У Китая есть облигации США почти на триллион долларов, и ему достаточно сбросить лишь небольшую часть этой суммы, чтобы вызвать паралич американского долгового рынка. Впрочем, для начала КНР достаточно будет просто отказаться покупать новые американские облигации.9 комментариев
Врачей освободили от уголовной ответственности по статье о небезопасных услугах
Госдума освободила врачей от уголовной ответственности по статье о небезопасных услугах
Госдума приняла законопроект, снимающий с врачей уголовную ответственность за оказание небезопасных услуг по статье 238 Уголовного кодекса.
Госдума России приняла законопроект, который исключает применение статьи 238 Уголовного кодекса о работах или услугах, не отвечающих требованиям безопасности, к медицинской помощи, пишет «Коммерсант».
Теперь медработники не будут привлекаться к ответственности по данной статье за оказание медицинской помощи, что ранее происходило нередко. В 2022 году по первой части статьи было заведено 138 дел, а к 2023 году их число увеличилось до 216. По второй части (тяжкие преступления) в 2022 году было 136 дел, а в 2023 году – 247.
По мнению инициаторов законопроекта, применение данной статьи к медикам приводило к уходу опытных специалистов из профессии и страху молодежи идти в сферу здравоохранения. Стресс и правовая неопределенность лишь усиливали нагрузку на и без того стрессовую работу медицинских работников.
Газета ВЗГЛЯД писала о планах заменить уголовное преследование за неумышленные преступления врачей на альтернативные наказания, чтобы поддержать медицинских работников и улучшить качество медицинских услуг.