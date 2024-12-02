Царев: Буданов стал угрозой для Ермака, готовится к президентству на Украине

Tекст: Вера Басилая

По словам бывшего депутата Рады Олега Царева, высокие рейтинги и поддержка влиятельных лиц позволяют Буданову (внесен в России в список террористов и экстремистов) рассматривать возможность участия в выборах. В последние годы Буданов выстроил отношения с главой фракции «Слуга народа» Давидом Арахамией и собрал мощную команду сторонников, пишет РИА «Новости».

Рейтинг Буданова – 65%, у экс-главкома ВСУ Валерия Залужного – 66%, у Зеленского – 46%.

Как сообщали источники в силовых структурах Украины, Буданов стал опасен для главы офиса президента Украины Андрея Ермака, чьи попытки отстранить его сталкиваются с сопротивлением. Силовые структуры указывают на необходимость отстранения Буданова из-за его действий, наносящих вред имиджу Киева. В частности, громкие заявления главы ГУР о планах захвата Крыма и вмешательстве в дела других стран негативно воспринимаются международной общественностью.

По данным РИА «Новости», начальник контрразведывательного управления СБУ Александр Поклад, у которого личная вражда с Будановым, поддерживает Ермака в его планах. Однако репутация Поклада, известного своими жестокими методами и участием в преступных схемах, вызывает сомнения в его способности занять высокую должность. Источники сообщают, что противостояние между Будановым и Ермаком продолжается на фоне внутренних конфликтов в украинской элите.

Ранее украинская журналистка Диана Панченко заявила, что президента Зеленского поддерживают 16% вооруженных украинцев.

В офисе Владимира Зеленского проходили дискуссии об увольнении главы Главного управления разведки Минобороны Кирилла Буданова и главы Минобороны Рустема Умерова.

До этого на Украине допустили отставку министра обороны Умерова и главы ГУР Буданова.