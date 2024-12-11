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    Евдокия Шереметьева Евдокия Шереметьева Мужики ждут победы

    Конечно, все устали. На «передке» с осени 2022-го, дома остались семьи. Обычные люди. Кто автослесарь, кто менеджер, кто инженер. Все эти усталые мужики хотят домой. Там их ждут свои дети. Но за усталостью и ворчанием слышишь гордость. Гордость за страну, за своих.

    4 комментария
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Мировой либерализм полностью отменил приличия

    Когда у либерально-демократических сил по всему миру шатается кресло под задницей, тут же начинается вой про угрозу демократии по всем мегафонам, а в реальности отменяются или извращаются все демократические принципы и процедуры. Что и произошло в Румынии.

    0 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов Трамп не сможет взять мир нахрапом

    Парадокс Трампа в том, что его, при всем его агрессивном поведении, не очень-то боятся. Все-таки у него имидж не хладнокровного злодея, методично дожимающего противников, а отходчивого дедушки-скандалиста, чьи бурные выпады можно как-нибудь пережить.

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    11 декабря 2024, 13:25 • Новости дня

    Песков заявил о приоритетности СВО для России

    Песков: СВО останется приоритетом для России до достижения целей

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркнул, что специальная военная операция в России будет продолжаться до полного достижения всех поставленных целей, оставаясь при этом важнейшим приоритетом для страны.

    Специальная военная операция на Украине остается главным приоритетом для России, сообщает ТАСС.

    Песков добавил, что задача России заключается в обеспечении безопасности и интересов как страны в целом, так и русских граждан. Все действия в рамках СВО, по его словам, идут по плану, и Россия намерена добиться успеха в этом вопросе.

    На вопрос о влиянии ситуации в Сирии на ход СВО, представитель Кремля ответил однозначно: ситуация на Украине имеет безусловный приоритет, и работа в этом направлении будет продолжаться до полного выполнения задач.

    Ранее Песков заявил, что специальная военная операция на Украине завершится после достижения поставленных целей, а директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин отметил, что Россия близка к достижению этих целей и украинские вооруженные силы теряют боеспособность.

    11 декабря 2024, 04:14 • Новости дня
    Подпольщики показали видео массовой переброски техники НАТО в Польшу

    НАТО массово перебросило военную технику из Европы в Польшу

    Tекст: Максим Попов

    Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил о значительном перемещении военной техники НАТО из европейских стран в Польшу с использованием автотрасс и морских путей.

    По словам Лебедева, военная техника перебрасывается из различных европейских стран и это движение заметно на трассах Европы, передает РИА «Новости».

    Лебедев подкрепил свои слова фотографиями с автобана А63 во Франции и видео из Германии. Кроме того, он предоставил видео из порта Свиноуйсьце в Польше, показывающее скопление кораблей и значительное число военных грузовиков.

    «Это порт Свиноуйсьце. Стоят корыта вроде как военные. Поразило количество военных грузовиков на польских дорогах. Их – как мух в сельском сортире, шныряют туда-сюда», – процитировал он сообщение агента из Польши.

    Лебедев отметил, что вооружение и техника поступают в Польшу такими объемами, которые напоминают подготовку к серьезному конфликту. По его мнению, поляков вооружают гораздо интенсивнее, чем это происходило с Украиной перед началом спецоперации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 10 декабря подполье сообщило об ударе по ДРГ в Сумской области и артиллерии ВСУ в Запорожской области. До этого стало известно о взрыве на аэродроме в Борисполе под Киевом.

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    11 декабря 2024, 09:33 • Новости дня
    На подконтрольной ВСУ части Запорожской области зафиксировали 268 взрывов
    На подконтрольной ВСУ части Запорожской области зафиксировали 268 взрывов
    @ Денис Бушковский/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    На территории Запорожской области, подконтрольной ВСУ, зафиксировано более 250 взрывов, повредивших местную инфраструктуру, сообщил назначенный Киевом глава областной государственной администрации Иван Федоров.

    На территории Запорожской области, находящейся под контролем Вооруженных сил Украины, прогремели сотни взрывов, сообщает ТАСС.

    Федоров заявил о не менее 268 таких инцидентах, которые произошли за последние сутки.

    По его словам, повреждения получила местная инфраструктура, однако о конкретных объектах информации не представлено. Этот район остается одной из горячих точек конфликта между Украиной и Россией, что приводит к частым обстрелам и разрушениям.

