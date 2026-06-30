Tекст: Алексей Дегтярёв

«В июне на Западной Украине прошли митинги. Это Львов и областной город Стрый, Ровно, Хмельницкий. Родственники пленных и пропавших без вести солдат ВСУ пытаются узнать об их судьбе», – сказал собеседник РИА «Новости».

Митинговавшие уверены, что киевские власти просто забыли о военных, часть убеждена, что их родные еще живы.

Собеседник добавил, что на плакатах митингующих упоминались различные соединения украинских войск. Среди них были 150-я механизированная бригада, десантники 106-й бригады, морские пехотинцы 37-й бригады и 425-й штурмовой полк «Скала».

Анализ некрологов показал, что значительная часть потерь этих подразделений зафиксирована в зоне наступления российской группировки «Центр» в ДНР.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в марте украинские женщины провели в Кировограде массовую акцию с портретами тысячи пропавших без вести бойцов.