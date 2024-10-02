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    Запад манипулирует ценами на нефть ради собственной выгоды
    Эксперт назвал два сценария ответа Израиля на ракетный удар Ирана
    Макаревич и Галкин уехали из Израиля в США
    Минобороны предложило изменить форму офицеров ВМФ
    ВС России взяли под контроль больше половины Угледара
    Российские войска освободили Верхнекаменское в ДНР
    Американист: США растеряны после атаки Ирана на Израиль
    Зеленский заявил о летных испытаниях украинской баллистической ракеты
    Мишустин объявил о рекордном урожае в России
    Мнения
    Андрей Перла Андрей Перла Западные элиты правят без оглядки на мнение народа

    Разумные люди могут потребовать не воевать с Россией. Они могут даже победить на западных выборах. А вот изменить политический курс стран Запада они не могут. Такой опции просто нет.

    0 комментариев
    Сергей Худиев Сергей Худиев Почему неоязычество – серьезная проблема

    В условиях свободы вероисповедания люди могут верить во что хотят. Но силовые структуры – это особый вопрос. Когда государство доверяет людям оружие или, тем более, власть над подчиненными, становится совсем не все равно, во что люди верят – и с кем они себя идентифицируют.

    16 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов Пантюркисты идут по дороге разочарований

    У сегодняшней Турции, может быть, есть большое желание возглавить тюркский мир, но не так много возможностей. Да и географически Анкара, положим, находится довольно близко к Баку, но очень далеко от Астаны или Бишкека.

    12 комментариев
    2 октября 2024, 14:29 • Новости дня

    Китайская дипмиссия в ЕС потребовала от НАТО прекратить вмешательство в Азию

    Tекст: Александра Юдина

    Китайская дипломатическая миссия в Евросоюзе призвала НАТО исправить ошибочные представления о Китае и прекратить вмешательство в дела Азиатско-Тихоокеанского региона, заявив, что альянс должен способствовать миру и стабильности.

    Китай призвал НАТО отказаться от мышления времен холодной войны и исправить неправильное представление об Азии, передает ТАСС.

    Китайские дипломаты подчеркнули, что альянс должен прекратить вмешательство в дела Азиатско-Тихоокеанского региона, поскольку это не способствует миру и стабильности в мире.

    Китай ранее объявил о готовности принять «мощные меры» в ответ на возможное размещение ракет США в Азии. Ранее сообщалось, что США планируют увеличить свое военное присутствие в Тихоокеанском регионе в рамках сдерживания Китая. В этой связи Китай также высказал серьезные опасения по поводу возросшей активности американских военных в Южно-Китайском море.

    30 сентября 2024, 21:43 • Новости дня
    Столтенберг назвал условие Запада для переговоров Москвы и Киева

    Столтенберг: Переговоры по Украине возможны при наличии гарантий безопасности от Запада

    Столтенберг назвал условие Запада для переговоров Москвы и Киева
    @ Chris Kleponis/CNP/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Уходящий в отставку генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг подчеркнул необходимость включения гарантий безопасности для Киева от западных стран в мирные переговоры по Украине.

    В интервью Reuters Столтенберг заявил, что такие гарантии должны предоставить страны Запада, в первую очередь США.

    Важно обеспечить окончание конфликта, когда будет утверждена линия прекращения огня или международно признанная граница, добавил он. «Когда будет согласована какая-то линия – будь то международно признанная граница или другая линия прекращения огня, – мы должны быть абсолютно уверены, что война закончится именно там», – сказал Столтенберг.

    Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что урегулирование на украинской территории невозможно без учетов российских интересов.

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    1 октября 2024, 13:51 • Новости дня
    Новый генсек НАТО поддержал удары по России

    Новый генсек Рютте поддержал удары по России и обвинил Москву в ядерной риторике

    Новый генсек НАТО поддержал удары по России
    @ Eric Lalmand/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Право Украины защищать себя не останавливается на границе, но решения будут приниматься странами альянса индивидуально, заявил новый генеральный секретарь НАТО Марк Рютте.

