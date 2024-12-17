У Китая есть облигации США почти на триллион долларов, и ему достаточно сбросить лишь небольшую часть этой суммы, чтобы вызвать паралич американского долгового рынка. Впрочем, для начала КНР достаточно будет просто отказаться покупать новые американские облигации.6 комментариев
Российские Ту-22М3 совершили полет над Балтийским морем
Два Ту-22М3 ВКС России выполнили полет над нейтральными водами Балтики
Два дальних бомбардировщика Ту-22М3 выполнили плановый полет над нейтральными водами Балтийского моря в сопровождении истребителей Су-30СМ и Су-27.
Два российских дальних бомбардировщика Ту-22М3 выполнили плановый полет над нейтральными водами Балтийского моря, сообщает ТАСС. Полет проходил в сопровождении истребителей Су-30СМ и Су-27, которые обеспечивали безопасность бомбардировщиков. Общая продолжительность полета составила более пяти часов.
На некоторых участках маршрута Ту-22М3 сопровождали истребители иностранных государств. Несмотря на это, такие полеты являются регулярной практикой для экипажей дальней авиации России. Они часто совершаются над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Тихого океана, Черного и Балтийского морей.
Министерство обороны России подчеркнуло, что все полеты выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.
Как писала газета ВЗГЛЯД, российские бомбардировщики Ту-22М3 выполняли полет над нейтральными водами Черного моря в сопровождении истребителей Су-30СМ и Су-27. Общая продолжительность планового полета составила около пяти часов.