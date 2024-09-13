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    Летом этого года тихо, без помпы и бурных обсуждений, Концепция по увековечиванию памяти репрессированных была радикально изменена. Это логично следовало из факта запрета «Мемориала» в конце 2022 года.

    56 комментариев
    Дмитрий Бавырин Дмитрий Бавырин Эльфы пошли против Невзлина

    Невзлин – это персонаж, которого проще всего сыграть актеру Дюжеву. Он ровно то же самое уже играл в «Бригаде», но нужно добавить амбиций параноидального манипулятора.

    2 комментария
    Андрей Перла Андрей Перла Мирного тыла больше нет

    До сегодняшнего дня среди нас полно людей, полагающих, что мирный тыл существует, причем именно там, где они находятся. Но тыла нет и прежняя безопасность теперь – не более чем иллюзия.

    7 комментариев
    13 сентября 2024, 22:58 • Новости дня

    Немецкие истребители подняли в небо над Балтикой из-за российских Ту-142 и Су-30

    Tекст: Вера Басилая

    Истребители ВВС ФРГ Eurofighter были подняты по тревоге в небо над Балтийским морем из-за российских военных самолетов Ту-142 и Су-3, следует из сообщения ВВС Германии.

    В ВВС ФРГ утверждают, что силы быстрого реагирования были подняты по тревоге с авиабазы Лааге и с аэродрома Лиелварде в Латвии. Сообщается, что российские самолеты якобы летели без плана полета и сигнала транспондера, передает ТАСС.

    Уточняется, что немецкие истребители сопроводили над Балтикой российские самолеты Ту-142 и Су-30.

    Ранее польские истребители поднимали в воздух из-за дальней авиации России.

    12 сентября 2024, 19:20 • Новости дня
    Путин заявил, что решения Запада по дальнобойному оружию будут означать войну НАТО с Россией
    Путин заявил, что решения Запада по дальнобойному оружию будут означать войну НАТО с Россией
    @ Гавриил Григоров/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украинские военные не могут использовать самостоятельно западные дальнобойные системы, их задействование в конфликте будет означать войну стран НАТО с Россией, заявил президент РФ Владимир Путин.

    «Любые эксперты подтвердят, и у нас, и на Западе, наносить удары современными высокоточными системами большой дальности западного производства украинская армия не в состоянии, она не может этого делать. Это возможно только с использованием разведданных со спутников, которыми Украина не располагает. Это данные со спутников Евросоюза либо Соединенных Штатов, в общем – с натовских спутников. Это первое. Второе, и очень важное, может быть, ключевое. Оно заключается в том, что полетные задания в эти ракетные системы могут, по сути, вносить только военнослужащие НАТО», – пояснил глава государства. Видео с его заявлением опубликовано в Telegram-канале Кремля.

    Путин подчеркнул, что речь не идет о разрешении Украине бить таким оружием по российской территории, а речь идет о прямом участии НАТО в военном конфликте.

    «И это, конечно, существенным образом меняет саму суть, саму природу конфликта. Это будет означать, что страны НАТО – США, европейские страны – воюют с Россией. А если это так, то, имея в виду изменение самой сути конфликта, мы будем принимать соответствующие решения, исходя из тех угроз, которые нам будут создаваться», – заключил глава государства.

    Ранее украинский президент Владимир Зеленский передал госсекретарю США Энтони Блинкену план ударов по России дальнобойными ракетами.

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    13 сентября 2024, 00:29 • Новости дня
    Вэнс рассказал о возможном плане Трампа по Украине

    Вэнс раскрыл «вероятное» содержание мирного договора между Россией и Украиной в соответствии с планом Трампа

    Вэнс рассказал о возможном плане Трампа по Украине
    @ Sven Hoppe/dpa/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Мирный договор между Россией и Украиной, вероятно, будет включать создание демилитаризованной зоны и отказ Киева от вступления в НАТО, сообщил кандидат в вице-президенты от Республиканской партии Джей-Ди Вэнс, рассказывая о возможном плане Дональда Трампа по урегулированию конфликта на Украине.

