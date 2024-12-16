МИД Белоруссии заявил о необходимости учета интересов Минска в мирных переговорах по Украине

Tекст: Вера Басилая

Заместитель министра иностранных дел Белоруссии Юрий Амбразевич заявил, что с самого начала конфликта белорусская сторона предпринимала миротворческие шаги для предотвращения эскалации. По его словам, Минск всегда подчеркивал свое право на участие в мирных переговорах по Украине, передает ТАСС.

«Для нас важно получить гарантии нашей собственной безопасности. Финальные договоренности должны обязательно учитывать в том числе и интересы белорусской стороны», – заявил Амбразевич.

Заявление было сделано на Девятом заседании Консультативного совета по делам белорусов зарубежья при МИД республики, где обсуждались стратегические интересы страны в контексте украинского конфликта.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко отметил важность защиты интересов Минска в переговорах между Россией и Украиной.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил об отказе Украины от переговоров с Россией.

Напомним, президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко подписали договор о гарантиях безопасности Союзного государства, который позволяет задействовать все имеющиеся силы и средства для выполнения обязательств.