У Китая есть облигации США почти на триллион долларов, и ему достаточно сбросить лишь небольшую часть этой суммы, чтобы вызвать паралич американского долгового рынка. Впрочем, для начала КНР достаточно будет просто отказаться покупать новые американские облигации.3 комментария
Британия добавила 20 судов и две компании в санкционный список для России
Британия расширила санкционный список для России, добавив 20 нефтяных танкеров и две компании из Дубая, которые, по мнению британских властей, поддерживают российский энергетический сектор.
Под санкции попали дубайские компании 2Rivers DMCC и 2Rivers PTE, которые ранее были известны под названием Coral Energy. Эти компании специализируются на торговле энергоносителями, передает ТАСС.
Британские власти заявили, что компании вовлечены в извлечение прибыли за счет поддержки российского правительства, в частности энергетического сектора. Ограничения также коснулись 20 нефтяных танкеров, зарегистрированных в различных странах.
По словам представителей Британии, причиной введения санкций против судов стала их предполагаемая деятельность, которая способствует «дестабилизации Украины», а также «подрыву ее территориальной целостности и независимости». В документе отмечается, что суда используются для перевозки нефти или нефтепродуктов из России в третьи страны.
Ранее Евросоюз утвердил 15-й пакет санкций против России, включив в список 52 танкера, перевозящих российскую нефть, и 32 компании, обвиняемых в обходе санкций и торговых ограничений.
Глава Немецкого совета за конституцию и суверенитет Ральф Нимайер назвал санкции Евросоюза против России безумием.