    Рютте выступил на первой пресс-конференции в Брюсселе, где поддержал возможность нанесения ударов по целям на территории России, передает ТАСС.

    Он отметил, что такие решения остаются на усмотрение каждой страны-члена альянса. Рютте подчеркнул, что право Украины на самооборону должно распространяться и за пределы ее грани.

    «Я могу твердо заявить, что НАТО не видит никакой непосредственной угрозы применения ядерного оружия», – сказал Рютте, добавив, что Москва занимается «безответственной ядерной риторикой».

    Ранее Рютте заявил, что основными задачами НАТО будут по-прежнему поддержка Украины как независимого и демократического государства и увеличение расходов на коллективную оборону альянса.

    Президент России Владимир Путин в ходе совещания Совета безопасности по ядерному сдерживанию заявил, что Россия сохраняет за собой право применить ядерное оружие в случае агрессии против России и Белоруссии как участника Союзного государства.

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    1 октября 2024, 19:00 • Видео
    В Японии сменилась власть

    1 октября новым премьер-министром Японии стал Сигэру Исиба – внутрипартийный бунтарь и военный гик, который хочет добиться равноправных отношений с США. При его предшественнике Фумио Кисиде Япония перестала быть третьей экономикой мира. Как изменит страну Исиба?

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    30 сентября 2024, 12:27 • Новости дня
    Эстония начала разработку дальнобойных ракет

    Эстонские предприятия разработали ракеты с дальностью до 500 км и скоростью 800 км/ч

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Министр обороны Эстонии Ханно Певкур сообщил о разработке местными компаниями ракет с дальностью до 500 км, которые способны развивать скорость до 800 км/ч, что является значительным достижением для страны.

    Певкур отметил, что две или три компании в стране работают над созданием ракет, способных поражать цели на расстоянии от 300 до 500 км. Эти ракеты смогут развивать скорость до 800 км/ч, передает ТАСС.

    Ханно Певкур подчеркнул, что министерство обороны Эстонии активно ищет поставщиков дальнобойного оружия. В этом контексте он отметил возможность приобретения части необходимого вооружения у Украины. В ближайшее время эстонская делегация отправится на Украину для изучения имеющихся у нее запасов ракет, что может повлиять на дальнейшее укрепление оборонного потенциала Эстонии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Дмитрий Медведев прокомментировал заявление начальника генштаба Сил обороны Эстонии Вахура Каруса о готовности нанести превентивный удар по России словами «чем смешнее государство, тем выше гонор». Ранее сообщалось, что Эстония призвала к усилению санкций против России. В дополнение к этому Эстония неоднократно вводила ограничения для российских граждан, включая визовые ограничения.

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    1 октября 2024, 11:39 • Новости дня
    Новый генсек НАТО Рютте назвал приоритеты

    Новый генсек НАТО Рютте назвал своим приоритетом помощь Украине и увеличение оборонных затрат альянса

    Новый генсек НАТО Рютте назвал приоритеты
    @ Patrick van Katwijk/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Основными задачами НАТО будут по-прежнему поддержка Украины как независимого и демократического государства и увеличение расходов на коллективную оборону альянса, заявил новый генеральный секретарь НАТО Марк Рютте.

    В своем заявлении Рютте отметил важность сохранения Украины как независимого демократического государства, передает РИА «Новости».

    «Что касается нашей обороны и сдерживания, то мы должны больше тратить, наращивать нашу коллективную оборонную мощь», – сказал Рютте.

    Помимо этого, Рютте выделил задачу по развитию партнерств НАТО в различных регионах мира. Он отметил, что это необходимо для обеспечения глобальной безопасности и укрепления позиций альянса за пределами Европы.

    Ранее Марк Рютте стал 14-м генеральным секретарем НАТО, сменив Йенса Столтенберга.

    Газета ВЗГЛЯД писала о том, что ждать России от нового генсека НАТО.

