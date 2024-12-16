  • Новость часаСпасатели эвакуировали экипаж севшего на мель возле Тамани танкера «Волгонефть-239»
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    Мнения
    Владимир Можегов Владимир Можегов Проблема Украины решается договором России и Германии

    Возможно ли решение украинской проблемы? Да, возможно. Но как и решение всякой большой проблемы, решение этой лежит не на уровне самой проблемы. Проблема Украины не может быть решена на уровне Украины. Она может быть решена только одним способом – созданием новой системы европейской безопасности.

    0 комментариев
    Александр Разуваев Александр Разуваев Какой путь в экономике прошла Россия за 25 лет

    Так хорошо, как сейчас, Россия не жила ни в советское время, ни в досоветское. Вообще никогда в своей истории. Большая страна больших возможностей, которые за 25 лет правления Владимира Путина были реализованы по максимуму.

    75 комментариев
    Андрей Полонский Андрей Полонский Как остаться своим среди своих

    Немногие из нас захотят жить в обществе, где резкое эмоциональное слово, даже недопустимое с точки зрения общественного консенсуса, будет иметь необратимым следствием запрет на профессию. Русская пословица гласит: «Повинную голову меч не сечет».

    24 комментария
    16 декабря 2024, 10:46 • Новости дня

    Белоруссия заявила о праве участвовать в мирных переговорах по Украине

    МИД Белоруссии заявил о необходимости учета интересов Минска в мирных переговорах по Украине

    Tекст: Вера Басилая

    Белоруссия намерена участвовать в мирных переговорах по Украине, необходимо учитывать интересы Минска и гарантии безопасности страны, заявил замминистра иностранных дел Белоруссии Юрий Амбразевич.

    Заместитель министра иностранных дел Белоруссии Юрий Амбразевич заявил, что с самого начала конфликта белорусская сторона предпринимала миротворческие шаги для предотвращения эскалации. По его словам, Минск всегда подчеркивал свое право на участие в мирных переговорах по Украине, передает ТАСС.

    «Для нас важно получить гарантии нашей собственной безопасности. Финальные договоренности должны обязательно учитывать в том числе и интересы белорусской стороны», – заявил Амбразевич.

    Заявление было сделано на Девятом заседании Консультативного совета по делам белорусов зарубежья при МИД республики, где обсуждались стратегические интересы страны в контексте украинского конфликта.

    Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко отметил важность защиты интересов Минска в переговорах между Россией и Украиной.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил об отказе Украины от переговоров с Россией.

    Напомним, президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко подписали договор о гарантиях безопасности Союзного государства, который позволяет задействовать все имеющиеся силы и средства для выполнения обязательств.

    15 декабря 2024, 13:46 • Новости дня
    Онуфриенко: Масштабного продвижения в Запорожской области в ближайшее время ожидать не стоит
    Онуфриенко: Масштабного продвижения в Запорожской области в ближайшее время ожидать не стоит
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Евгений Поздняков

    Оборона ВСУ в Запорожской области сосредоточена вокруг Великой Новоселки и Гуляйполя. Потеря данных населенных пунктов заметно осложнит положение противника на этом участке фронта, сказал газете ВЗГЛЯД военный аналитик Михаил Онуфриенко. Ранее командование ВСУ запретило личному составу покидать Великую Новоселку.

    «Боевые действия на Запорожском направлении сохраняют относительно спокойный характер. Тем не менее российские войска продолжают медленное продвижение от Работино к Орехову. Это вынуждает противника удерживать на данном участке фронта значительные силы, не давая ВСУ сосредоточить усилия на более важных горячих точках», – сказал военный аналитик Михаил Онуфриенко.

    «Имеются значимые успехи в Великой Новоселке. Наступающие российские подразделения постепенно подходят к населенному пункту с юга. С востока мы атакуем Новый Комар, что делает снабжение противника с севера невозможным. В украинской армии сложившееся положение оценивают как критическое», – отмечает он.

