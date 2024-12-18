Мишустин дал старт вводу инфраструктуры «Россетей» на железной дороге

Tекст: Ольга Иванова

Мишустин дал старт вводу шести из семи ключевых объектов электроснабжения второго этапа расширения Восточного полигона железных дорог. Об этом сообщает ТАСС. Церемония была проведена в формате видеоконференцсвязи, что позволило подключиться к ней удаленно.

Вводимые в эксплуатацию объекты были завершены ПАО «Россети» в рамках второго этапа расширения инфраструктуры. Завершение первого этапа состоялось в 2023 году. В следующем, 2024 году, планируется ввести в работу еще шесть мощных объектов.

Новая инфраструктура обеспечит Байкало-Амурскую и Транссибирскую железнодорожные магистрали дополнительной мощностью 1700 мегаватт. Это станет важным шагом в выполнении задачи, поставленной президентом России Владимиром Путиным, по увеличению объема грузоперевозок на этих магистралях.