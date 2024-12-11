Суд в Петербурге прекратил дело против вице-президента «Балтики»

Уголовное дело против вице-президента «Балтики» Рогачевского за передачу лицензии компании прекратили

Tекст: Дмитрий Зубарев

Выборгский районный суд в Санкт-Петербурге принял решение прекратить уголовное дело против вице-президента пивоваренной компании «Балтика» Антона Рогачевского, сообщает ТАСС.

Ему предъявлялись обвинения в злоупотреблении полномочиями при передаче лицензии на использование бренда «Балтика» в странах СНГ и Монголии компаниям из Белоруссии, Казахстана и Азербайджана в 2023 году. В качестве меры наказания Рогачевскому был назначен судебный штраф в размере 75 тыс. рублей.

Основанием для прекращения дела стало ходатайство защитника подсудимого, которое не вызвало возражений со стороны других участников процесса.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент пивоваренной компании «Балтика» Денис Шерстенников и вице-президент Антон Рогачевский были задержаны по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере, а Carlsberg продала свою долю в «Балтике» руководству компании.