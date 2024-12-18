Доводилось много общаться с теми, кто пережил украинскую оккупацию, видеть тела тех, кто не пережил, брать в плен и допрашивать тех, кто ее осуществлял. Одни из оккупантов питали к населению открытую злобу, другие, обычно насильно мобилизованные, относились нормально, а думали в основном, как бы побыстрее смыться.0 комментариев
Мишустин дал старт вводу инфраструктуры «Россетей» на железной дороге
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин дал старт вводу объектов электроснабжения для Байкало-Амурской и Транссибирской магистралей, обеспечив допмощность в 1700 мегаватт.
Мишустин дал старт вводу шести из семи ключевых объектов электроснабжения второго этапа расширения Восточного полигона железных дорог. Об этом сообщает ТАСС. Церемония была проведена в формате видеоконференцсвязи, что позволило подключиться к ней удаленно.
Вводимые в эксплуатацию объекты были завершены ПАО «Россети» в рамках второго этапа расширения инфраструктуры. Завершение первого этапа состоялось в 2023 году. В следующем, 2024 году, планируется ввести в работу еще шесть мощных объектов.
Новая инфраструктура обеспечит Байкало-Амурскую и Транссибирскую железнодорожные магистрали дополнительной мощностью 1700 мегаватт. Это станет важным шагом в выполнении задачи, поставленной президентом России Владимиром Путиным, по увеличению объема грузоперевозок на этих магистралях.