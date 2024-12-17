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    Сергей Лебедев Сергей Лебедев Чем Китай сможет удивить Трампа

    У Китая есть облигации США почти на триллион долларов, и ему достаточно сбросить лишь небольшую часть этой суммы, чтобы вызвать паралич американского долгового рынка. Впрочем, для начала КНР достаточно будет просто отказаться покупать новые американские облигации.

    5 комментариев
    Леонид Севастьянов Леонид Севастьянов Папа римский как искупитель старых архетипов

    17 декабря – день рождения папы римского Франциска, первого в истории папы из Нового Света. За время его правления Католической церковью в глазах многих пошатнулся образ западной церкви как вечно противостоящей православию.

    0 комментариев
    Сергей Худиев Сергей Худиев Убрать храмы с денег – это не путь к гармонии

    Меня, как православного христианина, ничуть не раздражает изображение мечети «Кул-Шариф» или Иволгинского дацана. Эти прекрасные здания – часть архитектурного наследия моей страны, ее истории и культуры. Требовать, чтобы их изображения как-нибудь не попались мне на глаза, было бы признаком нелепой и болезненной ксенофобии.

    11 комментариев
    17 декабря 2024, 14:55 • Новости дня

    Стало известно о выделении ЕС 160 млн евро помощи Сирии до конца года

    Стало известно о предоставлении ЕС Сирии до 160 млн евро помощи до конца года

    Tекст: Ольга Иванова

    Евросоюз предоставит Сирии помощь в размере 160 млн евро до конца года, а отмена санкций будет зависеть от выполнения условий Брюсселя, включая процесс мирной передачи власти, заявила глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен.

    Евросоюз рассматривает возможность отмены санкций против Сирии, однако это решение будет зависеть от выполнения определенных условий, сообщает ТАСС.

    Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен подчеркнула, что ключевым требованием является мирная передача власти в Сирии. Она также подробно обсудила этот вопрос с президентом Турции Реджепом Эрдоганом во время их встречи.

    Фон дер Ляйен отметила, что в рамках поддержки Сирии Евросоюз предоставит стране до конца года 160 млн евро. Это заявление подчеркнуло приверженность ЕС своим обязательствам по поддержке Сирии, несмотря на существующие санкции. Глава Еврокомиссии подчеркнула, что данные меры направлены на поддержку сирийского народа в нынешних сложных условиях.

    Кроме того, Урсула фон дер Ляйен подтвердила восстановление дипломатических контактов между Брюсселем и Дамаском.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава дипломатов ЕС Кая Каллас заявила, что говорить о признании переходного правительства Сирии и снятии санкций с группировки ХТШ преждевременно, однако это не должно мешать переговорам.

    Кроме того, Каллас заявила, что конец диктатуры Башара Асада является позитивным и долгожданным событием, которое демонстрирует слабость его сторонников, России и Ирана.

    17 декабря 2024, 06:15 • Новости дня
    В Сирии заявили о невозможности разорвать договор с Россией по Тартусу

    Эмиратское издание National заявило о «позитивной атмосфере» переговоров России и новых властей Сирии

    В Сирии заявили о невозможности разорвать договор с Россией по Тартусу
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Россия и новые сирийские власти ведут переговоры о сохранении российских военных баз в Тартусе и Латакии, в группировке «Хайят Тахрир аш-Шам» заявили, что новые власти не намерены разрывать договор об аренде порта, сообщило эмиратское издание National.

    Источник National заявил, что переговоры проходят в «позитивной атмосфере», стороны находятся на первом этапе обсуждения вопросов российского военного присутствия в регионе, передает ТАСС.

    Новые власти не намерены разрывать договор об аренде порта Тартус, заключенный с Россией. Источник указал, что группировка не может в одностороннем порядке отменить аренду, и «любой новый режим должен соблюдать его условия».

    Представитель российских Вооруженных сил на авиабазе Хмеймим заявил, что российские военные поддерживают «хорошие отношения» с новыми сирийскими властями.

