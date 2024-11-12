Дальние бомбардировщики ВКС России пролетели над Черным и Баренцевым морями

Российские бомбардировщики Ту-22М3 и Ту-95МС совершили плановые полеты над водами Черного и Баренцева морей

Tекст: Денис Тельманов

Как сообщает ТАСС, два дальних бомбардировщика Ту-22М3 Воздушно-космических сил России совершили плановый полет над нейтральными водами Черного моря. Истребительное сопровождение обеспечивали экипажи самолетов Су-30СМ и Су-27 ВКС России. Полет длился около пяти часов.

Помимо этого, два стратегических ракетоносца Ту-95МС также выполнили плановый полет над нейтральными водами Баренцева моря. Полет длился более четырех часов и сопровождался истребителями МиГ-31 ВКС России.

В Минобороны России подчеркнули, что такие полеты являются регулярными и выполняются над разными участками нейтральных вод, включая Арктику, Северную Атлантику, Тихий океан и Балтийское море. Все операции проводят в строгом соответствии с международными правилами воздушного пространства.

Как писала газета ВЗГЛЯД, два стратегических ракетоносца Ту-95МС выполнили полет над нейтральными водами Чукотского моря в рамках стратегических командно-штабных учений «Океан-2024» и отработали учебные авиаудары по критически важным объектам условного противника.

Объединенное командование аэрокосмической обороны Северной Америки отследило полет двух стратегических ракетоносцев Ту-142 в зоне опознавания противовоздушной обороны Аляски, подчеркнув, что они не пересекали границу США или Канады.

Истребители ВВС ФРГ Eurofighter были подняты по тревоге в небо над Балтийским морем из-за российских военных самолетов Ту-142 и Су-3, которые, якобы, летели без плана полета и сигнала транспондера.