавров заявил, что Россия готова к переговорам по Украине, если они будут «по сути», обсуждая первопричины и учитывая российские требования, но подчеркнул, что перемирие на Украине стало бы «путем в никуда», и подчеркнул необходимость окончательных юридических договоренностей.