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    30 сентября 2024, 01:03 • Новости дня
    В Австрии победила выступающая за отмену антироссийских санкций партия

    Австрийская партия свободы, выступающая за отмену санкций против России, набрала 28,8% голосов на выборах в парламент

    В Австрии победила выступающая за отмену антироссийских санкций партия
    @ REUTERS/Leonhard Foeger

    Tекст: Денис Тельманов

    Австрийская партия свободы, выступающая против санкций в отношении России, заняла первое место на выборах в парламент Австрии, набрав 28,8% голосов после подсчета 100% бюллетеней.

    Австрийская партия свободы, активно выступающая против антироссийских санкций, одержала победу на выборах в парламент, набрав 28,8% голосов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал ORF.

    Это событие примечательно тем, что партия заняла первое место, что может повлиять на политический курс страны в отношении России.

    На втором месте с 26,3% голосов оказалась правящая Австрийская народная партия. Это небольшая потеря для партии, которая до этого занимала лидирующие позиции в политической жизни страны.

    Социал-демократическая партия Австрии, впервые в своей истории, заняла третье место с 21,1% голосов, показывая новый виток в своей политической карьере.

    На четвертом месте оказалась партия «Новая Австрия – Либеральный форум», получившая 9,2% голосов.

    Замыкают пятерку лидеров «Зеленые», являющиеся частью текущей правящей коалиции, с 8,3% голосов. Такой расклад может вызвать изменения в составе будущей коалиции и направленности ее политики.

    Ранее сообщалось, что канцлер Австрии Карл Нехаммер признал поражение партии на парламентских выборах. 

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    30 сентября 2024, 11:58 • Новости дня
    ЕС решил утвердить новый режим санкций против России за «дестабилизацию»

    Постпреды ЕС утвердят санкции из-за якобы дестабилизирующей деятельности России

    ЕС решил утвердить новый режим санкций против России за «дестабилизацию»
    @ Horst Galuschka/dpa/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Постоянные представители стран ЕС на заседании в Брюсселе утвердили новый режим санкций против России, обвиняя ее в якобы дестабилизирующих действиях за рубежом, следует из повестки заседания.

    Европейский Союз планирует утвердить новый режим санкций против России за предполагаемую «дестабилизирующую деятельность за рубежом», передает РИА «Новости».

    Постоянные представители стран-членов ЕС соберутся 2 октября в 9:00 по местному времени, чтобы обсудить и утвердить рамки этих санкций. Документ заседания включает в себя решение и постановление Совета ЕС, касающееся этих ограничительных мер.

    После одобрения постоянными представителями, решение должно быть подтверждено на уровне министров. На данный момент рассматриваются лишь общие рамки санкций, которые определяют критерии для включения физических и юридических лиц в «черные» списки. Впоследствии государства-члены и Еврокомиссия смогут предложить конкретные списки лиц и организаций для введения санкционных ограничений.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил о полном провале санкционной политики Европейского Союза против России, которая нанесла ущерб европейским экономикам. В частности, Совет кантонов Швейцарии проголосовал за отмену запрета на юридические услуги для граждан и компаний России, аргументируя это соответствием принципам правового государства. Более того, правительство Болгарии приняло решение временно вывести АЭС «Козлодуй» из-под действия антироссийских санкций Евросоюза.

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    2 октября 2024, 06:23 • Новости дня
    Путин и Си Цзиньпин подтвердили партнерство России и Китая

    Путин и Си Цзиньпин отметили укрепление сотрудничества России и Китая

    Путин и Си Цзиньпин подтвердили партнерство России и Китая
    @ kremlin.ru

    Tекст: Антон Антонов

    Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин обменялись поздравлениями по случаю 75-летия установления дипломатических отношений двух стран.

    «Стороны активно сотрудничают в различных областях, таких как политика, экономика и торговля, наука и техника, эффективно взаимодействуют в международных и региональных делах, вместе работают над построением справедливого и многополярного мира», – говорится в поздравительном послании Путина Си Цзиньпину.

    Путин подчеркнул, что партнерство двух стран прошло испытание временем и находится на самом высоком уровне за всю историю, передает РИА «Новости» со ссылкой на Центральное телевидение Китая.

