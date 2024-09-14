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Полет российских Ту-142 был зафиксирован у Аляски
NORAD зафиксировало и отследило очередной полет российских Ту-142 у Аляски
Объединенное командование аэрокосмической обороны Северной Америки (NORAD) отследили полет двух стратегических ракетоносцев Ту-142 в зоне опознавания противовоздушной обороны (ЗОПВО) Аляски, сообщили в NORAD.
Объединенное командование аэрокосмической обороны Северной Америки подтвердило, что 13 сентября его системы обнаружили и отследили два российских стратегических ракетоносца Ту-142, которые действовали в зоне опознавания противовоздушной обороны Аляски. NORAD подчеркивает, что воздушные суда РФ не пересекали государственную границу США или Канады и оставались в международном воздушном пространстве, передает ТАСС.
Это далеко не первый случай, когда российские военные самолеты приближаются к воздушному пространству Северной Америки. Как отмечают в NORAD, подобные действия российской авиации не рассматриваются как прямая военная угроза, хотя и требуют постоянного мониторинга.
Ранее стратегические ракетоносцы Ту-95МС и дальние бомбардировщики Ту-22М3 совершили плановые полеты в небе над нейтральными водами Балтийского, Баренцева и Норвежского морей.