    «ВСУ понимают значимость Великой Новоселки. В случае ее освобождения, они столкнутся с угрозой потери всего участка фронта, вплоть до Гуляйполя. Оба населенных пункта – значимые укрепрайоны, вокруг которых у противника выстроена вся стратегия региональной обороны. Ситуация для Украины осложняется и отсутствием крупных резервов», – считает собеседник.

    «На этом фоне власти страны начинают эвакуацию из прифронтовых поселений. Так, например, стало известно о принудительном вывозе населения из Малой Токмачки. Тем не менее интерпретировать данные действия как подготовку к сдаче не стоит. Здесь стоит вспомнить пример Сумской области», – акцентирует эксперт.

    «Здесь украинские власти регулярно инициируют процедуры эвакуации. Однако наступления России в этом регионе в ближайшее время не предвидится. В целом масштабного продвижения в Запорожской области ожидать не стоит. Конечно, Орехов и Гуляйполе – важные со стратегической точки зрения пункты, но в настоящий момент у нас имеются более важные направления фронта», – заключил Онуфриенко.

    Ранее командование ВСУ запретило личному составу покидать Великую Новоселку. Данное решение было принято на фоне участившейся тенденции к сдаче в плен военных, присутствующих на данном участке. До этого российские войска успешно провели зачистку Нового Комара и Благодатного, расположенных неподалеку от населенного пункта.

    Кроме того, власти Украина объявили о принудительной эвакуации жителей села Малая Токмачка. По словам председателя комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета Владимира Рогова, вывоз населения носит срочный характер и связан он с резким ухудшением ситуации на Запорожском направлении.

    Он добавил, что российская армия постепенно приближается к окраинам села. Местные жители передают бойцам координаты размещения украинских сил, чтобы ускорить процесс освобождения региона. Помимо этого, продвижение наблюдается в районе села Белогорье, расположенного юго-восточнее Малой Токмачки.

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    15 декабря 2024, 13:52 • Новости дня
    Венгрия получила от Киева «некультурный отказ» от разговора Орбана с Зеленским
    Венгрия получила от Киева «некультурный отказ» от разговора Орбана с Зеленским
    @ Kirill Chubotin/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что Киев отказал в просьбе об организации телефонного разговора между премьером Виктором Орбаном и президентом Украины Владимиром Зеленским.

    Сийярто, как сообщает РИА «Новости», заявил о некультурном отказе Киева в организации телефонного разговора между премьер-министром Виктором Орбаном и президентом Украины Владимиром Зеленским. Сийярто пояснил, что после разговора Орбана с президентом России Владимиром Путиным, он проинформировал об этом украинских коллег и попросил устроить возможность для беседы Орбана с Зеленским. Однако Венгрия получила отказ, что, по словам Сийярто, является беспрецедентным случаем в дипломатии.

    Сийярто сообщил, что обращение было сделано украинскому коллеге Андрею Сибиге и главе офиса президента Украины Андрею Ермаку. По его словам, отказ был выражен в напряженной и некультурной форме.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Венгрия предложила Украине рождественское перемирие и обмен пленными с Россией, но Владимир Зеленский отказался от этой инициативы. ФСБ передала Венгрии список для обмена пленными с Украиной. Кремль поддержал усилия Орбана по обмену пленными.

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    14 декабря 2024, 13:50 • Видео
    Абхазия расплачивается за революцию

    «Россия отключила Абхазию от электричества и денег». Так объясняется коллапс в республике, где внезапно пропала электроэнергия. Ранее в Абхазии прошел свой «майдан», власть сменилась и по факту отказалась от соглашения с Россией о защите инвестиций. Что происходит? Россия теряет еще одного союзника?

