Новый иммигрант в США не увидел даже последнего тамбура того поезда, который увозил в светлое будущее тех, старых иммигрантов. Застал он только рост цен на аренду жилья и взяточничество хозяев. Тотальную безработицу с дикой конкуренцией со стороны латиноамериканцев и беглых по программе U4U украинцев.2 комментария
Медведев: Зеленский позавидует судьбе Януковича
Медведев спрогнозировал Зеленскому судьбу хуже Януковича
Зампред СБ России Дмитрий Медведев выразил мнение, что в случае нового майдана на Украине Владимир Зеленский может столкнуться с более тяжелой судьбой, чем экс-президент Виктор Янукович.
Медведев на своей странице во «ВКонтакте» обратил внимание на заявление украинского МИД, в котором тот осудил разгон протестов в Грузии.
Он напомнил, что выборы на Украине после окончания действия срока Зеленского так и не провели, но при этом украинский МИД смеет осуждать Грузию.
«Остается ждать, что сделает украинская нелегитимная власть, когда народ снова выйдет на майдан. Вот тогда кровавый клоун будет жгуче завидовать судьбе Виктора Януковича», – заключил Медведев.
Ранее Медведев обвинил Владимира Зеленского в стремлении удержать власть на Украине ради собственной безопасности и выживания.