Tекст: Валерия Городецкая

Под санкции попали дубайские компании 2Rivers DMCC и 2Rivers PTE, которые ранее были известны под названием Coral Energy. Эти компании специализируются на торговле энергоносителями, передает ТАСС.

Британские власти заявили, что компании вовлечены в извлечение прибыли за счет поддержки российского правительства, в частности энергетического сектора. Ограничения также коснулись 20 нефтяных танкеров, зарегистрированных в различных странах.

По словам представителей Британии, причиной введения санкций против судов стала их предполагаемая деятельность, которая способствует «дестабилизации Украины», а также «подрыву ее территориальной целостности и независимости». В документе отмечается, что суда используются для перевозки нефти или нефтепродуктов из России в третьи страны.

Ранее Евросоюз утвердил 15-й пакет санкций против России, включив в список 52 танкера, перевозящих российскую нефть, и 32 компании, обвиняемых в обходе санкций и торговых ограничений.

Глава Немецкого совета за конституцию и суверенитет Ральф Нимайер назвал санкции Евросоюза против России безумием.