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    15 декабря 2024, 17:56 • Новости дня
    Рар: Правящие партии Германии недооценивают уровень экономических потрясений

    Политолог Рар: ХДС готов принести экономику ФРГ в жертву политическим амбициям

    Рар: Правящие партии Германии недооценивают уровень экономических потрясений
    @ Christian Spicker/ IMAGO/Global Look Press

    Tекст: Евгений Поздняков

    Немецкие партии не обладают четким видением решения текущих экономических проблем ФРГ. В настоящий момент предложения каждой фракции выглядят однобоко, сказал газете ВЗГЛЯД германский политолог Александр Рар. Ранее вице-канцлер ФРГ Роберт Хабек признал, что немецкая бизнес-модель оказалась загнана в угол.

    «Системные партии недооценивают уровень экономических потрясений в Германии. Они считают, что все проблемы решатся благодаря простому перераспределению имеющихся в бюджете средств. «Зеленые», например, и вовсе настаивают на взятии новых долгов и вложении капитала в экологические проекты», – сказал германский политолог Александр Рар.

    «По их мнению, зеленая экономика в скором времени заменит традиционную, благодаря чему Берлин сможет экспортировать во многие страны собственные наработки в данной сфере. Представители СДПГ же твердят, что социально-рыночная экономика в ФРГ продолжает работать, поэтому все расходы на общество необходимо подкрепить кредитами, а сверхбогатых вновь предстоит «подоить», – акцентирует он.

    «Свободная демократическая партия (СвДП) бьет тревогу по поводу деиндустриализации страны и Европы, но в левых СМИ их предпочитают «топить», называя паникерами. Христианско-демократический союз (ХДС) в этой ситуации все не может найти себя: с одной стороны, он хочет показаться представителем интересов и бедных, и богатых», – считает собеседник.

    «С другой – лидер партии Фридрих Мерц, видимо, хочет создать будущее правительство в коалиции с «зелеными», тем самым оставив Хебека министром экономики. Если это случится, то обновление экономики будет поставлено в жертву политической тактике», – заключил Рар.

    Ранее вице-канцлер ФРГ Роберт Хабек признал, что немецкая бизнес-модель оказалась загнана в угол. В интервью изданию Bild он подчеркнул, что Германия до сих пор остается «экспортной» страной, которая нуждается в открытых рынках. Между тем США и КНР постепенно водят протекционистские меры, что мешает развитию Берлина.

    Хабек добавил, что китайские электромобили представляют угрозу для немецкой автомобильной промышленности, а отсутствие инвестиций в инфраструктуру и квалифицированных работников привело к негативным последствиям. При этом он выразил неудовлетворенность действующими налоговыми условиями.

    Напомним, экономическая стагнация в Германии продолжается уже пять лет, а согласно прогнозу Института экономики ФРГ, в этом году ВВП страны сократится на 0,1% с учетом инфляции. Исследование компании YouGov показало, что подавляющее большинство немцев недовольны текущим положением дел, называя его «плохим». При этом улучшений ожидает лишь малый процент населения.

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    16 декабря 2024, 08:55 • Новости дня
    Пленный ВСУ рассказал о расстрелах не говорящих по-украински в Курской области

    Пленный ВСУ Пломбирус рассказал о приказе расстреливать русскоязычных гражданских в Курской области

    Tекст: Вера Басилая

    Военнослужащий ВСУ Артур Пломбирус, призванный из мест лишения свободы, признался в расстреле гражданских на Украине по приказу командования, требовавшего расправляться с теми, кто не разговаривает на украинском языке, сообщило Министерство обороны России.

    Военнослужащий ВСУ Артур Пломбирус, сдавшийся в плен в Курской области, заявил, что по приказу украинского командования расстреливал гражданских, которые не говорили на украинском языке, передает РИА «Новости».

    По его словам, командование давало указания расправляться на месте с теми, кто не владел украинским.

    «Стрелял, он упал, убил или нет – не знаю», – сообщил Пломбирус.