    Запорожская область стала субъектом Российской Федерации после референдума, проведенного в сентябре 2022 года. Однако Киев продолжает считать эту территорию частью Украины и не признает результаты голосования. На текущий момент более 70% Запорожской области контролируется российскими силами, а оставшаяся часть, включая бывший областной центр город Запорожье, остается под контролем Украины. С марта 2023 года административным центром региона стал Мелитополь.

    Ранее в среду сообщалось, что артиллеристы 58-й армии группировки войск «Днепр» уничтожили блиндаж с пехотой ВСУ, замаскированный в лесополосе в Запорожской области.

    Российские войска на запорожской линии фронта продвинулись в районе Малой Токмачки и Белогорья, улучшив свои позиции, сообщал председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

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    10 декабря 2024, 17:40 • Видео
    Зеленский перешел к тактике истеричных метаний

    Владимир Зеленский рискнул пойти на личный конфликт с избранным президентом США Дональдом Трампом, поскольку его не устроили итоги их разговора в Париже, который организовал президент Франции Эммануэль Макрон. Этим он, вполне вероятно, подписал себе политический приговор.

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    10 декабря 2024, 21:54 • Новости дня
    США выделили Украине кредит на 20 млрд долларов с погашением из активов России

    США одобрили кредит Украине на 20 млрд долларов за счет доходов от российских активов

    Tекст: Денис Тельманов

    Соединенные Штаты предоставили Украине кредит на 20 млрд долларов, который будет погашен за счет доходов от замороженных российских активов.

    Министерство финансов США объявило о выделении Украине кредита на сумму 20 млрд долларов, сообщает ТАСС. Эти средства предоставлены в рамках инициативы стран Группы семи, нацеленной на поддержку Украины займом в размере 50 млрд долларов. Примечательно, что кредит погашается за счет доходов от замороженных на Западе российских активов.

    Как отметила министр финансов США Джанет Йеллен, данные средства обеспечат Украине критически важную поддержку, необходимую для преодоления текущих экономических вызовов. Это заявление было сделано в контексте продолжающегося давления на Россию и нарастания экономической помощи Украине.

    Ранее США и другие страны Группы семи неоднократно выражали готовность поддерживать Украину в финансовом плане, используя различные механизмы, включая использование доходов от замороженных активов России для компенсации затрат на поддержку Киева.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, командир ударных беспилотников ВСУ предупредил о быстром поражении после сокращения помощи США, США, согласно бюджетным отчетам Пентагона, передали Украине 847 зенитных ракет Patriot MSE стоимостью 3,26 млрд долларов, а Совет Евросоюза принял решение о выделении Украине второго транша макрофинансовой помощи объемом 4,2 млрд евро, что стало частью общей поддержки в 50 млрд евро от ЕС.

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    11 декабря 2024, 02:17 • Новости дня
    The Telegraph: Зеленский испортил отношения с Байденом из-за мобилизации

    Зеленский отказался мобилизовать украинцев 18-25 лет, испортив отношения с США

    The Telegraph: Зеленский испортил отношения с Байденом из-за мобилизации
    @ Ukraine Presidency/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Максим Попов

    Отказ Владимира Зеленского мобилизовать граждан от 18 до 25 лет вызвал недовольство администрации Джо Байдена, которая ранее поддержала необходимость этой меры для пополнения рядов ВСУ, сообщило The Telegraph.

    Как отметили авторы материала, отношения между Зеленским и Байденом с начала конфликта на Украине переживали различные кризисы, но вопрос мобилизации может стать решающим фактором, передает РИА «Новости».

    По мнению обозревателей, мобилизация молодого поколения может изменить ситуацию на фронте, однако стоит помнить, что эта возрастная группа составляет менее десяти процентов населения Украины.

    Напомним, накануне в своем видеообращении Зеленский раскритиковал призыв Госдепа США к мобилизации 18-летних украинцев. По его словам, Украина не должна компенсировать недостаток оборудования и подготовки за счет молодости солдат. Глава киевского режима подчеркнул, что усилия должны быть сосредоточены на оснащении уже существующих военных бригад и обучении личного состава.

    Ранее официальный представитель Госдепартамента Мэттью Миллер заявил, что США готовы обеспечить ВСУ необходимым снаряжением и обучением в случае увеличения украинской мобилизации за счет 18-летних призывников.

