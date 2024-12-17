  • Новость часаУголовное дело о гибели генерала Кириллова передано в ГСУ СК
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    Как ВС РФ формируют новые котлы в зоне спецоперации
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    Сергей Лебедев Сергей Лебедев Чем Китай сможет удивить Трампа

    У Китая есть облигации США почти на триллион долларов, и ему достаточно сбросить лишь небольшую часть этой суммы, чтобы вызвать паралич американского долгового рынка. Впрочем, для начала КНР достаточно будет просто отказаться покупать новые американские облигации.

    3 комментария
    Леонид Севастьянов Леонид Севастьянов Папа римский как искупитель старых архетипов

    17 декабря – день рождения папы римского Франциска, первого в истории папы из Нового Света. За время его правления Католической церковью в глазах многих пошатнулся образ западной церкви как вечно противостоящей православию.

    0 комментариев
    Сергей Худиев Сергей Худиев Убрать храмы с денег – это не путь к гармонии

    Меня, как православного христианина, ничуть не раздражает изображение мечети «Кул-Шариф» или Иволгинского дацана. Эти прекрасные здания – часть архитектурного наследия моей страны, ее истории и культуры. Требовать, чтобы их изображения как-нибудь не попались мне на глаза, было бы признаком нелепой и болезненной ксенофобии.

    11 комментариев
    17 декабря 2024, 14:41 • Новости дня

    Британия добавила 20 судов и две компании в санкционный список для России

    Tекст: Валерия Городецкая

    Британия расширила санкционный список для России, добавив 20 нефтяных танкеров и две компании из Дубая, которые, по мнению британских властей, поддерживают российский энергетический сектор.

    Под санкции попали дубайские компании 2Rivers DMCC и 2Rivers PTE, которые ранее были известны под названием Coral Energy. Эти компании специализируются на торговле энергоносителями, передает ТАСС.

    Британские власти заявили, что компании вовлечены в извлечение прибыли за счет поддержки российского правительства, в частности энергетического сектора. Ограничения также коснулись 20 нефтяных танкеров, зарегистрированных в различных странах.

    По словам представителей Британии, причиной введения санкций против судов стала их предполагаемая деятельность, которая способствует «дестабилизации Украины», а также «подрыву ее территориальной целостности и независимости». В документе отмечается, что суда используются для перевозки нефти или нефтепродуктов из России в третьи страны.

    Ранее Евросоюз утвердил 15-й пакет санкций против России, включив в список 52 танкера, перевозящих российскую нефть, и 32 компании, обвиняемых в обходе санкций и торговых ограничений.

    Глава Немецкого совета за конституцию и суверенитет Ральф Нимайер назвал санкции Евросоюза против России безумием.

    16 декабря 2024, 22:30 • Новости дня
    На Украине разразился скандал из-за «распятия» военных в «жирной» бригаде ВСУ
    На Украине разразился скандал из-за «распятия» военных в «жирной» бригаде ВСУ
    @ Viacheslav Madiievskyi/Reuters

    Tекст: Антон Антонов

    В 211-й бригаде вооруженных сил Украины, которая занимается инженерными работами, процветает практика физического насилия и вымогательства по отношению к военным со стороны командиров, одного из военных даже распяли, сообщают украинские СМИ.

    Как рассказали украинские СМИ, об угрозах и избиениях военных стало известно в ходе проверок, которые проводились весной, но командование бригады не стало наказывать виновных, почти всех вовлеченных, «включая пострадавших и офицеров», перевели в пехотные части.

    Бригада занимается инженерными работами и поэтому считается «жирной», к боевым действиям ее не привлекают. В бригаде распространены семейные связи – служат супруги, дети и родители, дальние родственники. Свою роль в этом играет жена комбрига Олега Побережнюка, которая недавно работала в военкомате. Сам Побережнюк использовал военных для строительства частного дома.

    СМИ сообщают, что одним из способов заработать на подчиненных для руководства бригады был отказ от протоколов за употребление алкоголя – за это требовали заплатить примерно до 500 долларов; тех, кто отказывался платить, подвергали физическому насилию, угрожали перевести в пехоту «на мясо». Иногда провинившихся наказывали как деньгами, так и физически.