    Пломбирус также признался, что по приказу командования переодевался в российскую военную форму и обманывал российских солдат, чтобы расправляться с ними. Он рассказывал, что подходил к позициям россиян под предлогом получить сигарету или помощь с автомобилем, после чего нападал, передает ТАСС.

    Пломбирус был призван в ВСУ из мест лишения свободы, где отбывал наказание за грабеж. Он отметил, что ему обещали выплату денег и аннулирование судимости. Также Пломбирус рассказал, что сдался в плен после того, как его подразделение было разбито, а все вокруг него были ранены.

    Ранее в Курской области украинские боевики убили 21-летнюю девушку-волонтера и водителя, которые развозили обеды местным жителям.

    Жительница села Коренево Курской области рассказала, что Вооруженные силы Украины расстреливали в августе 2024 года гражданские машины, пытавшиеся эвакуироваться по мосту в Кореневском районе.

    Международный общественный трибунал по преступлениям украинских неонацистов представил доклад «Злодеяния киевского неонацистского режима в Курской области».

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    15 декабря 2024, 15:40 • Новости дня
    Эксперт назвал три главных темы для немецкого избирателя перед досрочными выборами

    Политолог Соколов: Накануне выборов немцев интересуют экономические проблемы, миграционная и внешняя политика ФРГ

    Эксперт назвал три главных темы для немецкого избирателя перед досрочными выборами
    @ Valentin Wolf/Global Look Press

    Tекст: Евгений Поздняков

    Политическим партиям Германии в преддверии выборов предстоит представить населению решения сразу нескольких принципиально важных проблем. Участникам электоральной кампании необходимо объяснить людям, как именно они справятся с экономическим кризисом в ФРГ, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Артем Соколов. Ранее вице-канцлер ФРГ Роберт Хабек признал, что немецкая бизнес-модель оказалась загнана в угол.

    «В Германии происходит активизация политической жизни. Все ведущие партии страны начинают подготовку к досрочным выборам в Бундестаг. Разумеется, организации пытаются достучаться до избирателей с помощью наиболее понятных для них тем. В настоящий момент – это проблема экономического упадка ФРГ», – отмечает Артем Соколов, научный сотрудник Центра европейских исследований Института международных исследований.

    «Немецкие граждане ощущают удорожание целого ряда привычных товаров, видят неблагоприятное состояние промышленности страны. Конечно, главная причина подобного развития событий – отсутствие дешевых энергоносителей. Раньше данную потребность восполняла Россия, но в настоящий момент Берлин сам отказался от сотрудничества с Москвой», – акцентирует он.

    «Конечно, мейнстримовые партии не смогут даже на риторическом уровне признать данную ошибку. В этом плане преимущество принадлежит оппозиции, например, «Альтернативе для Германии». Однако даже внутри Христианско-демократического союза (ХДС) имеются некоторые политики, выступающие за возобновление закупок газа у России», – добавляет эксперт.

    «Тем не менее тема торговых отношений с Москвой в настоящий момент для многих партийных деятелей ФРГ является токсичной. Неосторожные высказывания могут привести к тому, что в институтах коллективного Запада их заклеймят в качестве «сторонников Путина». Однако избежать экономических вопросов в ходе предвыборной кампании не удастся», – говорит собеседник.

    «В настоящий момент немецкого избирателя преимущественно волнуют три проблемы: общество недовольно общим упадком финансовой системы, кроме того, граждан не устраивает действующая миграционная политика и, что примечательно, сохраняется интерес к внешней сфере деятельности Берлина, в частности к его вовлеченности в конфликт на Украине», – полагает он.

    «Все эти вопросы тесно взаимосвязаны. Отделить один от другого практически невозможно. Соответственно, и позиции партий должны носить комплексный характер. Поэтому сейчас многие политики обеспокоены вопросом: каким именно образом можно совместить все перечисленные проблемы в рамках единой позиции», – напоминает эксперт.

