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Матвиенко назвала мусорную реформу деградацией
Матвиенко назвала мусорную реформу деградацией и указала на безответственность операторов
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в ходе заседания Совета законодателей раскритиковала мусорную реформу, подчеркнув ее провал и регресс.
По ее словам, начавшаяся шесть лет назад реформа вместо создания системы эффективного управления твердыми коммунальными отходами фактически застопорилась, процесс в данный момент представляет собой деградацию и регресс, передает ТАСС.
«Предполагалось, что по всей стране будет выстроена четкая система по сбору, сортировке, переработке, утилизации отходов. Однако на деле все забуксовало», – указала она, заметив, что региональные операторы, получающие сотни миллиардов рублей доходов, оказались фактически никому не подотчетны.
Спикер Совфеда также упомянула, что вице-премьер Дмитрий Патрушев активно включился в решение проблемы, что привело к перезапуску процесса. Так, по ее словам, за последние шесть месяцев было достигнуто больше, чем за предыдущие шесть лет реформы.
В частности, в рамках этой инициативы создан Федеральный штаб при Минприроды, а в каждом регионе – региональные штабы во главе с губернаторами. Она подчеркнула, что, согласно данным, стране не хватает 172 тыс. контейнерных площадок, 423 тыс. контейнеров и более 1,5 тыс. единиц спецтехники.
Напомним, в мае президент Владимир Путин подписал указ, определяющий национальные цели развития государства на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года, одной из целей является «экологическое благополучие». В рамках этой цели предписано сформировать экономику замкнутого цикла, добившись сортировки 100% объема ежегодно образуемых ТКО.