    Один из военных, пойманных на употреблении алкоголя, даже сообщил, что его привязывали к деревянному кресту и издевались.

    Сообщается, что «самой одиозной семьей» в бригаде были начальник штаба Валерий Пастух и его сын Владислав – командир одного из взводов, именно он «в основном занимался издевательствами над бойцами».

    После того как разгорелся скандал в СМИ, Генштаб ВСУ сообщил, что командира воинской части отстранили от должности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, также стало известно, что украинские военные обвиняются в сексуальном насилии над мобилизованными выпускницами Харьковского медицинского университета, которые служат на линии боевого соприкосновения.

    Депутат Рады Сергей Евтушок заявил, что военнослужащие украинской армии самовольно покидают позиции из-за неуставных отношений, офицеры пытаются вымогать у них деньги.


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    17 декабря 2024, 06:15 • Новости дня
    В Сирии заявили о невозможности разорвать договор с Россией по Тартусу

    Эмиратское издание National заявило о «позитивной атмосфере» переговоров России и новых властей Сирии

    В Сирии заявили о невозможности разорвать договор с Россией по Тартусу
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Россия и новые сирийские власти ведут переговоры о сохранении российских военных баз в Тартусе и Латакии, в группировке «Хайят Тахрир аш-Шам» заявили, что новые власти не намерены разрывать договор об аренде порта, сообщило эмиратское издание National.

    Источник National заявил, что переговоры проходят в «позитивной атмосфере», стороны находятся на первом этапе обсуждения вопросов российского военного присутствия в регионе, передает ТАСС.

    Новые власти не намерены разрывать договор об аренде порта Тартус, заключенный с Россией. Источник указал, что группировка не может в одностороннем порядке отменить аренду, и «любой новый режим должен соблюдать его условия».

    Представитель российских Вооруженных сил на авиабазе Хмеймим заявил, что российские военные поддерживают «хорошие отношения» с новыми сирийскими властями.

    «У нас есть контакт и связь с новым главой правительства, и ни одна из сторон не провоцирует другую», – сказал он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 27 ноября вооруженные оппозиционные формирования начали масштабное наступление на позиции сирийской армии, а 8 декабря вошли в Дамаск, который оставили подразделения правительственных сил.

    Будущее российских военных баз в Сирии остается неопределенным, Москва продолжает переговоры с силами, которые контролируют обстановку в стране, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

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    14 декабря 2024, 13:50 • Видео
    Абхазия расплачивается за революцию

    «Россия отключила Абхазию от электричества и денег». Так объясняется коллапс в республике, где внезапно пропала электроэнергия. Ранее в Абхазии прошел свой «майдан», власть сменилась и по факту отказалась от соглашения с Россией о защите инвестиций. Что происходит? Россия теряет еще одного союзника?

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    16 декабря 2024, 19:46 • Новости дня
    Белоусов сменил Шойгу еще на одном посту

    Белоусов назначен председателем набсовета Военно-строительной компании

    Белоусов сменил Шойгу еще на одном посту
    @ Артем Геодакян/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Министр обороны России Андрей Белоусов назначен председателем наблюдательного совета Военно-строительной компании на пятилетний срок, заменив на этой позиции Сергея Шойгу, чьи полномочия были досрочно прекращены.

    Министр обороны России Андрей Белоусов был назначен председателем наблюдательного совета Военно-строительной компании на пятилетний срок, сообщает ТАСС. Это назначение стало результатом распоряжения, подписанного премьер-министром Михаилом Мишустиным.

    При этом полномочия прежнего председателя наблюдательного совета, бывшего министра обороны Сергея Шойгу, были досрочно прекращены. Данное решение было отражено в документе, опубликованном на официальном портале правовой информации.

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    16 декабря 2024, 15:14 • Новости дня
    Путин предсказал бегство киевских властей за границу
    Путин предсказал бегство киевских властей за границу
    @ Артем Геодакян/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин выразил уверенность, что киевские власти могут покинуть страну под прикрытием влиятельных покровителей, чьи интересы они защищают.

    Путин на заседании коллегии Министерства обороны заявил, что киевские власти могут в будущем сбежать за границу, передает РИА «Новости». По его словам, они сделают это под прикрытием тех, чьи задания выполняют. Путин также добавил: «Скорее всего, так и будет».

