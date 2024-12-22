В ЛНР наградили победителей конкурса «Лучшая семья Республики»

Tекст: Дарья Григоренко

Мероприятие стало частью итогов Года семьи, подведенных в республике. Конкурс включал номинации, такие как «Многодетная семья» и «Молодая семья», а также «Семья – опора государства» и «Семья в истории края». Юлия и Сергей Бешенко из Старобельского муниципального округа получили Диплом первой степени в номинации «Семья в истории края». Юлия отметила, что каждый в их семье увлечен творчеством: она занимается куклами и бисероплетением, старшая дочь Камила увлекается живописью, а младшая Милана работает в различных направлениях декоративно-прикладного искусства.

Супруги Кристина и Андрей Рейнис из Свердловска удостоены Диплома второй степени в номинации «Семья – опора государства». Кристина отметила, что ее муж не смог присутствовать на церемонии, так как защищает родную землю, но была уверена в его радости за их достижение.

Елена и Александр Ляшенко из Луганска заняли третье место в номинации «Многодетная семья». По словам главы семьи, участие в конкурсах положительно сказывается на воспитании детей. «Мы спортивная семья и стараемся поддерживать целеустремленность и движение вперед», – добавил он.