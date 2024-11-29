Медведев спрогнозировал Зеленскому судьбу хуже Януковича

Tекст: Алексей Дегтярев

Медведев на своей странице во «ВКонтакте» обратил внимание на заявление украинского МИД, в котором тот осудил разгон протестов в Грузии.

Он напомнил, что выборы на Украине после окончания действия срока Зеленского так и не провели, но при этом украинский МИД смеет осуждать Грузию.

«Остается ждать, что сделает украинская нелегитимная власть, когда народ снова выйдет на майдан. Вот тогда кровавый клоун будет жгуче завидовать судьбе Виктора Януковича», – заключил Медведев.

Ранее Медведев обвинил Владимира Зеленского в стремлении удержать власть на Украине ради собственной безопасности и выживания.