    «Три четверти века назад наша страна первой в мире признала Китайскую Народную Республику и быстро установила тесные отношения сотрудничества с новым Китаем», – приводит слова Путина ТАСС.

    Он выразил уверенность, что страны продолжат укреплять стратегическое сотрудничество и партнерство, содействуя безопасности и стабильности в мире.

    В свою очередь, Си Цзиньпин в своем послании отметил, что политическое доверие между Россией и Китаем продолжает углубляться. По его словам, под стратегическим руководством лидеров двух стран достигнуты значительные результаты в прагматическом сотрудничестве, а дружба между народами укрепилась. Си Цзиньпин подчеркнул важность дальнейшего расширения сотрудничества и содействия качественному развитию обеих стран, вносящих новый вклад в поддержание глобального мира и стабильности.

    Напомним, Путин также направил поздравительное послание Си Цзиньпину по случаю 75-летия образования Китайской народной республики, отметив впечатляющие успехи страны.

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    30 сентября 2024, 12:30 • Новости дня
    Политолог объяснил победу правых на выборах в Австрии

    Политолог Трухачев: У Австрийской партии свободы нет шансов сформировать правительство

    Политолог объяснил победу правых на выборах в Австрии
    @ He Canling/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Олег Исайченко

    Несмотря на победу Австрийской партии свободы на выборах, шансов сформировать правительственную коалицию у нее нет. Вероятнее всего Народная партия объединится с социал-демократами. Таким образом, политика Австрии особых изменений не претерпит. Тем не менее к АПС начнут прислушиваться, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Вадим Трухачев. Ранее правые обошли правящую партию на выборах в Австрии.

    «В Австрии, несмотря на довольно жесткую миграционную политику, существует ряд проблем. Среди них – преступность, а также поток беженцев с Ближнего Востока и Украины, что создает дополнительное потрясение для австрийских налогоплательщиков. Партия свободы (АПС) сыграла на этом», – объясняет Вадим Трухачев, доцент кафедры зарубежного регионоведения и внешней политики РГГУ.

    Второй причиной, по которой правая партия победила на выборах, стало то, что политическая сила выступает за прекращение предоставления помощи Украине и начало переговоров с Россией, добавил собеседник. Он отметил, что противники АПС в большей степени нападали на фракцию не за антимигрантские лозунги, а за желание восстановить отношения с Москвой.

    По оценкам Трухачева, несмотря на первое место, шансов сформировать правительственную коалицию у АПС нет. «Партию свободы в правительство не пустят. Народная партия объединится с социал-демократами, Карл Нехаммер сохранит пост канцлера, а главой МИД будет кто-то из социалистов. Таким образом, политика Австрии особых изменений не претерпит», – считает политолог.

    Тем не менее к АПС начнут прислушиваться. «Для того, чтобы Партия свободы на следующих выборах не получила 40%, улучшив нынешний результат на 10%, пожелание ее избирателей придется учитывать. Но сделано это будет выборочно – например, примут меры, касающиеся миграции. В то же время политика противостояния России останется неизменной. То есть выбирая между русофобией и мультикультурализмом, Австрия, как и ЕС в целом, выберет первое», – полагает собеседник.

    Трухачев обратил внимание на то, что результаты национальных выборов спровоцировали протесты. По его мнению, это становится традицией для Европы, где правые партии показывают высокие результаты. «Что касается Вены, то это левый город: там победили социал-демократы, а второе место заняли «Зеленые». За демонстрациями стоят активисты, связанные с этими политсилами», – уточнил спикер.

    Политолог также указал на реакцию западных СМИ, где АПС называют «крайне правыми популистами». «Австрийская партия свободы имела отношения с бывшими нацистами, но прервала их еще в 2005 году и категорически открестилась от программных пунктов, которые можно трактовать как неонацистские. Медиа же действуют, основываясь на черных технологиях. Им нечем крыть популярность правых, поэтому они пытаются притянуть за уши историю, которая давно канула в Лету», – заключил Трухачев.