    «У нас есть контакт и связь с новым главой правительства, и ни одна из сторон не провоцирует другую», – сказал он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 27 ноября вооруженные оппозиционные формирования начали масштабное наступление на позиции сирийской армии, а 8 декабря вошли в Дамаск, который оставили подразделения правительственных сил.

    Будущее российских военных баз в Сирии остается неопределенным, Москва продолжает переговоры с силами, которые контролируют обстановку в стране, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

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    16 декабря 2024, 20:29 • Новости дня
    Трамп назвал инициатора свержения Асада

    Трамп: За свержением правительства Асада стоит Турция

    Tекст: Валерия Городецкая

    Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что за свержением правительства Башара Асада в Сирии стоит Турция.

    В своем поместье Мар-а-Лаго в штате Флорида на первой после победы на ноябрьских выборах пресс-конференции Трамп заявил, что к свержению правительства сирийского президента Башара Асада причастна Анкара, передает ТАСС. Он также назвал президента Турции Тайипа Эрдогана очень умным человеком.

    Ранее глава вооруженного крыла группировки «Хайят Тахрир аш-Шам» (запрещена в России) Абу Хасан аль-Хамуи заявил, что совместное наступление сил сирийской оппозиции, которое привело к смене власти в стране, планировалось больше года.

    Бывший сирийский президент Башар Асад рассказывал, что оставался в Дамаске до раннего утра 8 декабря и покинул Сирию вечером, координируя свои действия с российскими союзниками.

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    14 декабря 2024, 13:50 • Видео
    Абхазия расплачивается за революцию

    «Россия отключила Абхазию от электричества и денег». Так объясняется коллапс в республике, где внезапно пропала электроэнергия. Ранее в Абхазии прошел свой «майдан», власть сменилась и по факту отказалась от соглашения с Россией о защите инвестиций. Что происходит? Россия теряет еще одного союзника?

    Коментарии (0)
    17 декабря 2024, 03:57 • Новости дня
    ЕС захотел добиться от новых властей Сирии закрытия российских баз

    Каллас заявила о намерении ЕС поднять вопрос об упразднении российских баз в Сирии

    ЕС захотел добиться от новых властей Сирии закрытия российских баз
    @ Fabian Sommer/dpa/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Евросоюз планирует поднять вопрос об упразднении российских баз в Сирии при взаимодействии с новыми властями страны, заявила глава дипломатии ЕС Кая Каллас.

    Каллас по итогам заседания министров иностранных дел стран Евросоюза заявила, что Евросоюз «будет поднимать этот вопрос на встречах с руководством на разных уровнях», передает РИА «Новости».

    По ее словам, этот вопрос рассматривали в ходе заседания, и ряд европейских министров выразили мнение, что отказ от «российского влияния» должен стать условием для дальнейших переговоров с новым руководством Сирии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Каллас заявила о начале дипломатических контактов ЕС с новыми властями Сирии. В Сирии вооруженная оппозиция захватила власть. При этом неясной остается судьба российских военных баз.

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    17 декабря 2024, 10:41 • Новости дня
    Трамп: Турция будет держать ключи к Сирии

    Трамп отметил ключевую роль Турции в будущем Сирии после свержения Асада

    Трамп: Турция будет держать ключи к Сирии
    @ Xinhua/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что Турция играет ключевую роль в будущем Сирии после свержения Башара Асада повстанцами, поддержанного Анкарой.

    Трамп заявил, что Турция будет играть ключевую роль в формировании будущего Сирии. Это заявление он сделал на пресс-конференции в Палм-Бич, Флорида, отметив, что Турция оказала значительную поддержку повстанцам, свергнувшим правительство Башара Асада, передает Reuters.

    Трамп похвалил Турцию за проведение «дружественного захвата» Сирии, в ходе которого зафиксировано минимальное количество жертв. По его словам, Турция, обладая мощной, не утомленной войной армией, является главным союзником в постконфликтной Сирии. «Сейчас в Сирии много неопределенностей, но я думаю, что Турция будет держать ключи к Сирии», – подчеркнул он.

