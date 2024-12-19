Украина атаковала Белгородскую область во время прямой линии Путина

Tекст: Ольга Иванова

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в своем Telegram-канале, что российская система ПВО сбила беспилотник над областью, а его обломки повредили семь автомобилей на стоянке социального объекта и остекление одного из зданий.

В Шебекинском округе в хуторе Балки в результате удара снаряда повреждены два частных домовладения: выбиты окна, посечены крыши, заборы и надворные постройки, сообщил губернатор. В селе Двулучное Валуйского округа FPV-дрон взорвался возле частного домовладения. В результате взрыва выбиты окна и посечен забор, также поврежден припаркованный легковой автомобиль.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в Севастополе во время прямой линии была объявлена воздушная тревога, что временно приостановило движение общественного транспорта; позже сигнал тревоги отменили, и транспорт снова начал работу.



