Российские Ту-95МС совершили плановый полет у берегов Аляски

Tекст: Ольга Иванова

Как сообщает ТАСС, два стратегических ракетоносца Ту-95МС дальней авиации ВКС России выполнили плановый полет в воздушном пространстве над нейтральными водами Берингова и Чукотского морей вблизи западного побережья Аляски. Продолжительность полета составила более 15 часов. Истребительное сопровождение обеспечивали экипажи самолетов Су-35С и Су-30СМ Воздушно-космических сил.

В Минобороны России подчеркнули, что летчики дальней авиации регулярно совершают полеты над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Черного и Балтийского морей, а также Тихого океана. «Все полеты самолетов ВКС России выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства», – заявили в военном ведомстве.

Полет был осуществлен в рамках планового патрулирования, которое проводится для проверки готовности и возможностей Военно-космических сил России.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Министерство обороны России сообщало о плановых полетах дальних бомбардировщиков Ту-22М3 над нейтральными водами Балтийского моря.