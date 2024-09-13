Летом этого года тихо, без помпы и бурных обсуждений, Концепция по увековечиванию памяти репрессированных была радикально изменена. Это логично следовало из факта запрета «Мемориала» в конце 2022 года.56 комментариев
Немецкие истребители подняли в небо над Балтикой из-за российских Ту-142 и Су-30
Истребители ВВС ФРГ Eurofighter были подняты по тревоге в небо над Балтийским морем из-за российских военных самолетов Ту-142 и Су-3, следует из сообщения ВВС Германии.
В ВВС ФРГ утверждают, что силы быстрого реагирования были подняты по тревоге с авиабазы Лааге и с аэродрома Лиелварде в Латвии. Сообщается, что российские самолеты якобы летели без плана полета и сигнала транспондера, передает ТАСС.
Уточняется, что немецкие истребители сопроводили над Балтикой российские самолеты Ту-142 и Су-30.
Ранее польские истребители поднимали в воздух из-за дальней авиации России.