    Ранее бывший аналитик Центрального разведывательного управления США Ларри Джонсон заявил, что единственным возможным способом закончить конфликт на Украине является полная капитуляция Киева.

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    16 декабря 2024, 20:29 • Новости дня
    Трамп назвал инициатора свержения Асада

    Трамп: За свержением правительства Асада стоит Турция

    Tекст: Валерия Городецкая

    Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что за свержением правительства Башара Асада в Сирии стоит Турция.

    В своем поместье Мар-а-Лаго в штате Флорида на первой после победы на ноябрьских выборах пресс-конференции Трамп заявил, что к свержению правительства сирийского президента Башара Асада причастна Анкара, передает ТАСС. Он также назвал президента Турции Тайипа Эрдогана очень умным человеком.

    Ранее глава вооруженного крыла группировки «Хайят Тахрир аш-Шам» (запрещена в России) Абу Хасан аль-Хамуи заявил, что совместное наступление сил сирийской оппозиции, которое привело к смене власти в стране, планировалось больше года.

    Бывший сирийский президент Башар Асад рассказывал, что оставался в Дамаске до раннего утра 8 декабря и покинул Сирию вечером, координируя свои действия с российскими союзниками.

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    16 декабря 2024, 17:55 • Новости дня
    Певица Долина рискует лишиться еще двух квартир

    Певица Долина может лишиться двух квартир в Юрмале из-за санкций ЕС

    Певица Долина рискует лишиться еще двух квартир
    @ Shatokhina Natalia/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Российской певице Ларисе Долиной грозит потеря элитной недвижимости в Латвии из-за санкционного списка ЕС, в который она была включена.

    Долина владеет двумя квартирами в элитном жилом комплексе «Янтарная резиденция», расположенном в юрмальском районе Дзинтари, передает «Российская газета» со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

    Известно, что Долина приобрела недвижимость в конце 2011 года. Ей принадлежат двух- и четырехкомнатные квартиры, общая стоимость которых оценивается в 96 млн рублей. В случае реализации санкций певица может лишиться этих активов.

    Напомним, Евросоюз расширил санкционный список, включив туда 16 российских граждан, в том числе Ларису Долину, и три организации за «гибридные действия» России против ЕС и его стран-членов.

    Ранее СМИ сообщали, что Долина якобы продала квартиру в центре Москвы и перевела более 100 млн рублей мошенникам. Сама певица заявила, что стала жертвой мошенников, которые находятся на Украине. Позже по делу о мошенничестве против Долиной арестовали женщину-курьера и жителя Республики Татарстан.

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    17 декабря 2024, 08:31 • Новости дня
    Генерал-лейтенант РХБЗ Кириллов погиб при взрыве в Москве
    Генерал-лейтенант РХБЗ Кириллов погиб при взрыве в Москве
    @ Владимир Федоренко/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    В Москве в результате взрыва самодельного взрывного устройства, установленного на электросамокате, погиб генерал-лейтенант Войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Игорь Кириллов.

    В Москве произошел взрыв, в результате которого погиб генерал-лейтенант РХБЗ ВС России Кириллов, передает RT.

    Информацию о его гибели подтвердил источник в правоохранительных органах.

    Также известно, что погиб и помощник Кирилова.

    По предварительным данным, самодельное взрывное устройство было установлено на электросамокате, который стоял у подъезда, где находился генерал-лейтенант.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на Рязанском проспекте в Москве произошел взрыв на первом этаже жилого дома, в результате которого погибли два человека. Следственный комитет возбудил уголовное дело в связи с инцидентом.

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    16 декабря 2024, 19:48 • Новости дня
    Сийярто объяснил причину поддержки Венгрией санкций ЕС против России

    Сийярто: Венгрия поддержала санкции ЕС против России благодаря исключению для MOL

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Венгрия поддержала 15-й пакет санкций ЕС после удаления «сумасшедших идей» и продления исключения для венгерской компании MOL, заявил глава венгерского МИД Петер Сийярто.

    Министр выступил перед венгерскими журналистами после заседания совета глав МИД стран ЕС и отметил, что «удалось вычистить из санкционного пакета самые сумасшедшие идеи», что позволило Венгрии не накладывать вето на предложения, передает РИА «Новости».