    Турция контролирует значительные территории на севере Сирии после нескольких операций против курдов и поддерживает силы, свергнувшие Асада, на стороне которого находились Иран и Россия, отмечает агентство.

    После свержения Асада Вашингтон и Анкара ведут переговоры о предотвращении возрождения боевиков «Исламского государства» в Сирии.

    Что касается оставшихся американских войск в Сирии, Трамп не дал четкого ответа, сославшись на силу турецкой армии и хорошие отношения с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Он отметил: «Эрдоган – человек, с которым я ладил... Он построил очень сильную, мощную армию».

    Ранее Дональд Трамп заявил, что за свержением правительства Башара Асада в Сирии стоит Турция

    Между тем газета The Washington Post отмечала, что сирийский конфликт может перерасти в гражданскую войну между протурецкими формированиями и поддерживаемыми США курдами.

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    16 декабря 2024, 19:40 • Новости дня
    Венгрия заблокировала выделение 6,5 млрд евро на оружие Украине

    Венгрия заблокировала выделение 6,5 млрд евро из Фонда «мира» на оружие Украине

    Tекст: Дарья Григоренко

    Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто сообщил о наложении вето на выделение 6,5 млрд евро из Европейского фонда мира для финансирования поставок вооружений Украине.

    Сийярто подчеркнул: «Я сегодня наложил вето на выделение 6,5 млрд евро из Европейского фонда мира на оплату поставок оружия Украине». Это решение было озвучено венгерским журналистам после заседания совета министров иностранных дел стран ЕС, его выступление транслировалось в социальной сети Facebook (принадлежит Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ), передает РИА «Новости».

    В ноябре замминистра иностранных дел Сергей Рябков заявил, что выделенные Западом миллиарды долларов для Украины будут потрачены впустую, с тем же успехом их можно сжечь в камине.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Евросоюз выделил Украине 124 млрд евро помощи, включая военную, но Еврокомиссия считает, что этого недостаточно для изменения ситуации на поле боя. Депутаты Европарламента предложили создать новый формат финансирования закупок оружия Украине в ответ на блокаду средств Венгрией из Европейского фонда мира.

    Напомним, страны Евросоюза не смогли договориться о выделении денег из Европейского фонда мира на приобретение оружия для Киева, так как Венгрия отказалась снимать вето.

    Коментарии (0)
    16 декабря 2024, 22:59 • Новости дня
    Страны Балтийского и Северного морей нацелились на «теневой флот» России

    Ряд стран Балтийского и Северного морей объявили о мерах против «теневого флота» России

    Tекст: Антон Антонов

    Группа стран, расположенных у Балтийского и Северного морей, решила регулярно проверять страховые свидетельства у нефтяных танкеров, якобы входящих в «теневой флот» России, сообщил МИД Финляндии.

    «Группа прибрежных стран вокруг Балтийского моря и Северного моря объявила, что начнет регулярные проверки страховых свидетельств нефтяных танкеров, используемых Россией», – приводит РИА «Новости» текст сообщения.

    Проверки будут осуществляться в Ла-Манше, Датском проливе и Финском заливе. Также планируется ввести «дополнительные санкции».

    Эстонское правительство подтвердило свое участие в этой инициативе и разместило на своем сайте совместное заявление с Данией, Финляндией, Германией, Исландией, Латвией, Литвой, Нидерландами, Норвегией, Польшей, Швецией и Британией. Эти страны выразили готовность к совместным действиям в отношении «теневого флота».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ноябре Европарламент инициировал резолюцию с призывом запретить танкерам с российской нефтью входить в Ла-Манш.

    16 декабря Евросоюз утвердил 15-й пакет санкций против России, включив в список 52 танкера, перевозящих российскую нефть, и 32 компании, обвиняемых в обходе санкций и торговых ограничений.