    При этом Госсекретарь США Энтони Блинкен сообщал, что союзники Вашингтона согласны с мнением о необходимости мобилизации украинцев в возрасте от 18 до 25 лет.

    В конце ноября США призвали Украину снизить мобилизационный возраст до 18 лет. В ответ на это киевские власти потребовали от администрации президента Байдена дополнительных вооружений для продолжения боевых действий.


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    10 декабря 2024, 18:17 • Новости дня
    Мухаммед аль-Башир стал главой временного правительства Сирии

    Мухаммед аль-Башир стал главой временного правительства Сирии до 1 марта 2025 года

    Мухаммед аль-Башир стал главой временного правительства Сирии
    @ wikipedia.org

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Мухаммед аль-Башир объявил о своем назначении главой временного правительства Сирии, которое будет управлять страной до марта 2025 года, учитывая переходный характер периода.

    Мухаммед аль-Башир объявил о своем назначении главой временного правительства Сирии, сообщает ТАСС. Это заявление прозвучало на совместном заседании Совета министров, ранее подчинявшегося режиму Башара Асада, и «Правительства спасения», созданного в 2017 году группировкой «Хайат Тахрир аш-Шам» (признана террористической, запрещена в России).

    Аль-Башир отметил, что заседание было посвящено передаче дел от правительства свергнутого режима временному сирийскому правительству. «Мы будем курировать вопросы государственного управления в течение переходного периода, который может завершиться 1 марта 2025 года», – подчеркнул он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Сирии оппозиция решила создать единое военное управление, пытаясь объединить усилия против правительственных войск. Оппозиция также поручила аль-Баширу сформировать новое правительство Сирии с целью усиления политической консолидации. Сирийская оппозиция подчеркнула важность отношений с Россией, считая их ключевыми в достижении мирного процесса.

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    10 декабря 2024, 18:10 • Новости дня
    Рогов заявил о бегстве ВСУ из Курахово

    Бои в Курахово привели к неорганизованному бегству частей ВСУ

    Tекст: Денис Тельманов

    Владимир Рогов сообщил, что части ВСУ начали неорганизованное бегство из Курахово в ДНР, где продолжаются бои за освобождение города.

    Владимир Рогов, председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сообщил в интервью РИА «Новости», что в городе Курахово, расположенном в ДНР, наблюдается неорганизованное бегство частей ВСУ. Эти подразделения состоят в основном из сил территориальной обороны и насильно мобилизованных. Рогов отметил, что несмотря на эти события, организованное сопротивление ВСУ в городе продолжается.

    По его словам, в настоящий момент российские войска продолжают продвигаться в западной части Курахово, находясь уже в нескольких сотнях метров от здания городского совета. Основные укрепрайоны ВСУ расположены в районе трубного завода и ТЭС. Ранее российские войска уже освободили восточную часть города, а центральные и южные районы остаются местами активных боевых действий.

    Курахово имеет стратегическое значение и является крупнейшим населенным пунктом в юго-западной части Донбасса, который продолжает находиться под контролем ВСУ после освобождения Угледара. Взятие города позволит российским войскам углубиться к западной границе ДНР, что может повлиять на дальнейшее развитие ситуации в регионе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, вооруженные силы Украины начали выводить остатки своей группировки из Курахово в условиях усиления боевых действий. Российские войска в Курахово ДНР продвинулись до здания городского совета, в то время как подразделения вооруженных сил Украины отходят в промышленную зону, оставляя под контролем лишь часть жилой застройки. Кроме того, российские войска заняли опорный пункт у Успеновки в ДНР, затрудняя снабжение украинских подразделений в Анновке и контролируя дорогу между этими населенными пунктами.

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    10 декабря 2024, 18:48 • Новости дня
    США сообщили об успешном тестовом перехвате баллистической ракеты средней дальности

    США провели успешный тест по перехвату баллистической ракеты средней дальности у острова Гуам

    США сообщили об успешном тестовом перехвате баллистической ракеты средней дальности
    @ Costfoto/NurPhoto/Reuters

    Tекст: Денис Тельманов

    Американское Агентство по противоракетной обороне провело первый успешный перехват учебной баллистической ракеты средней дальности у побережья острова Гуам с использованием системы Aegis.

    Как передает РИА «Новости», США провели в реальном времени успешный тест по перехвату баллистической ракеты средней дальности у побережья острова Гуам. Испытание стало первым в своем роде и было проведено Агентством по противоракетной обороне в сотрудничестве с партнерами из министерства обороны США.