    О возможном плане Трампа Вэнс рассказал YouTube-каналу Shawn Ryan Show. По словам Вэнса, Трамп, вероятно, проведет встречу с представителями России, Украины и стран Европы, попросив их решить, каким должен быть мирный договор, передает РИА «Новости».

    «Вероятно, это будет выглядеть следующим образом: линия разграничения между Россией и Украиной станет демилитаризованной зоной», – приводит слова Вэнса ТАСС.

    ДМЗ «будет сильно укреплена». Украина «сохранит независимость и суверенитет», а Россия получит от Киева «гарантии нейтральности, неприсоединения к НАТО и другим союзным учреждениям подобного рода», «Германия и другие страны должны будут частично профинансировать восстановление Украины», сообщил Вэнс.

    Напомним, Трамп заявлял, что у него есть план по урегулированию украинского конфликта. Однако детали этого плана он раскрывать отказался.

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    13 сентября 2024, 18:15 • Видео
    США подставили Британию под удар России

    Из России высылают шестерых британских дипломатов на фоне ожиданий того, что после встречи президента США и премьера Британии ВСУ получат разрешение на удары как минимум британскими ракетами по территории России. Так США подставляют британцев под ответный удар. Президент России Владимир Путин предупреждал, что это будет рассматриваться как прямое участие в войне с Россией.

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    11 сентября 2024, 01:40 • Новости дня
    Небензя посоветовал ждать некрологи американских военных после недавних ударов России

    Небензя посоветовал ждать некрологи американских военных после ударов России по Украине

    Небензя посоветовал ждать некрологи американских военных после недавних ударов России
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    После проведенной Россией серии ударов по украинским военным объектам следует ждать некрологи о внезапной кончине высокопоставленных иностранных военных, в том числе американских, заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.

    Небензя в ходе заседания Совбеза ООН напомнил о «внушительных и эффективных» ударах ВС России по учебно-тренировочному центру ВСУ в Полтаве и гостинице в Кривом Роге с украинскими офицерами и иностранными инструкторами, передает РИА «Новости».

    «Отличительной особенностью данной серии ударов стала ликвидация значительного количества иностранных инструкторов, специалистов и наемников», – отметил российский дипломат.

    По его словам, после российских ударов в скором времени могут появиться  большое количество некрологов о внезапной кончине «высокопоставленных американских, британских, французских, польских и шведских военных».

    Небензя также повторил предупреждение России, что все, кто помогает «клике Зеленского удерживать на плаву ее военный потенциал», является «законной целью» для ВС России.

    Ранее высокопоставленный военный источник сообщил, что в результате высокоточных ударов ВС России по объекту ВСУ в Полтаве погибло и ранено около 500 специалистов, среди них военнослужащие ВСУ, нацгвардии, а также наемники из Польши, Франции, Германии и Швеции.

    Кроме того, в Кривом Роге уничтожены более 250 боевиков. Среди них около 70 французских и румынских специалистов ПВО и по производству БПЛА.

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    13 сентября 2024, 11:55 • Новости дня
    ITV: Стармер исключил одобрение ударов вглубь России на встрече с Байденом
    ITV: Стармер исключил одобрение ударов вглубь России на встрече с Байденом
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Британия и США не собираются в пятницу на встрече лидеров двух стран давать Украине разрешение на использование западного вооружения для ударов по целям на территории России, сообщает канал ITV со ссылкой на британского премьера Кира Стармера.

    Как говорится в сообщении, Стармер в самолете по пути в Вашингтон дал понять, что во время его встречи в Белом доме с Байденом Украине не разрешат использовать западные ракеты для нанесения ударов по России, передает РИА «Новости».

    Стармер заявил, что решение о расширении возможностей применения ракет Storm Shadow является «тактическим», тогда как обсуждения с Байденом будут полностью сосредоточены на стратегии. При этом глава британского правительства добавил, что с Белым домом будут согласованы новые стратегические рамки, которые затем определят окончательный ответ для Владимира Зеленского по использованию Storm Shadow, сказано в материале.

    Ранее президент России Владимир Путин заявил, что решения Запада по дальнобойному оружию будут означать войну НАТО с Россией.