    Сийярто добавил, что продление юридической возможности для MOL является важным элементом соглашения, который обеспечил поддержку Будапешта.

    Напомним, Евросоюз утвердил 15-й пакет санкций против России, включив туда 52 танкера, перевозящих российскую нефть, и 32 компании, обвиняемые в обходе санкций и торговых ограничений, также Евросоюз расширил санкционный список, добавив 16 российских граждан и три организации за «гибридные действия» России против ЕС и его стран-членов.

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    17 декабря 2024, 03:57 • Новости дня
    ЕС захотел добиться от новых властей Сирии закрытия российских баз

    Каллас заявила о намерении ЕС поднять вопрос об упразднении российских баз в Сирии

    ЕС захотел добиться от новых властей Сирии закрытия российских баз
    @ Fabian Sommer/dpa/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Евросоюз планирует поднять вопрос об упразднении российских баз в Сирии при взаимодействии с новыми властями страны, заявила глава дипломатии ЕС Кая Каллас.

    Каллас по итогам заседания министров иностранных дел стран Евросоюза заявила, что Евросоюз «будет поднимать этот вопрос на встречах с руководством на разных уровнях», передает РИА «Новости».

    По ее словам, этот вопрос рассматривали в ходе заседания, и ряд европейских министров выразили мнение, что отказ от «российского влияния» должен стать условием для дальнейших переговоров с новым руководством Сирии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Каллас заявила о начале дипломатических контактов ЕС с новыми властями Сирии. В Сирии вооруженная оппозиция захватила власть. При этом неясной остается судьба российских военных баз.

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    16 декабря 2024, 18:51 • Новости дня
    Бундестаг выразил вотум недоверия Шольцу
    Бундестаг выразил вотум недоверия Шольцу
    @ Felix Zahn/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Бундестаг на внеочередном заседании выразил недоверие канцлеру Олафу Шольцу, что приводит к возможности проведения досрочных парламентских выборов в Германии, сообщили СМИ.

    Как пишет ТАСС, на внеочередном заседании Бундестаг выразил недоверие Шольцу, что может привести к досрочным парламентским выборам в Германии. Отмечается, что из 717 депутатов, присутствующих на заседании, поддержку Шольцу выразили 207 человек, 116 воздержались. Однако против его запроса о доверии проголосовали 394 парламентария.

    Председатель Бундестага Бербель Бас заявила, что сообщит о результатах голосования президенту Германии Франку-Вальтеру Штайнмайеру.

    В понедельник Шольц, выступая на внеочередном заседании Бундестага, заявил, что Берлин не передаст Украине крылатые ракеты Taurus и не отправит военных, чтобы не подвергать угрозе национальную безопасность.

    Ранее кандидат на пост канцлера ФРГ Фридрих Мерц обвинил правительство Германии в провале европейской политики и утверждал, что канцлер Олаф Шольц оказался политически изолирован в Евросоюзе.

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    17 декабря 2024, 01:29 • Новости дня
    В РВСН заявили о разработке сравнимых с «Авангардом» и «Орешником» ракет

    Командующий РВСН Каракаев сообщил о завершающейся в России разработке широкой линейки новых ракетных комплексов

    В РВСН заявили о разработке сравнимых с «Авангардом» и «Орешником» ракет
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    В России завершается разработка широкой линейки ракетных комплексов, не менее эффективных, чем «Авангард» и «Орешник», но рассказать о них «время еще не пришло», заявил командующий Ракетными войсками стратегического назначения генерал-полковник Сергей Каракаев.

    «Отечественные межконтинентальные баллистические ракеты оснащаются принципиально новыми типами боевых блоков, которые практически неуязвимы, сегодня о них знает весь мир – это гиперзвуковой блок комплекса «Авангард» и гиперзвуковое оснащение комплекса «Орешник», – сказал Каракаев в интервью газете «Красная звезда» по случаю Дня РВСН.

    По его словам, «это далеко не все примеры», сейчас «широкая линейка не менее эффективных изделий» находится «на завершающей стадии разработки», передает РИА «Новости».

