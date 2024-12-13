Эксперт The War Zone усомнился в эффективности попыток Украины вооружить морские дроны для борьбы с российской авиацией

Tекст: Елизавета Шишкова

Украинские разработчики продолжают поиски способов повысить эффективность своих безэкипажных катеров (БЭК), передает РИА «Новости». Хотя ранее российская авиация успешно уничтожала такие дроны, Киев пытается адаптировать их, чтобы противостоять российским летчикам.

Недавние попытки вооружить катера авиационными ракетами оказались неэффективными из-за неустойчивости малых плавсредств, но теперь на них устанавливают крупнокалиберные пулеметы.

Служба безопасности Украины (СБУ) утверждает, что такие вооруженные дроны уже использовались в бою, и даже якобы удалось повредить российский вертолет. Однако доказательств этому пока не представлено, а российские источники отрицают какие-либо потери.

Эксперты все же сомневаются в эффективности таких дронов, учитывая их высокую стоимость и рискованные задачи.

Американский военный эксперт Джозеф Тревитик в статье для The War Zone подчеркивает важность более разумного распределения ресурсов Киевом, особенно учитывая возможное сокращение западной военной помощи. В то же время, российская сторона продолжает разрабатывать новые тактики для противодействия беспилотным катерам. Несмотря на трудности, украинские специалисты не оставляют попыток улучшить морские дроны, такие как Sea Baby и Magura V5, которые выполняют различные боевые задачи.

Управление этими дронами осуществляется через терминалы спутниковой интернет-связи Starlink от компании Илона Маска. БЭК используются для различных операций, включая атаки на Крымский мост и другие объекты. ВМС Украины, потеряв значительную часть флота, пытаются компенсировать это за счет новых технологий, однако малые размеры платформ ограничивают их возможности.

Напомним, Черноморский флот России успешно использует новый способ борьбы с безэкипажными катерами противника, в котором ключевую роль играет авиация, обеспечивающая защиту на Черном море.

В ходе спецоперации Россия почти полностью уничтожила все украинские Военно-морские силы, однако Украина сейчас активно восстанавливает их с помощью Запада, что предполагает появление новых надводных кораблей.