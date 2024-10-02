Китайская дипмиссия в ЕС потребовала от НАТО прекратить вмешательство в Азию

Политолог объяснил победу правых на выборах в Австрии

Политолог Трухачев: У Австрийской партии свободы нет шансов сформировать правительство

Tекст: Олег Исайченко

«В Австрии, несмотря на довольно жесткую миграционную политику, существует ряд проблем. Среди них – преступность, а также поток беженцев с Ближнего Востока и Украины, что создает дополнительное потрясение для австрийских налогоплательщиков. Партия свободы (АПС) сыграла на этом», – объясняет Вадим Трухачев, доцент кафедры зарубежного регионоведения и внешней политики РГГУ.

Второй причиной, по которой правая партия победила на выборах, стало то, что политическая сила выступает за прекращение предоставления помощи Украине и начало переговоров с Россией, добавил собеседник. Он отметил, что противники АПС в большей степени нападали на фракцию не за антимигрантские лозунги, а за желание восстановить отношения с Москвой.

По оценкам Трухачева, несмотря на первое место, шансов сформировать правительственную коалицию у АПС нет. «Партию свободы в правительство не пустят. Народная партия объединится с социал-демократами, Карл Нехаммер сохранит пост канцлера, а главой МИД будет кто-то из социалистов. Таким образом, политика Австрии особых изменений не претерпит», – считает политолог.

Тем не менее к АПС начнут прислушиваться. «Для того, чтобы Партия свободы на следующих выборах не получила 40%, улучшив нынешний результат на 10%, пожелание ее избирателей придется учитывать. Но сделано это будет выборочно – например, примут меры, касающиеся миграции. В то же время политика противостояния России останется неизменной. То есть выбирая между русофобией и мультикультурализмом, Австрия, как и ЕС в целом, выберет первое», – полагает собеседник.

Трухачев обратил внимание на то, что результаты национальных выборов спровоцировали протесты. По его мнению, это становится традицией для Европы, где правые партии показывают высокие результаты. «Что касается Вены, то это левый город: там победили социал-демократы, а второе место заняли «Зеленые». За демонстрациями стоят активисты, связанные с этими политсилами», – уточнил спикер.

Политолог также указал на реакцию западных СМИ, где АПС называют «крайне правыми популистами». «Австрийская партия свободы имела отношения с бывшими нацистами, но прервала их еще в 2005 году и категорически открестилась от программных пунктов, которые можно трактовать как неонацистские. Медиа же действуют, основываясь на черных технологиях. Им нечем крыть популярность правых, поэтому они пытаются притянуть за уши историю, которая давно канула в Лету», – заключил Трухачев.

В воскресенье по всей Австрии прошли выборы в Национальный совет (нижняя палата парламента) республики. Согласно результатам, опубликованным на сайте МВД страны, правая Партия свободы Австрии (FPO), предварительно, победила с 29,2% голосов и может получить 58 мандатов.

Правящая правоцентристская Народная партия (OVP) нынешнего канцлера Карла Нехаммера заняла второе место с 26,5% голосов (52 мандата). На третьем месте – Социал-демократическая партия Австрии (SPO) с 21% голосов, у нее может быть 41 мандат. Либеральная NEOS получила 9,2% голосов, партия «Зеленые» – 8,3%. Явка избирателей составила 74,9%.

СМИ отмечают, что такой расклад приведет к трудностям с формированием большинства и правительства. «Несмотря на то, что почти 30% избирателей проголосовали за правую Партию свободы, победа на национальных парламентских выборах может оказаться чисто символической, поскольку основные партии пообещали сформировать коалиционное правительство без АПС», – пишет The New York Times.

Напомним, Нехаммер признал поражение своей партии на выборах в парламент. «Да, это была гонка на выбывание, и да, мы не заняли первое место. Было заметное движение, и сейчас наша задача – разобраться, почему радикально настроенные люди получают больше голосов, чем мы», – сказал он.

Как заявил лидер FPO Герберт Кикль, «избиратель занял твердую позицию и сказал, что в стране не должно продолжаться то, что было». В предвыборной программе партии звучали намерения ужесточить миграционную политику Австрии и добиться отмены европейских санкций в отношении России, передает «Коммерсант».

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На фоне сообщений о победе Австрийской партии свободы в центре Вены начался несанкционированный митинг против этой политической силы, сообщает РИА «Новости». Несколько сотен агрессивно настроенных молодых людей в масках призывали не допустить правые силы в состав правительственной коалиции.