    Для выполнения задачи использовалась американская система противоракетной обороны Aegis. Она была интегрирована с радаром AN/TPY-6 и системой вертикального пуска. По информации из заявления Пентагона, испытание прошло успешно, ракета была перехвачена в назначенном районе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, западные аналитики высчитывают дальность и радиус действия российского комплекса «Орешник», охватывающего Европу и Ближний Восток. Роскосмос выразил готовность модернизировать баллистическую ракету «Орешник» в соответствии с требованиями Минобороны.

    Европейские страны обеспокоены после испытания российской ракеты «Орешник», экс-чиновник Пентагона отметил, что они не хотят участвовать в войне за Украину.

    Решение о размещении российского ракетного комплекса «Орешник» в Белоруссии стало ответом на размещение ракет средней дальности США и Германии в Европе, сообщил замначальника Генштаба ВС Белоруссии Сергей Лагодюк.

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    11 декабря 2024, 07:40 • Новости дня
    Российские войска уничтожили группировку ВСУ в районе Курахова

    Российские войска почти полностью уничтожили группировку ВСУ южнее Курахова в ДНР

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские войска фактически уничтожили группировку ВСУ южнее Курахова в ДНР, оставив лишь небольшие очаги сопротивления.

    Российские войска фактически уничтожили группировку Вооруженных сил Украины, которая находилась на рубеже от села Елизаветовка до населенного пункта Успеновка к югу от Курахова в ДНР, передает ТАСС. В силовых структурах региона сообщили, что противник фактически уничтожен, остались лишь небольшие очаги сопротивления, которые сейчас зачищаются.

    По словам представителя силовых структур, ситуация для ВСУ на данном участке фронта остается крайне сложной уже несколько недель. Войска Украины несут серьезные потери и не могут закрепиться на позициях, что приводит к постепенному уничтожению их группировок в этом районе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Владимир Рогов сообщил, что части ВСУ начали неорганизованное бегство из Курахово в ДНР, где продолжаются бои за освобождение города, российские войска вышли к зданию горсовета Курахово, и стало известно о массовом выводе ВСУ из города.

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    11 декабря 2024, 03:11 • Новости дня
    Сальдо сообщил об уничтожении ракет ATACMS над Херсонской областью

    Tекст: Максим Попов

    Система ПВО успешно сбивает ракеты ATACMS, выпущенные в направлении Крыма, над территорией Херсонской области, несмотря на их потенциальную опасность.

    Российская система ПВО успешно противодействует ракетам ATACMS, которые противник запускает в направлении Крымского моста, сообщил в интервью РИА «Новости» губернатор  Херсонской области Владимир Сальдо, подчеркнул, что ракеты в большинстве случаев сбиваются над территорией его региона.

    «Большей частью ракеты ATACMS противник пытался применить не по Херсонской области, а по Крыму. Они пытались достать Крымский мост, они пытались достать Севастополь, но их пути следования все равно идут через Херсонскую область или через акваторию Черного или Азовского морей, которые тоже входят в состав Херсонской области», – сказал он.

    Сальдо также отметил, что эффективность российской системы ПВО растет, и большинство ракет и даже мощные беспилотные летательные аппараты уничтожаются системами ПВО и РЭБ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 10 декабря Сальдо сообщил, что украинская пропаганда скрывает реальную ситуацию в Херсоне, который, по его словам, превратился в мертвый город с пустыми улицами. До этого губернатор заявил, что Киев сосредоточился на подготовке правобережья к обороне перед возможным российским наступлением.

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    11 декабря 2024, 07:15 • Новости дня
    ВСУ начали использовать телеги и тачки для подвоза боеприпасов

    ВСУ использовали телеги и тачки для подвоза боеприпасов из-за распутицы

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Подразделения ВСУ на харьковском, купянском и донецком направлениях начали использовать телеги и тачки для доставки боеприпасов из-за невозможности проезда западной техники по распутицам.

    Подразделения Вооруженных сил Украины, дислоцированные на харьковском, купянском и донецком направлениях, столкнулись с проблемами логистики из-за сезонной распутицы на грунтовых дорогах. Как сообщает ТАСС, из-за осадков западная бронетехника и внедорожники, которыми пользуется ВСУ, не могут проехать по бездорожью. В результате украинским солдатам приходится доставлять боеприпасы, продовольствие и другие вещи вручную.