    «Тем более подобное внимание к международной политике в преддверии выборов для ФРГ скорее не типично. На этом фоне, например, лидер ХДС Фридрих Мерц также пытается представить свою позицию в более-менее умеренном ключе. Он не раз делал громкие антироссийские заявления, от которых позже открещивался. Такова логика предвыборной борьбы», – заключил Соколов.

    Ранее вице-канцлер ФРГ Роберт Хабек признал, что немецкая бизнес-модель оказалась загнана в угол. В интервью изданию Bild он подчеркнул, что Германия до сих пор остается «экспортной» страной, которая нуждается в открытых рынках. Между тем США и КНР постепенно водят протекционистские меры, что мешает развитию Берлина.

    Хабек добавил, что китайские электромобили представляют угрозу для немецкой автомобильной промышленности, а отсутствие инвестиций в инфраструктуру и квалифицированных работников привело к негативным последствиям. При этом он выразил неудовлетворенность действующими налоговыми условиями.

    Напомним, экономическая стагнация в Германии продолжается уже пять лет, а согласно прогнозу Института экономики ФРГ, в этом году ВВП страны сократится на 0,1% с учетом инфляции. Исследование компании YouGov показало, что подавляющее большинство немцев недовольны текущим положением дел, называя его «плохим». При этом улучшений ожидает лишь малый процент населения.

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    16 декабря 2024, 05:24 • Новости дня
    В команде Трампа решили рассмотреть предложения Орбана по Украине

    Советник Трампа Уолц заявил о намерении рассмотреть предложения Орбана о перемирии на Украине

    В команде Трампа решили рассмотреть предложения Орбана по Украине
    @ EPA/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    Команда избранного президента США Дональда Трампа изучит предложение премьер-министра Венгрии Виктора Орбана о перемирии на Украине, сообщил будущий советник Трампа по нацбезопасности Майк Уолц.

    Уолц подчеркнул необходимость прекращения боевых действий, передает РИА «Новости» со ссылкой на CBS.

    «И, знаете, смотрите, если это будет своего рода прекращение огня в качестве первого шага, опять же, мы... мы внимательно посмотрим, что это значит», – заявил Уолц.

    Уолц отметил, что до 20 января команда Трампа будет сотрудничать с нынешней администрацией США. Он подчеркнул, что у Орбана есть постоянные контакты с российским правительством, а также хорошие отношения с Трампом.

    Уолц надеется, что вскоре удастся добиться прекращения огня на Украине.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Киев отказал в просьбе об организации телефонного разговора между Орбаном и украинским лидером Владимиром Зеленским.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщал, что Орбан предложил России и Украине согласиться на обмен пленными и рождественское перемирие. Москва передала свои предложения, однако Киев отказался от инициатив Орбана.

    Венгерский министр иностранных дел Петер Сийярто в ходе беседы с российским коллегой Сергеем Лавровым также заявил, что Зеленский отказался от предложения Будапешта.

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    16 декабря 2024, 02:30 • Новости дня
    «Квартал 95» показал карту Украины без Крыма

    Студия «Квартал 95» в рекламе новогоднего выпуска показала карту Украины без Крыма

    «Квартал 95» показал карту Украины без Крыма
    @ кадр из видео

    Tекст: Антон Антонов

    Реклама новогоднего выпуска «Вечернего квартала» от студии «Квартал 95», совладельцем которой ранее был Владимир Зеленский, вызвала скандал из-за изображения карты Украины без Крыма, сообщили украинские СМИ.

    В социальных сетях кадр, на котором карта Украины изображена без Крыма, вызвал волну негативных комментариев среди пользователей. Некоторые из них также обвинили студию в неуместности развлекательного шоу в условиях боевых действий, передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министерство иностранных дел Украины потребовало извинений от ФИФА за показ карты на жеребьевке ЧМ-2026, где Крым не был представлен как часть Украины. В сентябре сообщалось, что на Украине выпустили учебник, на карте которого страна изображена без Крыма. В 2023 году Европарламент в соцсетях опубликовал карту с Крымом в составе России, однако позже публикацию удалили.