    Как заявил Каракаев, Россия в условиях приостановки Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений будет до 5 февраля 2026 года поддерживать число своих ядерных блоков на уровне договорных ограничений. Однако, как подчеркнул Каракаев, это не исключает вероятности увеличения количества боевых блоков на развернутых носителях в случае аналогичных действий США

    Каракаев сообщил, что в России в рамках испытаний ракетных комплексов планируются пуски ракет на максимальную дальность, в том числе в рамках испытаний перспективных ракетных комплексов. Также Россия может повысить интенсивность испытаний перспективного ракетного вооружения при нарастании внешних угроз.

    Он отметил, что российская ракетная группировка ядерного сдерживания значительно укрепилась в последние пять лет за счет новых уникальных комплексов: «Авангарда», подвижного грунтового комплекса «Ярс», «важным событием» стало испытание в боевых условиях «Орешника». РВСН предложили в госпрограмме вооружений в первую очередь развивать задел по комплексам «Сармат» и «Осина». Кроме того, в России прорабатывается решение о создании новых формирований РВСН под новый ракетный комплекс средней дальности.

    Каракаев назвал «практически нулевой» результативность шагов руководства США по снижению боевых возможностей РВСН, подчеркнув, что отечественные гиперзвуковые маневрирующие ударные средства обладают поистине прорывными возможностями. В частности, речь идет о размещении в Польше как ранее и в Румынии, «новых противоракетных систем» США. По его словам, РВСН предложили ряд военно-технических мер, позволяющих в достаточной степени снизить эффективность перспективной системы противоракетной обороны США.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ноябре президент России Владимир Путин сообщил, что запуск «Орешника» по объекту на Украине стал ответом на использование западных дальнобойных ракет для ударов вглубь территории России. Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что «испытание «Орешника» носило тестовый характер, и канал связи с США по таким запускам функционирует».

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    17 декабря 2024, 01:55 • Новости дня
    Россия отвергла заморозку конфликта на Украине и участие НАТО в урегулировании

    Небензя заявил о неприемлемости для России участия НАТО в урегулировании на Украине и «схем» по заморозке конфликта

    Россия отвергла заморозку конфликта на Украине и участие НАТО в урегулировании
    @ Dennis Van Tine/Zuma/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    НАТО не может участвовать в урегулировании украинского кризиса, при этом Россию не устроят «никакие схемы» заморозки конфликта, заявил российский постпред при ООН Василий Небензя.

    «Никакие схемы заморозки конфликта Россию не устроят», – сказал он на заседании Совбеза ООН. Как подчеркнул Небензя, ситуация с Минскими соглашениями продемонстрировала, что Западу и «киевской хунте» доверять нельзя. Москва рассматривает предложения по заморозке конфликта как попытку дать киевскому режиму «передышку на поле боя», чтобы «зализать раны».

    «Не может быть и речи ни о какой-либо роли НАТО в урегулировании украинского кризиса», – приводит его слова РИА «Новости».

    Небензя подчеркнул, что условия России по прекращению украинского кризиса «понятны и логичны», Украина же предлагает «суррогатные формулы», которые не решают проблему с исходящей от киевского режима угрозой.

    «Чтобы завершить тему псевдомирных инициатив просроченного (украинского лидера Зеленского), хотели бы напомнить, что при всем этом свой указ от октября 2022 года о запрете переговоров с российским руководством он так до сих пор и не отменил», – заявил Небензя.

    Он предположил, что Киев хочет создать «дымовую завесу перед очередной эскалацией, как уже это было в июле-августе этого года перед вторжением украинских боевиков и мародеров в Курскую область».

    Также Небензя отметил, что о «нежелании просроченного украинского руководства двигаться к миру» говорит и отказ Киева от рождественского прекращения огня и обмена плененными, которые предложила Венгрия.

    «Мы со своей стороны в тот же день передали список к обмену, однако Зеленский в присущей ему хамской манере безапелляционно отверг эту инициативу, в очередной раз отказавшись забирать более 600 украинских военнослужащих», – сказал Небензя.

    Он подчеркнул, что при обменах Украина хочет получить лишь боевиков националистических батальонов и иностранных наемников, а простые украинцы, которых силой отправили на фронт, Киев не интересуют.

