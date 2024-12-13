Израиль атаковал базу ВВС Сирии под Дамаском

Россия убедила Башара Асада, что он проиграет борьбу против вооруженных группировок, возглавляемых бывшим филиалом «Аль-Каиды» HTS, и предложила ему и его семье безопасный выход из страны, если он немедленно уедет, сообщает Bloomberg со ссылкой на три неназванных источника.

Согласно двум источникам, российские разведчики организовали побег, вылетев с Асадом через свою авиабазу в Сирии. Один из них отметил, что транспондер самолета был выключен, чтобы избежать отслеживания.

Эта операция положила конец более чем полувековому правлению династии Асадов. Башар Асад стал президентом после своего отца Хафеза, который руководил страной с 1971 года до своей смерти в 2000 году.

Через несколько часов после отъезда Асада боевики без сопротивления вошли в Дамаск и заявили о победе в конфликте, который продолжался почти 14 лет.

В среду пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил об отсутствии информации в Кремле относительно казни двоюродного брата бывшего сирийского лидера Башара Асада.

Накануне он сообщил, что Башар Асад лично принял решение оставить пост. Песков также подтвердил, что решение о предоставлении политического убежища Башару Асаду и его семье было принято Владимиром Путиным.