    В воскресенье по всей Австрии прошли выборы в Национальный совет (нижняя палата парламента) республики. Согласно результатам, опубликованным на сайте МВД страны, правая Партия свободы Австрии (FPO), предварительно, победила с 29,2% голосов и может получить 58 мандатов.

    Правящая правоцентристская Народная партия (OVP) нынешнего канцлера Карла Нехаммера заняла второе место с 26,5% голосов (52 мандата). На третьем месте – Социал-демократическая партия Австрии (SPO) с 21% голосов, у нее может быть 41 мандат. Либеральная NEOS получила 9,2% голосов, партия «Зеленые» – 8,3%. Явка избирателей составила 74,9%.

    СМИ отмечают, что такой расклад приведет к трудностям с формированием большинства и правительства. «Несмотря на то, что почти 30% избирателей проголосовали за правую Партию свободы, победа на национальных парламентских выборах может оказаться чисто символической, поскольку основные партии пообещали сформировать коалиционное правительство без АПС», – пишет The New York Times.

    Напомним, Нехаммер признал поражение своей партии на выборах в парламент. «Да, это была гонка на выбывание, и да, мы не заняли первое место. Было заметное движение, и сейчас наша задача – разобраться, почему радикально настроенные люди получают больше голосов, чем мы», – сказал он.

    Как заявил лидер FPO Герберт Кикль, «избиратель занял твердую позицию и сказал, что в стране не должно продолжаться то, что было». В предвыборной программе партии звучали намерения ужесточить миграционную политику Австрии и добиться отмены европейских санкций в отношении России, передает «Коммерсант».

    ТГ: https://t.me/vzglyad_ru/108104

    На фоне сообщений о победе Австрийской партии свободы в центре Вены начался несанкционированный митинг против этой политической силы, сообщает РИА «Новости». Несколько сотен агрессивно настроенных молодых людей в масках призывали не допустить правые силы в состав правительственной коалиции.

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    1 октября 2024, 10:17 • Новости дня
    FT: Байден поддержал продвижение заявки Украины в НАТО

    Financial Times: Байден поддержал продвижение заявки Украины в НАТО

    Tекст: Александра Юдина

    Президент США Джо Байден может согласиться на продвижение заявки Украины на вступление в НАТО до конца своего президентского срока, пишет британская газета Financial Times.

    По данным источника издания, американский президент может содействовать продвижению вопроса о вступлении Украины в НАТО до конца своего срока, передает ТАСС.

    Газета отмечает, что конкретных деталей относительно возможных изменений нет, однако Байден уже назначил заседание контактной группы по Украине на 12 октября.

    В рамках этого заседания, по информации Financial Times, украинский президент Владимир Зеленский планирует вновь поднять вопрос о разрешении на удары по целям на российской территории.

    Ранее в США и Европе призвали «положить конец надеждам Украины» вступить в НАТО.

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    2 октября 2024, 10:17 • Новости дня
    Захарова назвала нового генсека НАТО «секретаршей»

    Захарова заявила, что генсек НАТО выполняет роль «секретарши» под управлением США

    Захарова назвала нового генсека НАТО «секретаршей»
    @ Eric Lalmand/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Спикер МИД Мария Захарова заявила, что новый генеральный секретарь НАТО Марк Рютте лишь формально занимает свою должность, в то время как ключевые решения в альянсе принимаются представителями США.

    По ее словам, на должности генерального секретаря НАТО человек имеет мало влияния, так как альянсом управляют представители Вашингтона, передает РИА «Новости».

    Захарова подчеркнула, что роль генерального секретаря НАТО скорее следует назвать «ответственным секретарем», так как в действительности он выполняет функции, более схожие с секретарскими.

    «Генеральный секретарь НАТО не является настоящим руководителем, скорее его можно назвать «секретаршей» в плохом смысле слова», – сказала она.

    Захарова также отметила, что, несмотря на формальные должности и выборы, реальными руководителями альянса всегда остаются представители американского истеблишмента, что делает роль генсека номинальной и подчиненной внешним директивам.

