Carlsberg продала долю в «Балтике» руководству компании

Carlsberg договорилась о продаже акций «Балтики» менеджменту компании

Tекст: Дмитрий Зубарев

Датская пивоваренная компания Carlsberg Group сообщила о продаже своей доли в «Балтике» менеджменту российской компании, передает РИА «Новости».

Carlsberg объявила, что новым контролирующим акционером станет компания, которой в равных долях владеют два давних сотрудника «Балтики». Эти сотрудники займут посты генерального директора и заместителя генерального директора.

На сегодняшний день Carlsberg Group не раскрывает детали сделки, включая финансовые условия и сроки завершения.

Как писала газета ВЗГЛЯД, компания Carlsberg сообщила о потере 5,9 млрд долларов из-за ухода с рынка России, а суд признал недействительной передачу бренда «Балтика» структуре Carlsberg, и принадлежащие Carlsberg акции «Балтики» вывели из-под управления Росимущества.