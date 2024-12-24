Граждане Узбекистана погибли при пожаре на агрофирме в Татарстане

Tекст: Валерия Городецкая

По данным ведомства, все погибшие и пострадавшие в результате пожара на агрофирме в Татарстане являются гражданами Узбекистана, передает РИА «Новости».

Причиной возгорания, по предварительным данным, стало нарушение правил эксплуатации электрооборудования.

Возбуждено уголовное дело по статьям о причинении смерти по неосторожности, халатности, организации незаконной миграции и оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Глава Татарстана Рустам Минниханов поручил провести проверку всех временных жилищ на агрофермах республики. В пресс-службе Минниханова сообщили, что руководству Елабужского района также поручено обеспечить содействие в размещении пострадавших и оказание им необходимой медицинской помощи. Минниханов подчеркнул необходимость незамедлительной реакции на инцидент и принятия мер для предотвращения подобных случаев в будущем.

Напомним, в Татарстане в поселке Малореченский произошел пожар в доме для временного проживания рабочих, в результате которого погибли шестеро мужчин.