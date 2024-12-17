Стало известно о выделении ЕС 160 млн евро помощи Сирии до конца года

Стало известно о предоставлении ЕС Сирии до 160 млн евро помощи до конца года

Tекст: Ольга Иванова

Евросоюз рассматривает возможность отмены санкций против Сирии, однако это решение будет зависеть от выполнения определенных условий, сообщает ТАСС.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен подчеркнула, что ключевым требованием является мирная передача власти в Сирии. Она также подробно обсудила этот вопрос с президентом Турции Реджепом Эрдоганом во время их встречи.

Фон дер Ляйен отметила, что в рамках поддержки Сирии Евросоюз предоставит стране до конца года 160 млн евро. Это заявление подчеркнуло приверженность ЕС своим обязательствам по поддержке Сирии, несмотря на существующие санкции. Глава Еврокомиссии подчеркнула, что данные меры направлены на поддержку сирийского народа в нынешних сложных условиях.

Кроме того, Урсула фон дер Ляйен подтвердила восстановление дипломатических контактов между Брюсселем и Дамаском.

Как писала газета ВЗГЛЯД, глава дипломатов ЕС Кая Каллас заявила, что говорить о признании переходного правительства Сирии и снятии санкций с группировки ХТШ преждевременно, однако это не должно мешать переговорам.

Кроме того, Каллас заявила, что конец диктатуры Башара Асада является позитивным и долгожданным событием, которое демонстрирует слабость его сторонников, России и Ирана.