Страны еще недавно находились если не на грани войны, то на пороге большого геополитического столкновения в Восточном Средиземноморье. Французов, судя по действиям их военных кораблей у берегов Ливии, обеспокоила активность и успехи турок. В Ливии игроки поддерживали разные противоборствующие лагеря. Не говоря уже о том, что внешнеполитические концепции Турции и Франции входят в прямое противоречие. Но, похоже, игроки отложили противоречия в сторону.3 комментария
Reuters: Китайские ракеты способны парализовать базы США в Индо-Тихоокеанском регионе
Reuters: Базы США в Индо-Тихоокеанском регионе уязвимы для китайских ракетных ударов
Китайские удары могут парализовать авиабазы США в Индо-Тихоокеанском регионе на срок до 11,7 дня, если сосредоточатся на разрушении взлетно-посадочных полос, пишет Reuters.
Как сообщает Reuters, новый доклад аналитического центра Stimson Center предупреждает, что китайские удары по авиабазам могут значительно затруднить работу американских военных самолетов в регионе Индо-Тихоокеанского региона в случае конфликта.
Исследование рекомендует США инвестировать в недорогие беспилотные летательные аппараты и возможности по восстановлению взлетно-посадочных полос. Проблема заключается в том, что базы в пределах первой островной цепи, охватывающей множество архипелагов от Индонезии до Японии, находятся в зоне поражения тысяч китайских ракет.
В докладе отмечается, что если китайские удары будут направлены на уничтожение или повреждение взлетно-посадочных полос, авиабазы в Японии могут быть выведены из строя минимум на 11,7 дня, а более отдаленные, такие как Гуам и острова Тихого океана, на минимум 1,7 дня.
«На практике, однако, Китай может нарушить боевые операции США на более длительный срок, лишив их возможности использовать взлетно-посадочные полосы для проведения операций по дозаправке в воздухе», – говорится в докладе.
Рекомендуется развивать программы по созданию большого количества недорогих беспилотных летательных аппаратов и средств электронной борьбы, чтобы усложнить китайское планирование ударов. Также подчеркивается необходимость развития более коротких ВПП, их оперативного восстановления и повышения устойчивости баз, а также укрепления союзов с дружественными странами для открытия их аэродромов для использования США.
В докладе также упоминается концепция распределенных операций, на которой в последние годы основываются планы военного командования США. В рамках инициативы Pacific Deterrence Initiative на модернизацию аэродромов в Австралии и на острове Тиниан уже потрачены сотни миллионов долларов, отмечает Reuters.
Американское Командование Индо-Тихоокеанского региона и Министерство обороны Китая не ответили на запросы о комментариях.
Как писала газета ВЗГЛЯД, китайская дипломатическая миссия в Евросоюзе призвала НАТО исправить ошибочные представления о Китае и прекратить вмешательство в дела Азиатско-Тихоокеанского региона.
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