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    16 декабря 2024, 00:50 • Новости дня
    Владелец Global Spirits профинансировал ВСУ за счет бизнеса в России

    Номинальный владелец Global Spirits профинансировал ВСУ на 1,3 млрд рублей за счет бизнеса в России

    Tекст: Антон Антонов

    Номинальный владелец алкогольного холдинга Global Spirits обвиняется в финансировании ВСУ на сумму свыше 1,3 млрд рублей, полученных от прибыли в России, сообщил начальник Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России генерал-лейтенант полиции Андрей Курносенко.

    Курносенко сообщил, что против «номинального владельца алкогольного холдинга Global Spirits» было открыто «уголовное дело по факту финансирования терроризма». Указывается, что речь идет о «сумме свыше 1,3 млрд рублей». Курносенко отметил, что средства на поддержку ВСУ поступали из прибыли, полученной от экономической деятельности на территории России, передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в 2023 году украинский бизнесмен, владелец алкогольного холдинга Global Spirits Евгений Черняк, обвиняемый в финансировании террористической деятельности ВСУ, был объявлен Россией в розыск.

    В августе 2024 года следствие ужесточило обвинение совладельцу ликеро-водочных заводов «Русский север» и «Родник и К» Александру Беспалову, обвиняемому в окончательной редакции не только в посредничестве во взяточничестве, но и в содействии террористической деятельности.

    СМИ сообщали, что заводы «Русский север» и «Родник и К» имеют отношение к холдингу Global Spirits.

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    16 декабря 2024, 06:20 • Новости дня
    Захарова осудила съемки украинского кулинарного шоу в Киево-Печерской лавре

    Захарова прокомментировала украинское кулинарное шоу в Киево-Печерской лавре словами «бес попутал»

    Захарова осудила съемки украинского кулинарного шоу в Киево-Печерской лавре

    Tекст: Антон Антонов

    В Киево-Печерской лавре, которую украинские власти частично отобрали у канонической Украинской православной церкви, во время Рождественского поста устроили съемки украинского кулинарного шоу, сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    «В Киево-Печерской лавре прямо во время Рождественского поста захватчики устроили телекулинарное шоу об украинской кухне. Зачем в качестве места съемок выбирать чтимую во всем православном мире святыню – вопрос бессмысленный, а ответ очевидный: бес попутал», – заявила Захарова в Telegram.

    Она подчеркнула, что это «лучшая иллюстрация» попыток подменить на Украине христианские ценности «ультранационализмом и неонацизмом». По ее словам, на Украине хотят «захватить и оприходовать» святыни, чтобы использовать их как источник «канонической легитимности».

    Захарова заявила, что православный пост подразумевает «воздержание», а не «подмену скоромного «вкусненьким постным». «Одно радует: и на самой Украине, охваченной этим безумием, многие с ужасом и отторжением восприняли кулинарное шоу внутри святыни», – заявила она.

    В эфире украинского телеканала «1+1» показали сюжет кулинарного шоу, где шеф-повар и ресторатор Евгений Клопотенко готовит еду прямо в Трапезном храме лавры, передает РИА «Новости».

    Напомним, министерство культуры Украины сообщало, что Успенский собор и Трапезный храм Киево-Печерской лавры перешли от канонической Украинской православной церкви в собственность украинских властей.

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    15 декабря 2024, 18:03 • Новости дня
    В Сумах прогремел взрыв на фоне воздушной тревоги

    Tекст: Ольга Иванова

    На фоне воздушной тревоги в Сумах на северо-востоке Украины раздался взрыв, сообщает украинское издание «Общественное Сумы».

    В воскресенье в Сумах на северо-востоке Украины произошел взрыв, сообщает украинское издание. «В Сумах был слышен звук взрыва», – говорится в сообщении. Взрывы произошли на фоне воздушной тревоги, объявленной в связи с возможной угрозой.

