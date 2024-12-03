В Польше заявили о «прорыве» в деле эксгумации жертв «Волынской резни», основываясь на обещаниях главы МИД Украины. Но обе стороны знают, что ничего не изменится. Однако даже декларативную готовность Украины начать поисково-эксгумационные работы на Волыни нынешние польские власти явно надеются использовать в своих политических целях.0 комментариев
Carlsberg продала долю в «Балтике» руководству компании
Carlsberg договорилась о продаже акций «Балтики» менеджменту компании
Датская компания Carlsberg Group согласилась продать свои акции в российской пивоваренной компании «Балтика» представителям ее руководства, которые займут позиции генерального и заместителя генерального директора.
Датская пивоваренная компания Carlsberg Group сообщила о продаже своей доли в «Балтике» менеджменту российской компании, передает РИА «Новости».
Carlsberg объявила, что новым контролирующим акционером станет компания, которой в равных долях владеют два давних сотрудника «Балтики». Эти сотрудники займут посты генерального директора и заместителя генерального директора.
На сегодняшний день Carlsberg Group не раскрывает детали сделки, включая финансовые условия и сроки завершения.
Как писала газета ВЗГЛЯД, компания Carlsberg сообщила о потере 5,9 млрд долларов из-за ухода с рынка России, а суд признал недействительной передачу бренда «Балтика» структуре Carlsberg, и принадлежащие Carlsberg акции «Балтики» вывели из-под управления Росимущества.