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    16 декабря 2024, 21:56 • Новости дня
    Эксперт: В Израиле не будет отбоя от желающих переехать жить на Голанские высоты

    Политолог Ципис: Заселять Голанские высоты будут даже переселенцы из США

    Эксперт: В Израиле не будет отбоя от желающих переехать жить на Голанские высоты
    @ Schoening/imagebroker.com/Global Look Press

    Tекст: Олег Исайченко

    У Израиля не будет проблем с заселением Голанских высот. Многие религиозные жители страны готовы воспринять переезд в этот регион как долг перед лицом веры, рассказал газете ВЗГЛЯД политолог Саймон Ципис. Ранее в правительстве Израиля одобрили план по удвоению населения Голанских высот.

    «В первую очередь заселять Голанские высоты отправятся рьяные сионисты. Для них это вопрос религиозного долга. Вместе со своими семьями данные люди и займутся развитием всего региона. Учитывая то, что многие выходцы из США в Израиле к вопросам веры относятся с трепетом, не исключаю, что и они могут сюда перебраться», – сказал Саймон Ципис, израильский эксперт по международным отношениям и национальной безопасности.

    «Многие коренные жители еврейского государства также откликнутся на призыв к осваиванию Голанских высот. В стране имеется целое поселенческое движение, которое стремится к расширению национальных границ. Например, за зеленой линией на Западном берегу реки Иордан проживают около 450 тыс. человек», – отмечает он.

    «Они привыкли к трудностям и также могут попробовать переехать на новые территории государства. Такие люди не интересуются привлекательностью инфраструктуры в регионе. Жизнь в полевых условиях для них – не проблема. Ими движет идея и вера. Поэтому как только в Кнессете проведут закон о заселении Голанских высот, отбоя от желающих переехать не будет», – акцентирует собеседник.

    «С точки зрения безопасности проблем не возникнет. Эта территория имеет огромное стратегическое значение. ЦАХАЛ будет тщательно охранять ее, как и прибывающих поселенцев. Кроме того, приезжающие и сами, скорее всего, будут уметь обращаться с оружием», – заключил Ципис.

    Накануне израильский кабинет министров единогласно одобрил план премьер-министра Биньямина Нетаньяху стоимостью 40 млн шекелей (11 млн долларов) по удвоению населения Голанских высот. Инициатива касается только той части региона, которую удерживает Израиль, сообщает The Times of Israel.

    В настоящий момент здесь проживают около 50 тыс. человек, среди которых поровну евреев и друзов. По данным канцелярии премьер-министра, деньги пойдут на образование, возобновляемые источники энергии, создание студенческой деревни и мероприятия по переселению новых жителей.

    Саудовская Аравия раскритиковала новый план, назвав его «саботажем» против Сирии. Катар заявил, что действия Тель-Авива являются «новым эпизодом в серии израильских агрессий на сирийских территориях и грубым нарушением международного права», а ОАЭ подчеркнули, что этот шаг «угрожает дальнейшей эскалации и напряженности в регионе».

    Ранее министр обороны Исраэль Кац приказал военным подготовиться к пребыванию на сирийской стороне горы Хермон в предстоящие зимние месяцы, поскольку Израиль стремится не допустить попадания приграничного региона в чужие руки.

    В свою очередь Нетаньяху заявил, что Голанские высоты являются частью Израиля. «Мы все понимаем огромную важность нашего присутствия там, на Голанских высотах, а не у их подножия. Наши контроль и власть над Голанскими высотами обеспечивают нам безопасность. Голанские высоты всегда будут частью Израиля», – сказал он.

    Газета ВЗГЛЯД разбиралась, какие территориальные образования могут появиться на руинах Сирии.

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    16 декабря 2024, 18:43 • Новости дня
    Застройщик «ПИК» внесен в санкционные списки ЕС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Евросоюз включил российскую компанию «ПИК-специализированный застройщик» в санкционный список, следует из данных официального журнала ЕС.

    Это решение принято в связи с якобы «поддержкой компанией действий, угрожающих территориальной целостности Украины», передает РИА «Новости».

