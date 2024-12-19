Интеллектуальное и моральное оцепенение – важнейший признак современной Европы, где Россия исторически находила источники вдохновения и на противопоставлении которой строила свою внешнюю политику.5 комментариев
Украина атаковала Белгородскую область во время прямой линии Путина
Во время прямой линии президента России Владимира Путина украинская армия беспилотниками атаковала Белгородскую область, где в результате падения обломков дрона повреждены семь автомобилей и остекление здания.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в своем Telegram-канале, что российская система ПВО сбила беспилотник над областью, а его обломки повредили семь автомобилей на стоянке социального объекта и остекление одного из зданий.
В Шебекинском округе в хуторе Балки в результате удара снаряда повреждены два частных домовладения: выбиты окна, посечены крыши, заборы и надворные постройки, сообщил губернатор. В селе Двулучное Валуйского округа FPV-дрон взорвался возле частного домовладения. В результате взрыва выбиты окна и посечен забор, также поврежден припаркованный легковой автомобиль.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в Севастополе во время прямой линии была объявлена воздушная тревога, что временно приостановило движение общественного транспорта; позже сигнал тревоги отменили, и транспорт снова начал работу.