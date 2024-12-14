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В Сирии пообещали судить работавших при Асаде военных журналистов
Власти Сирии заявили о планах судить военных журналистов, работавших при Асаде
Министерство информации Сирии, подконтрольное новым властям, заявило о планах привлечь к суду военных журналистов, работавших при бывшем президенте Башаре Асаде.
Министерство информации Сирии, подконтрольное новым властям страны, пообещало привлечь к судебной ответственности всех военных журналистов, действовавших в интересах прежнего руководства республики, передает ТАСС.
В ведомстве заявили, что разбирательство коснется всех, кто «прямо или косвенно способствовал пропаганде его преступлений против сирийского народа».
Целью такого решения в министерстве назвали «восстановление справедливости и привлечение к ответственности всех, кто был причастен к серьезным правонарушениям против народа страны».
Как сообщала газета ВЗГЛЯД, Башар Асад перед тем, как покинуть Сирию, отдал приказ военным защищать российские базы от исламистских боевиков.