    Напомним, Евросоюз утвердил 15-й пакет санкций против России, включив в список 52 танкера, перевозящих российскую нефть, и 32 компании, обвиняемые в обходе санкций и торговых ограничений. Евросоюз также расширил санкционный список, добавив туда 16 российских граждан и три организации за «гибридные действия» России против ЕС и его стран-членов, включая журналистку Тину Канделаки, политолога Тимофея Бордачева, а также ряд российских чиновников, бизнесменов и «офицеров ГРУ».

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    17 декабря 2024, 03:17 • Новости дня
    Сирия при Асаде сохранила резервы в 26 т золота

    Reuters сообщило о 26 т золота в хранилищах центрального банка Сирии

    Сирия при Асаде сохранила резервы в 26 т золота
    @ SuperStock/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    В хранилищах центрального банка Сирии находится почти 26 т золота, сохранившегося со времен начала гражданской войны в 2011 году, однако валютные резервы страны значительно сократились, сообщает Reuters.

    Сирия сохранила свои золотые резервы за время правления Башара Асада и после захвата власти его противниками, сообщает Reuters.

    По данным Всемирного совета по золоту, на июнь 2011 года золотой запас Сирии составлял 25,8 тонн, что эквивалентно 2,2 млрд долларов по текущим рыночным ценам.

    Однако валютные резервы Сирии значительно уменьшились. Как утверждают источники, знакомые с ситуацией, в кассе центрального банка находится лишь около 200 млн долларов наличными. Один из источников заявил, что резервы валюты в долларах составляют «сотни миллионов», тогда как в конце 2011 года они достигали 14 млрд долларов. В 2010 году МВФд оценивал валютные резервы Сирии в 18,5 млрд долларов.

    Истощение долларовых резервов связано с тем, что при Асаде власти использовали их для финансирования закупок продовольствия и топлива, а также для поддержания военных действий.

    Сирия прекратила предоставлять финансовую информацию международным организациям после подавления протестов в 2011 году.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 27 ноября вооруженные оппозиционные формирования начали масштабное наступление на позиции сирийской армии, а 8 декабря вошли в Дамаск, который оставили подразделения правительственных сил. Асад сложил с себя полномочия президента Сирии и покинул страну. Он получит политическое убежище в России.

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    16 декабря 2024, 21:45 • Новости дня
    ЕС решил предоставлять Украине 1,5 млрд евро в месяц

    ЕС решил предоставлять Украине 1,5 млрд евро в месяц с января 2025 года

    Tекст: Дарья Григоренко

    Евросоюз с января 2025 года начнет предоставлять Украине финансовую помощь в размере 1,5 млрд евро ежемесячно, заявила глава дипломатии ЕС Кая Каллас на пресс-конференции по итогам первого заседания министров иностранных дел 27 стран сообщества.

    Каллас подчеркнула важность этой помощи для Украины, отметив, что предоставление финансовой поддержки начнется с января 2025 года, передает ТАСС.

    В ноябре замминистра иностранных дел Сергей Рябков заявил, что выделенные Западом миллиарды долларов для Украины будут потрачены впустую, с тем же успехом их можно сжечь в камине.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Евросоюз выделил Украине 124 млрд евро помощи, включая военную, но Еврокомиссия считает, что этого недостаточно для изменения ситуации на поле боя. Депутаты Европарламента предложили создать новый формат финансирования закупок оружия Украине в ответ на блокаду средств Венгрией из Европейского фонда мира.

    Напомним, страны Евросоюза не смогли договориться о выделении денег из Европейского фонда мира на приобретение оружия для Киева, так как Венгрия отказалась снимать вето.

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    17 декабря 2024, 04:25 • Новости дня
    Новые власти Сирии выразили желание «получить голос» в СБ ООН

    Аль-Джулани заявил о стремлении новых властей Сирии «получить голос» в СБ ООН

    Tекст: Антон Антонов

    Новые власти Сирии хотят «получить голос» в СБ ООН, считая. что резолюции, касающиеся ситуации в стране, должны быть пересмотрены, заявил лидер новых властей Ахмед аш-Шараа, известный по прозвищу Абу Мухаммед аль-Джулани.

