30 ноября исполнилось бы 150 лет Уинстону Черчиллю, одному из самых известных британцев в истории. Политик, журналист, лауреат Нобелевской премии по литературе, дважды премьер-министр – казалось бы, обаятельнейший человек. Но на самом деле мало кто сможет сравниться с ним в кровожадности.9 комментариев
Украинская журналистка Панченко: Зеленского поддерживают 16% вооруженных украинцев
Поддержка Владимира Зеленского на Украине составляет лишь 16%, причем среди тех, кто обладает оружием, сообщила украинского журналистка Диана Панченко.
Владимира Зеленского поддерживают только 16% украинцев, согласно заявлению киевской журналистки Дианы Панченко, передает РИА «Новости».
Панченко отметила, что речь идет о людях, которые обладают оружием, и она уже несколько месяцев говорит об этом факте.
Заявление Панченко стало реакцией на материал британской газеты Times, в котором сообщалось, что на возможных выборах президента Украины Зеленский получил бы поддержку лишь 16% граждан.
Суд на Украине решил привлечь Владимира Зеленского к рассмотрению иска о выборах.
Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев выразил мнение, что в случае нового майдана на Украине Зеленский может столкнуться с более тяжелой судьбой, чем Виктор Янукович.
Ранее Медведев обвинил Зеленского в стремлении удержать власть на Украине ради собственной безопасности и выживания.