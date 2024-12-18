Врачей освободили от уголовной ответственности по статье о небезопасных услугах

Госдума освободила врачей от уголовной ответственности по статье о небезопасных услугах

Tекст: Вера Басилая

Госдума России приняла законопроект, который исключает применение статьи 238 Уголовного кодекса о работах или услугах, не отвечающих требованиям безопасности, к медицинской помощи, пишет «Коммерсант».

Теперь медработники не будут привлекаться к ответственности по данной статье за оказание медицинской помощи, что ранее происходило нередко. В 2022 году по первой части статьи было заведено 138 дел, а к 2023 году их число увеличилось до 216. По второй части (тяжкие преступления) в 2022 году было 136 дел, а в 2023 году – 247.

По мнению инициаторов законопроекта, применение данной статьи к медикам приводило к уходу опытных специалистов из профессии и страху молодежи идти в сферу здравоохранения. Стресс и правовая неопределенность лишь усиливали нагрузку на и без того стрессовую работу медицинских работников.

Газета ВЗГЛЯД писала о планах заменить уголовное преследование за неумышленные преступления врачей на альтернативные наказания, чтобы поддержать медицинских работников и улучшить качество медицинских услуг.