    Напомним, Марк Рютте стал 14-м генеральным секретарем НАТО, сменив Йенса Столтенберга.

    Рютте заявил, что основными задачами НАТО будут по-прежнему поддержка Украины как независимого и демократического государства и увеличение расходов на коллективную оборону альянса.

    Газета ВЗГЛЯД писала о том, что ждать России от нового генсека НАТО.

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    1 октября 2024, 13:22 • Новости дня
    Норвегия призвала НАТО унифицировать вооружения для Украины

    Минобороны Норвегии призвало страны НАТО стандартизировать вооружения для Украины

    Tекст: Александра Юдина

    Глава Минобороны Норвегии Бьорн Арильд Грам на форуме в Варшаве отметил необходимость стандартизации вооружений, поставляемых Украиной, как ключевую задачу для НАТО, особенно для европейских стран-членов.

    Так, Грам призвал НАТО к стандартизации вооружений для поддержки Украины, отметив, что Норвегия сталкивалась с проблемами при поставках оружия Украине, передает ТАСС.

    «Давайте подумаем, как мы стандартизируем вооружения», – заявил Грам, добавив, что оружие из разных стран может иметь одинаковые названия и внешний вид, но отличаться калибром и системами коммуникации.

    По его мнению, стандартизация вооружений является «основным вызовом для НАТО», особенно для европейских стран.

    Грам подчеркнул, что разница в калибрах и других технических характеристиках может затруднять совместимость оружия, что усложняет поддержку Украины. Министр отметил, что унификация поможет улучшить взаимодействие внутри альянса и повысить эффективность военной помощи.

    Ранее агентство Bloomberg сообщало, что поставки западного оружия на Украину в 2025 году под угрозой из-за нехватки средств.

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    29 сентября 2024, 23:19 • Новости дня
    Санду уверила избирателей в защите земель от скупки иностранцами

    Санду заявила, что вступление в ЕС не приведет к продаже молдавских сельхозземель иностранцам

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент Молдавии Майя Санду на встрече с избирателями в Италии заявила, что вступление страны в Европейский союз не повлечет за собой продажу сельскохозяйственных земель иностранцам, оставив их в собственности граждан Молдавии.

    Как передает ТАСС, Майя Санду, президент Молдавии, на встрече с соотечественниками в Италии подчеркнула, что вступление страны в Европейский союз не станет причиной для продажи сельскохозяйственных земель иностранцам. Она заверила, что «земли молдаван останутся их землями», отметив, что в других странах ЕС также удалось сохранить эти права.

    Несогласие с позицией Санду выразил Владимир Филат, бывший премьер и лидер Либерально-демократической партии. По его мнению, ЕС займет жесткую позицию в этом вопросе и Молдавия будет вынуждена продавать земли иностранцам, без исключений даже для Санду. Он напомнил, что именно его правительство подписало соглашение об ассоциации с ЕС.

    Постоянный представитель ЕС в Кишиневе Янис Мажейкс подтвердил, что на переговорах с Брюсселем вопрос продажи земли будет обсуждаться. Он отметил, что существующие правила ЕС допускают продажу сельскохозяйственных земель иностранцам, что может оказаться выгодным для Молдавии в условиях дефицита рабочей силы в аграрном секторе.

    Согласно опросам, более восьмидесяти процентов жителей Молдавии выступают против продажи сельскохозяйственных земель иностранцам. Представители ассоциации «Фермерская сила» на встрече с премьер-министром Дорином Речаном выразили обеспокоенность возможностью отмены запрета на продажу земли иностранцам и призвали сохранить текущие ограничения.

    Ранее сообщалось, что русскоязычную журналистку Светлану Дроздецкую выгнали со встречи президентом Молдавии Майей Санду с диаспорой в Италии из-за использования русского языка.