    «Мы стремимся получить голос в Совете Безопасности», – приводит его слова ТАСС со ссылкой на Asharq.

    Аш-Шараа подчеркнул, что новые власти стремятся к пересмотру некоторых резолюций ООН, касающихся Сирии. Однако он не уточнил, в каком формате они видят свое участие в деятельности СБ.

    Кроме того, аш-Шараа высказался о недавних переговорах по Сирии, которые состоялись в Акабе (Иордания). Эти переговоры собрали министров иностранных дел нескольких стран региона, включая Бахрейн, Египет, Иорданию, Ирак, Катар, Ливан, ОАЭ, Саудовскую Аравию и Турцию, а также госсекретаря США и главу европейской дипломатии. Лидер сирийских вооруженных формирований считает, что встреча прошла в урезанном составе из-за отсутствия представителей Сирии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД,  аш-Шараа выразил желание стать кандидатом на пост президента Сирии, если это будет поддержано гражданами страны или его окружением, а также он заявил, что «дал шанс» России пересмотреть отношения с сирийцами.

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    17 декабря 2024, 14:31 • Новости дня
    Эрдоган подтвердил стратегическую цель вступления Турции в ЕС
    Эрдоган подтвердил стратегическую цель вступления Турции в ЕС
    @ Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент Турции Реджеп Эрдоган на пресс-конференции подтвердил, что членство в Евросоюзе остается стратегической целью страны, ожидая от ЕС новых инициатив.

    Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подчеркнул, что вступление его страны в Евросоюз остается стратегической целью. Это заявление он сделал на пресс-конференции по итогам встречи с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, которая посетила Анкару, сообщает ТАСС.

    Эрдоган отметил, что членство Турции в ЕС будет значимым вкладом как для Европейского союза, так и для самой Турции. Он добавил: «Членство в Европейском союзе продолжает оставаться стратегической целью для Турции. Очевидно, что наше присоединение к ЕС станет важным вкладом как для союза, так и для нашей страны».

    Президент Турции также выразил надежду на то, что Евросоюз предложит новое видение, способное укрепить перспективы членства Турции. Он подчеркнул, что недавние события усилили роль Турции как ключевого государства, а текущие переговоры сосредоточены на шагах для оживления отношений между Турцией и ЕС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, вступление в Европейский союз остается приоритетной целью для Турции, и Анкара готова идти на конструктивный диалог с ЕС для ее достижения. Турция должна соблюдать ценности сообщества ЕС, несмотря на право выбирать, к каким международным блокам присоединяться, поскольку она все еще является страной – кандидатом на вступление в Евросоюз. Интерес Анкары к присоединению к БРИКС подтвердил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан, однако отметил, что у Турции недостаточно информации об институциональном развитии объединения.

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    16 декабря 2024, 19:57 • Новости дня
    ЕС включил в санкционный список главу Минобороны КНДР

    Глава Минобороны КНДР и российский чиновник Здунов попали под санкции ЕС

    Tекст: Ольга Иванова

    Евросоюз утвердил 15-й пакет санкций, включив в него 54 физлица, среди которых министр обороны КНДР Но Гван Чхоль и глава Мордовии Артем Здунов.

    Совет Евросоюза опубликовал постановление о введении 15-го пакета санкций против России, сообщает ТАСС. В черный список вошли 54 физических лица, из которых 29 российских военнослужащих обвиняются якобы в причастности к удару по больнице «Охматдет» в Киеве. Среди прочих под санкции попали министр обороны КНДР Но Гван Чхоль, замначальника генштаба КНДР Ким Ен Бок, глава Мордовии Артем Здунов, а также один бизнесмен из Китая и один из Нидерландов.