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    11 сентября 2024, 19:56 • Новости дня
    Караганов: США лгут о распространении ядерных гарантий на своих союзников

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Заверения американского руководства о распространении их ядерных гарантий на союзников – это ложь, заявил ученый-международник Сергей Караганов.

    Во время холодной войны Вашингтон предполагал, что СССР может пройти танковыми колоннами через Германию, и единственным сценарием ответа, которые США отрабатывали, был ядерный удар по территории самой Германии, сказал Караганов в интервью «Коммерсанту».

    «Не по СССР. С тех пор ничего в этом плане не изменилось для США. А мы до сих пор находимся в облаке ложных представлений», – подчеркнул собеседник.

    Необходимо ужесточить российскую ядерную доктрину, также важно, чтобы руководство России заявило о готовности применения ядерного оружия по тем странам, которые поддерживают агрессию НАТО на Украине.

    По его словам, ядерная доктрина России «чудовищно устарела», в ней необходимо применить термин «ядерная эскалация», это предварительные шаги, способные убедить потенциального оппонента в готовности нанесения ядерного удара.

    Газета ВЗГЛЯД изучала, что может означать на практике изменение ядерной доктрины России.

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    11 сентября 2024, 00:39 • Новости дня
    Байден пообещал снять запрет на удары американским оружием вглубь России
    Байден пообещал снять запрет на удары американским оружием вглубь России
    @ Oliver Contreras/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Администрация США работает над тем, чтобы отменить ограничения на удары американскими вооружениями вглубь России, заявил президент США Джо Байден.

    Байден заявил, что «работает прямо сейчас» над вопросом снятия ограничений на удары дальнобойным оружием вглубь России, передает ТАСС.

    Ранее глава госдепа США Энтони Блинкен не исключил, что Байден снимет запрет на удары американскими ракетами вглубь России.

    Напомним, Байден намерен в пятницу обсудить с британским премьером Киром Стармером разрешение ВСУ наносить удары по России дальнобойным оружием.

    Между тем, корреспондент американского Axios Джулигрейс Бруфке сообщила, что Блинкен едет в Киев для того, чтобы передать разрешение на дальнобойные удары по России.

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    13 сентября 2024, 18:02 • Новости дня
    Небензя: НАТО начнет войну с Россией, если разрешит Украине бить вглубь территории РФ
    Небензя: НАТО начнет войну с Россией, если разрешит Украине бить вглубь территории РФ
    @ Craig Ruttle/AP/TASS

    Tекст: Денис Тельманов

    Страны НАТО начнут прямую войну с Россией, если разрешат Украине применять дальнобойное оружие для ударов вглубь российской территории. Об этом заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности.

    «Если решение о снятии ограничений действительно принято или будет принято, это будет означать, что с этого момента страны НАТО начинают прямую войну с Россией», – подчеркнул он, сообщает ТАСС.

    По словам Небензи, в этом случае России придется принять соответствующие меры, которые будут иметь последствия для «западных агрессоров».

    Ранее президент России Владимир Путин заявил, что задействование Западом дальнобойных ракетных систем на Украине будет означать войну стран НАТО с Россией.

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    11 сентября 2024, 21:57 • Новости дня
    Караганов призвал к ответным ударам по странам Запада в случае ударов Украины по России

    Tекст: Валерия Городецкая

    Ответом на возможные украинские удары вглубь России должны быть удары по объектам на территории западных стран, заявил почетный председатель президиума Совета по внешней и оборонной политике, научный руководитель факультета мировой экономики и мировой политики Высшей школы экономики, политолог Сергей Караганов.

    «Если дрон опять прилетит по Кремлю, то почему бы для начала не нанести обычный ракетный удар по Рейхстагу? Пусть горит», – приводит «Коммерсант» слова Караганова. Он подчеркнул, что первые ответы России не должны быть ядерными.

    По мнению Караганова, первыми целями, по которым нужно нанести удар в случае атаки со стороны Украины, должны стать объекты в странах НАТО, играющих значимую роль в снабжении Киева, а «если это их не остановит, тогда идти дальше».