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    1 октября 2024, 11:23 • Новости дня
    Экс-премьер Нидерландов Рютте официально возглавил НАТО

    Марк Рютте стал 14-м генеральным секретарем НАТО, сменив Йенса Столтенберга

    Экс-премьер Нидерландов Рютте официально возглавил НАТО
    @ Tomas Tkacik/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    В штаб-квартире НАТО на специальном заседании Североатлантического совета состоялась церемония передачи полномочий новому генеральному секретарю, экс-премьеру Нидерландов Марку Рютте, который сменил на этом посту Йенса Столтенберга.

    Рютте стал 14-м генеральным секретарем НАТО, он сменил на этой должности норвежца Йенса Столтенберга, который руководил альянсом на протяжении десяти лет, передает ТАСС.

    Уходящий генеральный секретарь Йенс Столтенберг, завершая свою каденцию, отметил значительное изменение роли НАТО в поддержке Украины.

    «Когда я пришел в альянс в 2014 году, НАТО оказывала лишь небольшую поддержку Украине. Сейчас эта поддержка носит массивный характер, и для ее координации создан специальный штаб НАТО», – заявил Столтенберг. Он подчеркнул важность таких трансформаций для обеспечения безопасности на международной арене.

    Напомним, Столтенберг на прощальной пресс-конференции перед отставкой высказался по вопросам ракетных ударов по России, вступления Украины в альянс и противостояния Китаю.

    Газета ВЗГЛЯД писала о том, что ждать России от нового генсека НАТО.

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    30 сентября 2024, 12:13 • Новости дня
    Маск предсказал битвы «роев беспилотников»

    Илон Маск заявил о будущем битв роев беспилотников и их влиянии

    Tекст: Вера Басилая

    Американский предприниматель Илон Маск заявил о грядущих битвах роев беспилотников, которые поразят воображение.

    Маск отметил, что подобные битвы смогут поразить воображение людей своим масштабом и силой. Такое заявление он сделал в ответ на пост в социальной сети Х (бывший Twitter, заблокирован в России), где пользователь утверждал, что США способны производить около 20 тыс. беспилотников в год, тогда как Китай может производить такое количество дронов всего за один день, передает РИА «Новости».

    Ранее начальник штаба армии США генерал Рэнди Джордж заявил, что США пытаются увеличить объемы поставок собственных и европейских компонентов для дронов после запрета использования китайских деталей, но это всего лишь «горстка».

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    1 октября 2024, 13:26 • Новости дня
    Посол рассказал о реакции НАТО на заявления Путина о ядерной доктрине

    Посол Токовинин: Заявления Путина о ядерной доктрине внимательно отфиксированы НАТО

    Tекст: Вера Басилая

    Заявления президента России Владимира Путина о корректировке ядерной доктрины России были внимательно и детально отфиксированы НАТО, несмотря на риторику Йенса Столтенберга о неизменности политики, заявил посол России в Бельгии Александр Токовинин в эфире «России-24».

    По его словам, каждый аспект заявлений был тщательно проанализирован и зафиксирован, передает ТАСС.

    В контексте недавних комментариев, сделанных покидающим пост генсека НАТО Йенсом Столтенбергом, Токовинин подчеркнул, что Североатлантический альянс не планирует менять свою политику в ответ на российские изменения. Однако, по мнению российского посла, такие заявления являются попыткой принизить важность предупреждений, прозвучавших из Москвы.

    Токовинин также высказал мнение, что подобные заявления НАТО можно рассматривать как попытку подтолкнуть своих членов к более агрессивному поведению, что может привести к прямому конфликту с Россией. Он охарактеризовал это как «самоубийственный путь».

    Президент России Владимир Путин в ходе совещания Совета безопасности по ядерному сдерживанию заявил, что Россия сохраняет за собой право применить ядерное оружие в случае агрессии против России и Белоруссии как участника Союзного государства.

    Экс-генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг выразил беспокойство по поводу обновления Россией ядерной политики, считая это попыткой запугать Украину и НАТО.

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что попытки воевать до победы с ядерной державой, такой как Россия, бессмысленны.

    Москва рассчитывает, что заявления президента России Владимира Путина по ядерной доктрине были услышаны мировым сообществом.

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