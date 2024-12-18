Доводилось много общаться с теми, кто пережил украинскую оккупацию, видеть тела тех, кто не пережил, брать в плен и допрашивать тех, кто ее осуществлял. Одни из оккупантов питали к населению открытую злобу, другие, обычно насильно мобилизованные, относились нормально, а думали в основном, как бы побыстрее смыться.0 комментариев
Российские Ту-95МС совершили плановый полет у берегов Аляски
Два стратегических ракетоносца Ту-95МС совершили плановый полет над нейтральными водами у западного побережья Аляски, сопровождаемые истребителями Су-35С и Су-30СМ.
Как сообщает ТАСС, два стратегических ракетоносца Ту-95МС дальней авиации ВКС России выполнили плановый полет в воздушном пространстве над нейтральными водами Берингова и Чукотского морей вблизи западного побережья Аляски. Продолжительность полета составила более 15 часов. Истребительное сопровождение обеспечивали экипажи самолетов Су-35С и Су-30СМ Воздушно-космических сил.
В Минобороны России подчеркнули, что летчики дальней авиации регулярно совершают полеты над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Черного и Балтийского морей, а также Тихого океана. «Все полеты самолетов ВКС России выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства», – заявили в военном ведомстве.
Полет был осуществлен в рамках планового патрулирования, которое проводится для проверки готовности и возможностей Военно-космических сил России.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Министерство обороны России сообщало о плановых полетах дальних бомбардировщиков Ту-22М3 над нейтральными водами Балтийского моря.