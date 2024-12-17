У Китая есть облигации США почти на триллион долларов, и ему достаточно сбросить лишь небольшую часть этой суммы, чтобы вызвать паралич американского долгового рынка. Впрочем, для начала КНР достаточно будет просто отказаться покупать новые американские облигации.5 комментариев
Украина грубо ответила на предложение Минска о переговорах
МИД Украины отверг участие Белоруссии в переговорах по конфликту на Украине
Украинский МИД выразил удивление и недовольство по поводу заявления замглавы МИД Белоруссии Юрия Амбразевича о намерении Минска участвовать в переговорах по урегулированию конфликта на Украине.
Как пишет РИА «Новости», украинское ведомство выразило удивление и подчеркнуло, что Белоруссия может претендовать только на привлечение к международно-правовой ответственности за агрессию против Украины.
Украинская сторона также потребовала привлечения белорусских чиновников к ответственности за их действия, которые якобы нарушают международное право.
Ранее Белоруссия выразила готовность участвовать в мирных переговорах по Украине, подчеркивая необходимость учитывать интересы Минска и гарантии безопасности страны.
Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности США Джон Кирби заявил, что решение о переговорах должно приниматься Киевом.