    Совет ЕС обвиняет главу Минобороны КНДР и замначальника генштаба КНДР в поддержке действий, которые подрывают территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины. Эти действия рассматриваются как угроза международной безопасности и стабильности. В результате принятых санкций общее число лиц в черном списке Евросоюза против России достигло 1879 человек.

    Санкции против российских чиновников и военнослужащих также предусматривают заморозку их активов на территории стран – членов ЕС и запрет на въезд. Европейский союз продолжает усиливать давление на Россию в ответ на ее действия на Украине, вводя ограничения против ключевых фигур, обвиняемых в агрессии и нарушениях прав человека.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Евросоюз расширил санкционный список, включив туда 16 российских граждан и три организации за «гибридные действия» России против ЕС и его стран-членов. В список попали журналистка Тина Канделаки, политолог Тимофей Бордачев, ряд российских чиновников, бизнесменов и офицеров ГРУ.

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    17 декабря 2024, 08:21 • Новости дня
    Рябков рассказал о влиянии событий в Сирии на проекты БРИКС

    Tекст: Александра Юдина

    Вооруженная операция в Сирии не отменяет планы БРИКС, а, наоборот, мобилизует и консолидирует волю участников, включая Иран, заявил замглавы МИД Сергей Рябков.

    По его словам, текущая спецоперация в Сирии не облегчает, но и не обнуляет проекты БРИКС, передает ТАСС.

    В интервью Аналитическому центру ТАСС Рябков подчеркнул, что ситуация в Сирии мобилизует и консолидирует волю участников объединения.

    Также Рябков ответил на вопрос о влиянии сирийских событий на региональные и глобальные планы БРИКС. Он отметил, что планы создания транспортных коридоров на территории, контролируемой непримиримой оппозицией правительству Башара Асада, отсутствуют.

    Комментируя инфраструктурные проекты, такие как коридор Север – Юг, Рябков подчеркнул, что они не входят в текущие планы.

    Замглавы МИД также указал на значимость геополитических последствий происходящего в Сирии, которые описывает Иран, один из новых участников БРИКС. Рябков отметил, что это относится к иной геополитике и требует отдельного анализа.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 27 ноября вооруженные оппозиционные формирования начали масштабное наступление на позиции сирийской армии, а 8 декабря вошли в Дамаск, который оставили подразделения правительственных сил.

    Будущее российских военных баз в Сирии остается неопределенным, Москва продолжает переговоры с силами, которые контролируют обстановку в стране, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

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    17 декабря 2024, 14:10 • Новости дня
    Стало известно о планах ЕС выделить Украине 30 млрд евро в 2025 году

    ЕС сообщил о планах выделить Украине 30 млрд евро в 2025 году, включая 18,1 млрд от активов России

    Tекст: Ольга Иванова

    Евросоюз планирует выделить Украине 30 млрд евро в 2025 году, из которых 18,1 млрд евро составит прибыль от замороженных российских активов, сообщил представитель ЕС.

    Европейский союз намерен предоставить Украине 30 млрд евро помощи в 2025 году, включая 18,1 млрд евро от замороженных активов России, передает ТАСС. Это заявление сделано представителем ЕС высокого ранга накануне саммита сообщества, который пройдет 19 декабря в Брюсселе. Дипломат отметил, что финансовая поддержка Украины остается в приоритете для Евросоюза.

    По словам официального представителя ЕС, сумма в 30 млрд евро будет выделена дополнительно к уже предоставленным 130 млрд евро с начала конфликта. Из общей суммы 30 млрд евро 12,5 млрд будут поступать из европейского фонда, а оставшиеся 18,1 млрд составят прибыль от замороженных российских активов.

    Также сообщается, что президент Украины Владимир Зеленский примет участие в предстоящем саммите по приглашению главы Евросовета Антониу Кошты.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Германии заморозили российские активы на сумму около 3,5 млрд евро в соответствии с санкционным режимом Евросоюза, а глава европейской дипломатии Кая Каллас заявляла, что ЕС может полностью израсходовать замороженные активы России на восстановление Украины, не оставив средств для их возврата.

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