    Согласно данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, воздушная тревога объявлена в Киеве, Киевской, Харьковской, Черниговской, Полтавской, Кировоградской, Днепропетровской, Черкасской и Сумской областях. Тревога по состоянию на 17.40 мск продолжает действовать, вызывая опасения среди местных жителей и властей.

    Ранее российские военные нанесли ответный удар по объектам топливной и энергетической инфраструктуры на Украине в ответ на атаку ракетами ATACMS по аэродрому в Таганроге.

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    15 декабря 2024, 21:39 • Новости дня
    В Одессе заметили переодетых в Санта Клаусов людей в военной форме

    Tекст: Ольга Иванова

    В Одессе заметили людей в военной форме, переодетых в Санта Клаусов, которых предположительно связали с военкоматами, однако позднее появилась версия о том, что это были волонтеры, покупающие подарки для детей.

    В Одессе были замечены люди в военной форме, переодевавшиеся в Санта Клаусов. По сообщениям в сети, предполагается, что это могли быть сотрудники военкоматов, однако информация о том, раздавали ли они повестки прохожим, отсутствует, передает УНИАН.

    Позднее агентство уточнило, что эти люди могли быть волонтерами, занимающимися покупкой подарков для детей. Однако, основание для такого заявления не было пояснено. Это сообщение вызвало широкий интерес и обсуждение в социальных сетях.

    Ранее сообщалось, что украинские власти планируют мобилизовать 1 млн человек до конца 2024 года с целью немедленной отправки на фронт. Протоиерея канонической Украинской православной церкви (УПЦ) Олега Мельникова насильно мобилизовали и избили в военкомате после задержания на блокпосту.

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    15 декабря 2024, 13:24 • Новости дня
    Украина запросила импорт электроэнергии из ЕС на фоне отключений

    Украина запросила более 20 тыс МВтч электроэнергии из ЕС на фоне отключений

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Украина на фоне почасовых отключений электроэнергии запросила импорт более 20 тыс. МВт.ч у стран ЕС с целью стабилизации энергосистемы и призвала бизнес содействовать в этом процессе.

    Украина на фоне продолжающихся почасовых отключений электроэнергии запросила у соседних стран ЕС импорт электроэнергии объемом более 20 тыс. МВт.ч, передает РИА «Новости». В сообщении на Telegram-канале министерства энергетики страны отметили, что прогнозируется импорт мощностью 1151 МВт, а с 1 декабря максимальная мощность импорта электроэнергии из стран ЕС составляет 2,1 ГВт.

    Министерство энергетики подчеркнуло, что продолжается работа над ликвидацией последствий отключений и восстановлением стабильного энергоснабжения. Ведомство призвало бизнес активно импортировать электроэнергию для дополнительной стабилизации энергосистемы Украины и потребителей рационально использовать электроэнергию.

    Генеральный директор украинской энергокомпании YASNO Сергей Коваленко сообщил, что с понедельника, 16 декабря, «Укрэнерго» введет новые унифицированные графики отключений электроснабжения для всех регионов страны. «Новый подход позволит обеспечить 56 часов со светом в течение недели для каждой очереди, по сравнению с 38 часами в предыдущих графиках», – отметил он .

    Коваленко добавил, что изменится основное временное распределение: вместо часов отключения будут рассчитываться в получасовых интервалах, что сделает подход более гибким в вопросе количества отключенных потребителей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Россия начала разбивать энергосистему Украины на острова. Украина запросила импорт электроэнергии у пяти стран после массивных ударов по ее энергетической инфраструктуре. Президент Украины Владимир Зеленский заявил об одном из самых масштабных нападений на энергетику страны.

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    15 декабря 2024, 23:28 • Новости дня
    Генштаб ВСУ назвал Кураховское направление одним из самых горячих

    Генштаб ВСУ пожаловался на «значительное преимущество» российских войск на Кураховском направлении

    Генштаб ВСУ назвал Кураховское направление одним из самых горячих
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Кураховское направление является одним из самых горячих на фронте, у российских сил есть значительное преимущество в технике и личном составе, заявил генштаб вооруженных сил Украины.

