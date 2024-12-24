Предстоящая в Германии избирательная кампания будет ожесточенной. Личные нападки и популистские обещания уже давно вытеснили фактическую политику, а раскол между партиями глубок, как никогда. Вопрос в том, как долго немцы будут терпеть этот политический театр.0 комментариев
Граждане Узбекистана погибли при пожаре на агрофирме в Татарстане
В результате пожара на агрофирме в Татарстане погибли и пострадали граждане Узбекистана, сообщило региональное СУ СК.
По данным ведомства, все погибшие и пострадавшие в результате пожара на агрофирме в Татарстане являются гражданами Узбекистана, передает РИА «Новости».
Причиной возгорания, по предварительным данным, стало нарушение правил эксплуатации электрооборудования.
Возбуждено уголовное дело по статьям о причинении смерти по неосторожности, халатности, организации незаконной миграции и оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
Глава Татарстана Рустам Минниханов поручил провести проверку всех временных жилищ на агрофермах республики. В пресс-службе Минниханова сообщили, что руководству Елабужского района также поручено обеспечить содействие в размещении пострадавших и оказание им необходимой медицинской помощи. Минниханов подчеркнул необходимость незамедлительной реакции на инцидент и принятия мер для предотвращения подобных случаев в будущем.
Напомним, в Татарстане в поселке Малореченский произошел пожар в доме для временного проживания рабочих, в результате которого погибли шестеро мужчин.