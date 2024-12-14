В Сирии пообещали судить работавших при Асаде военных журналистов

Власти Сирии заявили о планах судить военных журналистов, работавших при Асаде

Tекст: Максим Попов

Министерство информации Сирии, подконтрольное новым властям страны, пообещало привлечь к судебной ответственности всех военных журналистов, действовавших в интересах прежнего руководства республики, передает ТАСС.

В ведомстве заявили, что разбирательство коснется всех, кто «прямо или косвенно способствовал пропаганде его преступлений против сирийского народа».

Целью такого решения в министерстве назвали «восстановление справедливости и привлечение к ответственности всех, кто был причастен к серьезным правонарушениям против народа страны».

Как сообщала газета ВЗГЛЯД, Башар Асад перед тем, как покинуть Сирию, отдал приказ военным защищать российские базы от исламистских боевиков.