    «Кураховское направление остается одним из самых горячих», – приводит РИА «Новости» текст сообщения.

    Генштаб ВСУ заверил, что «принимаются все необходимые решения с учетом сложности обстановки». Кроме того, ВСУ заявили о контрдиверсионных мероприятиях, передает ТАСС.

    Ранее глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что украинские войска контролируют не более 20% города Курахово.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, по словам председателя комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета Владимира Рогова, группировка ВСУ численностью до 700 человек оказалась в полном окружении южнее Курахово в ДНР, их единственным шансом на спасение является сдача в плен. Тем временем на Украине произошла замена командующего группой «Донецк» ВСУ: вместо Александра Луценко, уволенного с должности, ответственность за ключевые направления, включая Курахово, принял Александр Тарнавский.

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    15 декабря 2024, 22:19 • Новости дня
    Белорусские дипломаты вернулись из Сирии в Минск

    Белорусский МИД поблагодарил Россию за помощь в возвращении дипломатов из Сирии

    Tекст: Антон Антонов

    Все белорусские дипломаты эвакуированы из Сирии в Минск, в Бейруте развернут временный консульский пункт, сообщил пресс-секретарь МИД Белоруссии Анатолий Глаз.

    Посол Белоруссии в Сирии Юрий Слука будет находиться в Минске «некоторое время на консультациях», после чего планируется провести углубленную оценку обстановки, сообщили в МИД Белоруссии.

    Глаз также отметил, что министерство иностранных дел выражает признательность российским коллегам, которые обеспечили безопасное прибытие дипломатов в Белоруссию, передает РИА «Новости».

    «В столице Ливана Бейруте развернут временный консульский пункт посольства Беларуси в Сирии для продолжения консульской деятельности и оказания возможной помощи нашим гражданам», – сообщил он.

    Департамент ситуационно-кризисного центра МИД России информировал о частичной эвакуации персонала российских загранпредставительств в Дамаске и дипмиссий КНДР, Белоруссии и Абхазии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Белоруссии Александр Лукашенко подчеркнул, что события в Сирии, где мировые игроки борются за власть, являются уроком для его страны, которая должна сама определять свою судьбу.

    Замглавы МИД России Михаил Богданов сообщил, что Москва установила контакты с политическим комитетом «Хайят Тахрир аш-Шам» для обсуждения безопасности российских граждан и дипломатической миссии в Сирии.

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    15 декабря 2024, 18:51 • Новости дня
    Мэр Горловки сообщил о новых пострадавших от обстрела

    Tекст: Ольга Иванова

    В результате обстрела украинскими войсками в центре Горловки пострадали две женщины, сообщил мэр города Иван Приходько, отметив, что ранее было ранено еще двое жителей и один погиб.

    В результате обстрела со стороны украинских войск пострадали две мирные жительницы Горловки, передает РИА «Новости». Мэр города Иван Приходько подчеркнул, что атака произошла в центральной части города. Это не первый случай обстрела на этой неделе: ранее сообщалось о еще двух пострадавших и одном погибшем от удара беспилотника.

    Горловка, расположенная в пятидесяти километрах к северу от Донецка, является одним из крупнейших городов Донецкой Народной Республики. Здесь находятся такие важные предприятия, как химический концерн «Стирол» и угледобывающие компании. До начала конфликта на Донбассе население города составляло более 250 тыс. человек.

    По словам мэра Горловки, атака была направлена на центр города, что привело к ранению двух мирных жительниц. «В результате обстрела центра города со стороны украинских террористов ранены две мирные жительницы Горловки», – сообщил Приходько.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинские войска атаковали Горловку выпустив пять снарядов калибра 155 мм, что привело к серьезным разрушениям в Никитовском районе.

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