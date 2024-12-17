У Китая есть облигации США почти на триллион долларов, и ему достаточно сбросить лишь небольшую часть этой суммы, чтобы вызвать паралич американского долгового рынка. Впрочем, для начала КНР достаточно будет просто отказаться покупать новые американские облигации.0 комментариев
Президент Финляндии отверг отправку миротворцев на Украину
Президент Финляндии Стубб назвал отправку миротворцев на Украину преждевременной
Президент Финляндии Александр Стубб заявил о преждевременности отправки миротворцев на Украину, подчеркнув необходимость мирного урегулирования.
Он подчеркнул, что перед этим необходимо достичь мирного урегулирования конфликта. Речь шла о важности соблюдения международного права и наличия мандата от ООН для осуществления подобных миссий, сообщает РИА «Новости».
Стубб отметил, что миротворческие миссии зачастую опираются на международное право, и подчеркнул, что важно избегать ситуации, подобной той, в которой оказались США в Ливии в 1982 году. Президент Финляндии сделал это заявление перед встречей лидеров стран Объединенного экспедиционного корпуса (JEF) в Таллине.
Ранее избранный президент США Дональд Трамп предложил разместить европейский контингент на территории Украины для содействия выполнению будущих договоренностей, достигнутых в ходе переговоров.
Россия считает преждевременным обсуждение размещения миротворцев на Украине, поскольку киевский режим пока отказывается от каких-либо переговоров.
Страны ЕС не обсуждают отправку миротворцев на Украину, так как для этого необходимо достижение мира, а Россия не намерена отступать от своих целей.