    Напомним, Зеленский заявил о возможности размещения западных войск для гарантии безопасности до вступления Украины в НАТО. Венгрия предложила России и Украине согласиться на обмен пленными и рождественское перемирие, но Киев отказался от этих инициатив, назвав предложение Венгрии «аморальными манипуляциями».

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    17 декабря 2024, 09:29 • Новости дня
    Украинские боевики вывезли из Суджи золото и мебель

    Жительница Суджи заявила о мародерстве украинских боевиков в Курской области

    Украинские боевики вывезли из Суджи золото и мебель
    @ REUTERS/Gleb Garanich

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Жительница города Суджи Наталья Разуменко сообщила, что украинские боевики вывезли из города на Украину золото, мобильные телефоны и мебель, используя микроавтобусы.

    Как сообщает РИА «Новости», жительница города Суджи Курской области Наталья Разуменко предоставила свидетельства о действиях украинских боевиков. По ее словам, бойцы вооруженных сил Украины (ВСУ) неоднократно заезжали в город и вывозили на Украину имущество, включая золото, технику и мебель.

    Разуменко рассказала в докладе, предоставленном МИД РФ, что мародерство совершалось в несколько этапов: «Они (ВСУ) обмародерили всю Суджу. Одна группа заезжала – забирали машины, золото, деньги, все, что оставалось дома, телефоны, планшеты. Другая группа заезжала, еще что-то брала – телевизоры, технику, в гараже что было... Потом в конце начали брать мебель. Грузили в микроавтобусы и вывозили на Украину».

    В настоящий момент Разуменко находится в пункте временного размещения, где она предоставила свои показания. Показания были включены в еженедельный доклад посла по особым поручениям Министерства иностранных дел России Родиона Мирошника, который занимается документированием преступлений киевского режима.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинские боевики попытались дважды изнасиловать девочку в Судже в Курской области, а в результате обстрела дронами погиб мирный житель на трассе в этом регионе. Также сообщалось, что ВСУ убили волонтера, которая развозила обеды в Курской области.

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    16 декабря 2024, 20:59 • Новости дня
    Трамп не пригласил Зеленского на инаугурацию
    Трамп не пригласил Зеленского на инаугурацию
    @ Ukraine Presidency/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Избранный американский президент Дональд Трамп заявил, что не приглашал украинского лидера Владимира Зеленского на инаугурацию, но тот может приехать.

    Трамп сообщил, что не отправлял приглашение Зеленскому на свою инаугурацию, которая состоится в январе 2025 года. В то же время он добавил, что если Зеленский все же захочет присутствовать на инаугурации, он может приехать, передает РИА «Новости».

    Ранее газета ВЗГЛЯД разбиралась, как Трамп всерьез решил взяться за Зеленского. В минувший понедельник избранный президент США Дональд Трамп заявил, что Зеленский признал необходимость переговоров Украины с Россией.

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    17 декабря 2024, 08:04 • Новости дня
    Экс-супруг певицы Седоковой баскетболист Тимма покончил с собой в Москве
    Экс-супруг певицы Седоковой баскетболист Тимма покончил с собой в Москве
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    В Москве обнаружено тело латвийского баскетболиста Яниса Тиммы, бывшего супруга певицы Анны Седоковой.

    Тело 32-летнего спортсмена было найдено в подъезде жилого дома в центре столицы, сообщает ТАСС. Оперативные службы указали на наличие телефона рядом с Тиммой.

    Янис Тимма был известен как бывший муж певицы Анны Седоковой. Их брак был официально расторгнут на прошлой неделе по решению мирового судьи Хорошевского района Москвы, передает РИА «Новости». Пара поженилась в 2020 году.

    За свою карьеру Тимма играл в различных клубах по всему миру, включая «Зенит» и «Химки» в России. В сезоне 2018/2019 он стал серебряным призером Единой лиги ВТБ с «Химками». В 2015 году его признали лучшим молодым игроком сезона в Единой лиге ВТБ. Он также выступал за такие клубы, как «Дарюшшафака» в Турции, «Баскония» в Испании и «Олимпиакос» в Греции. В составе сборной Латвии Тимма завоевал бронзу на чемпионате Европы среди молодежи в 2010 году.

    В октябре певица Анна Седокова подала иск о разводе с латвийским баскетболистом Янисом Тиммой.

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