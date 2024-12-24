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При пожаре в доме временного проживания рабочих в Татарстане погибли шесть человек
В Татарстане в поселке Малореченский произошел пожар в доме для временного проживания рабочих, в результате которого погибли шестеро мужчин, сообщает МЧС.
В Telegram-канале ведомства указано, что в поселке Малореченский на территории животноводческого комплекса произошел пожар в доме для временного проживания рабочих.
В здании находились 39 человек, 33 из них смогли самостоятельно покинуть помещение, один человек получил травмы.
При тушении пожара были обнаружены тела шестерых мужчин. Открытое горение, охватившее 300 квадратных метров, было ликвидировано силами 14 специалистов и с привлечением четырех единиц техники от МЧС России.
В ведомстве предварительно предполагают, что причиной возгорания стало нарушение правил эксплуатации электрооборудования.
Ранее газета ВЗГЛЯД сообщала, что на территории бывшего Абаканского опытно-механического завода в Хакасии произошел взрыв, погибли два человека, четверо пострадавших находятся в тяжелом состоянии.