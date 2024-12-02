Фронтовой мир дает человеку урок, заражает его желанием жить разумно и просто. Правда, велика цена этого урока. После концерта и ночевки в блиндаже гости-артисты отправляются в Москву, а их аудитория – на боевые задания, из которых могут вернуться не все.0 комментариев
Царев: Буданов готовится к президентской гонке на Украине
Царев: Буданов стал угрозой для Ермака, готовится к президентству на Украине
Глава Главного управления разведки Украины (ГУР) Украины Кирилл Буданов (внесен в России в список террористов и экстремистов) готовится к президентским выборам на Украине, у него высокие рейтинги и крепкая команда, сообщил экс-депутат Рады Олег Царев.
По словам бывшего депутата Рады Олега Царева, высокие рейтинги и поддержка влиятельных лиц позволяют Буданову (внесен в России в список террористов и экстремистов) рассматривать возможность участия в выборах. В последние годы Буданов выстроил отношения с главой фракции «Слуга народа» Давидом Арахамией и собрал мощную команду сторонников, пишет РИА «Новости».
Рейтинг Буданова – 65%, у экс-главкома ВСУ Валерия Залужного – 66%, у Зеленского – 46%.
Как сообщали источники в силовых структурах Украины, Буданов стал опасен для главы офиса президента Украины Андрея Ермака, чьи попытки отстранить его сталкиваются с сопротивлением. Силовые структуры указывают на необходимость отстранения Буданова из-за его действий, наносящих вред имиджу Киева. В частности, громкие заявления главы ГУР о планах захвата Крыма и вмешательстве в дела других стран негативно воспринимаются международной общественностью.
По данным РИА «Новости», начальник контрразведывательного управления СБУ Александр Поклад, у которого личная вражда с Будановым, поддерживает Ермака в его планах. Однако репутация Поклада, известного своими жестокими методами и участием в преступных схемах, вызывает сомнения в его способности занять высокую должность. Источники сообщают, что противостояние между Будановым и Ермаком продолжается на фоне внутренних конфликтов в украинской элите.
Ранее украинская журналистка Диана Панченко заявила, что президента Зеленского поддерживают 16% вооруженных украинцев.
В офисе Владимира Зеленского проходили дискуссии об увольнении главы Главного управления разведки Минобороны Кирилла Буданова и главы Минобороны Рустема Умерова.
До этого на Украине допустили отставку министра обороны Умерова и главы ГУР Буданова.