    Он также призвал дополнить ядерную доктрину России понятием «ядерная эскалация». Это предварительные шаги, которые должны убедить страны Запада, что Россия готова применить ядерное оружие, пояснил Караганов.

    В среду госсекретарь США Энтони Блинкен в Киеве обсудил вопрос об ударах дальнобойным оружием вглубь России.

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    13 сентября 2024, 10:39 • Новости дня
    Минобороны: НАТО хочет отправить войска на Украину для принуждения России к переговорам

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Страны НАТО с целью обеспечения условий для силового принуждения России к переговорам по формулам Киева строят планы по отправке своих войск на Украину, заявил замминистра обороны Александр Фомин на открытии 11-го Сяншаньского форума по безопасности в Пекине.

    По его словам, с целью обеспечения условий для принуждения России силой к переговорам по формулам Киева страны НАТО планируют отправку своих войск на Украину, передает РИА «Новости».

    Фомин подчеркнул, что это опасная игра, которая может привести к прямому военному столкновению ядерных стран.

    Ранее военнослужащий ВСУ Виталий, служивший в нацбате «Киевская Русь» и отбывающий наказание в колонии в России, рассказал, что НАТО и Евросоюз восемь лет «накачивали» Украину вооружением и идеологически готовили к войне с Россией.

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    12 сентября 2024, 18:44 • Новости дня
    Столтенберга назначили главой Мюнхенской конференции по безопасности

    Бывший генсек НАТО Столтенберг назначен председателем Мюнхенской конференции по безопасности

    Столтенберга назначили главой Мюнхенской конференции по безопасности
    @ Chris Kleponis/CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Йенс Столтенберг, который в октябре покинет пост генсека НАТО, станет новым председателем Мюнхенской конференции по безопасности. Об этом сообщает Politico.

    По данным издания, Столтенберг вступит в должность после проведения конференции в феврале 2025 года, передает ТАСС.

    Столтенберг возглавлял НАТО с 2014 года. 1 октября его сменит на этом посту бывший премьер-министр Нидерландов Марк Рютте.

    Ранее Столтенберг заявил о дискуссии по поводу применения Украиной дальнобойных ракет.

    По его словам, в НАТО обсуждают, следует ли разрешить Украине наносить удары дальнобойными ракетами по территории России.

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    13 сентября 2024, 19:52 • Новости дня
    Белый дом: Решения по дальнобойному оружию после встречи Байдена и Стармера не ожидается
    Белый дом: Решения по дальнобойному оружию после встречи Байдена и Стармера не ожидается
    @ Ting Shen/CNP/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Белый дом не ожидает решения по теме ударов дальнобойным оружием по России после встречи президента США Джо Байдена и британского премьера Кира Стармера, заявил координатор по страткоммуникациям совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби.

    Кирби заявил, что не стал бы ожидать объявления по поводу ударов дальнобойным оружием вглубь России после встречи лидеров двух стран, и пояснил, что политика США по этому поводу не изменилась, передает ТАСС.

    Президент России Владимир Путин пояснял, что «разрешения Киеву на удары дальнобойным оружием» – не что иное, как прямое участие стран НАТО в конфликте, что будет означать войну НАТО с Россией.

    Газета ВЗГЛЯД изучала, о чем планируют договориться Вашингтон и Лондон в ходе пятничных переговоров.

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    13 сентября 2024, 01:57 • Новости дня
    Постпред России в Вене указал Западу на «деликатное предупреждение» Путина

    Постпред России в Вене Ульянов посоветовал странам Запада не игнорировать «деликатное предупреждение» со стороны Путина

    Постпред России в Вене указал Западу на «деликатное предупреждение» Путина
    @ kremlin.ru

    Tекст: Антон Антонов

    Президент России Владимир Путин сделал «деликатное, но строгое» предупреждение в связи с возможным применением Украиной западных вооружений большой дальности для ударов вглубь российской территории, заявил постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

    Ульянов в Telegram заявил, что Путин озвучил «очень серьезное предупреждение». «Деликатное, но строгое предупреждение, которое не рекомендуется игнорировать», – подчеркнул постпред.

