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Дальние бомбардировщики ВКС России пролетели над Черным и Баренцевым морями
Российские бомбардировщики Ту-22М3 и Ту-95МС совершили плановые полеты над водами Черного и Баренцева морей
Два дальних бомбардировщика Ту-22М3 российской авиации провели плановый полет над Черным морем, сопровождаемые истребителями Су-30СМ и Су-27, общая продолжительность полета составила около пяти часов.
Как сообщает ТАСС, два дальних бомбардировщика Ту-22М3 Воздушно-космических сил России совершили плановый полет над нейтральными водами Черного моря. Истребительное сопровождение обеспечивали экипажи самолетов Су-30СМ и Су-27 ВКС России. Полет длился около пяти часов.
Помимо этого, два стратегических ракетоносца Ту-95МС также выполнили плановый полет над нейтральными водами Баренцева моря. Полет длился более четырех часов и сопровождался истребителями МиГ-31 ВКС России.
В Минобороны России подчеркнули, что такие полеты являются регулярными и выполняются над разными участками нейтральных вод, включая Арктику, Северную Атлантику, Тихий океан и Балтийское море. Все операции проводят в строгом соответствии с международными правилами воздушного пространства.
Как писала газета ВЗГЛЯД, два стратегических ракетоносца Ту-95МС выполнили полет над нейтральными водами Чукотского моря в рамках стратегических командно-штабных учений «Океан-2024» и отработали учебные авиаудары по критически важным объектам условного противника.
Объединенное командование аэрокосмической обороны Северной Америки отследило полет двух стратегических ракетоносцев Ту-142 в зоне опознавания противовоздушной обороны Аляски, подчеркнув, что они не пересекали границу США или Канады.
Истребители ВВС ФРГ Eurofighter были подняты по тревоге в небо над Балтийским морем из-за российских военных самолетов Ту-142 и Су-3, которые, якобы, летели без плана полета и сигнала транспондера.