    Напомним, Путин отметил, что наносить удары современными западными высокоточными системами большой дальности украинская армия сама не в состоянии. Поэтому использование таких систем будет означать прямое участие стран НАТО в боевых действиях на Украине, сказал он.

    «Это будет означать, что страны НАТО – США, европейские страны – воюют с Россией. А если это так, то, имея в виду изменение самой сути конфликта, мы будем принимать соответствующие решения, исходя из тех угроз, которые нам будут создаваться», – заявил Путин.

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    11 сентября 2024, 12:54 • Новости дня
    Анонсировано снятие Байденом запрета на использование Киевом Storm Shadow

    Telegraph: Байден может снять запрет на использование Киевом ракет Storm Shadow

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент США Джо Байден на этой неделе может снять запрет на использование Киевом британских ракет Storm Shadow для ударов вглубь России, сообщает газета Telegraph со ссылкой на источники в британском правительстве.

    Как пишет издание, Байден может снять запрет на использование британских Storm Shadow для ударов по России. Там добавили, что источники в правительстве Британии считают, что перемена позиции по дальнобойным ракетам возможна на этой неделе, передает РИА «Новости».

    Источники заявили, что окончательное решение по этому вопросу еще не принято.

    Ранее газета Guardian сообщила, что ВСУ планируют демонстративный удар по России ракетами Storm Shadow.

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    13 сентября 2024, 10:10 • Новости дня
    WSJ: Решение США по ударам вглубь России не решит проблем ВСУ

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Принятие решения использовать американское оружие для ударов вглубь территории России не решит серьезные проблемы ВСУ на поле боя, пишет The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на американских чиновников.

    Официальные лица США обеспокоились по поводу того, что снятие ограничений окажется «краткосрочной полумерой» для более серьезных проблем, с которыми столкнулась Украина в ходе спецоперации, передает ТАСС.

    По данным WSJ, конфликт кажется бесконечным и рискует обостриться, что опасно, учитывая наличие ядерного вооружения. Как заметил сотрудник аналитического центра Atlantic Council Рейчел Риццо, стратегия администрации США «очень похожа на рецепт еще одной бесконечной войны».

    WSJ указывает, что США снизили ожидания относительно достижений Киева, но «не подталкивают Украину к проведению мирных переговоров».

    Ранее президент России Владимир Путин заявил, что решения Запада по дальнобойному оружию будут означать войну НАТО с Россией.

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    13 сентября 2024, 23:50 • Новости дня
    Белый дом призвал не ждать решений по ударам вглубь России

    Карин Жан-Пьер: На встрече Байдена и Стармера не ожидается решения по ударам ВСУ вглубь России

    Tекст: Вера Басилая

    Объявлений о разрешении на использование ВСУ дальнобойных западных ракет вглубь российской территории по итогам встречи президента США Джо Байдена и премьера Великобритании Кира Стармера не будет, заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

    «Изменения в политике нет», – цитирует РИА «Новости» Карин Жан-Пьер

    По ее словам, никаких объявлений о разрешении ВСУ бить вглубь России по итогам встречи Байдена и Стармера ждать не стоит.

    Президент России Владимир Путин пояснял, что «разрешения Киеву на удары дальнобойным оружием»  будет означать войну НАТО с Россией.

    Газета ВЗГЛЯД изучала, о чем планируют договориться Вашингтон и Лондон в ходе пятничных переговоров.

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      Стоило президенту США Джозефу Байдену отказаться от продолжения своей избирательной кампании, как его место заняла ближайшая напарница. Вице-президент Камала Харрис официально объявила о намерении бороться за пост главы Белого дома, и первые опросы даже показывают, что она успешно конкурирует с Трампом.

    • Байден достиг финиша избирательной гонки досрочно

      Через три с лишним недели после провальных дебатов с Дональдом Трампом, в разгар избирательной кампании действующий глава Белого дома Джо Байден снял свою кандидатуру с выборов президента США. Теперь противники Байдена требуют от него даже большего: и вовсе подать в отставку.

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