    Военный эксперт Андрей Марочко отметил, что украинские боевики для облегчения доставки начали использовать садовые и строительные тачки, которые были отняты у местных жителей, а также зафиксированы случаи применения гужевого транспорта в купянском районе. Он подчеркнул, что низкая проходимость западной техники значительно осложняет логистику на передовой и создает дополнительные трудности для ВСУ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Вооруженные силы Украины (ВСУ) при отступлении из Донецкой Народной Республики (ДНР) оставили натовские гранатометы, ВСУ за сутки потеряли в Курской области более 200 человек, а командир ВСУ заявил о риске быстрого поражения Украины в случае сокращения помощи от администрации Дональда Трампа.

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    11 декабря 2024, 06:00 • Новости дня
    ВСУ оставили натовские гранатометы при отступлении из ДНР

    ВСУ оставили натовские гранатометы во время отступления с позиций под Новгородским и Дзержинском

    Tекст: Максим Попов

    Украинские войска при отступлении с позиций под Новгородским и Дзержинском оставили большое количество натовских гранатометов и гранат, сообщил командир российского спецназа.

    По словам командира группы 56-го отдельного батальона специального назначения группировки войск «Юг» с позывным Сыч, отряды ВСУ, отступая с позиций в районе Новгородского и Дзержинска в ДНР, оставили натовские гранатометы и гранаты, передает РИА «Новости».

    Он отметил, что такое вооружение создает неудобства при отходе и поэтому остается на позициях. «Чаще всего это гранатометы, ручные гранаты, так как это вооружение, которое противник, грубо говоря, не успевает забирать с позиций, отходя», – сказал военнослужащий.

    Спецназовец добавил, что под Новгородским и Дзержинском на данный момент соотношение натовских и старых советских образцов вооружения у противника составляет около 70% и 30% соответственно. Обнаружение складов вооружения дает преимущество и позволяет укреплять позиции российским силам, подчеркнул он.

    Как сообщала газета ВЗГЛЯД, 5 декабря ВСУ потеряли контроль над несколькими позициями в укрепленном районе на шахте в Дзержинске, который был одним из важнейших в городе.


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    10 декабря 2024, 16:39 • Новости дня
    Путин поручил перепроверить систему поддержки семей пропавших без вести участников СВО

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Систему материальной поддержки семей граждан, пропавших без вести в зоне специальной военной операции, дополнительно проверят, заявил президент Владимир Путин в ходе заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ).

    «Поиск лиц, пропавших без вести – очень важная тема. Я еще раз проверю, как организована работа в отношении семей подобной категории лиц. Там выстроена работа по материальной поддержке до того, как эти вопросы прояснятся», – цитирует Путина РИА «Новости».

    Он отметил, что работа, согласно докладам, уже налажена, но пояснил, что проведет дополнительную проверку того, как действует программа по поддержке семей людей, пропавших без вести. «Поручу Министерству обороны и фонду «Защитники Отечества», проверим еще раз», – заключил Путин.

    В октябре омбудсмен Татьяна Москалькова сообщала, что родственники более чем тысячи жителей Курской области, которых насильно вывезли ВСУ, обратились за помощью в аппарат уполномоченного.

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    11 декабря 2024, 00:47 • Новости дня
    ВС России уничтожили технику ВСУ в районе Новоивановки

    Командир отряда «Тигр» сообщил об уничтожении техники ВСУ под Новоивановкой

    Tекст: Максим Попов

    В районе Новоивановки в Курской области ВС России успешно сорвали попытку украинских войск продвинуться, уничтожив БПМ Bradley и другую военную технику ВСУ.

    Командир приморского добровольческого отряда «Тигр» с позывным Кубинец сообщил РИА «Новости», что в районе населенного пункта Новоивановка в Курской области идут активные боевые действия. Украинские войска предпринимают попытки прорваться, но российские силы делают все возможное, чтобы сорвать эти планы.

    «В полосе ответственности нашего отряда ведутся активные боевые действия, противник предпринимает попытки продвинуться в районе населенного пункта Новоивановка, естественно, мы делаем все возможное, чтобы сорвать эти планы… жжем технику, делаем все возможное, чтобы выбить противника с нашей территории», – заявил командир.

    Он подчеркнул, что российским частям удалось уничтожить БПМ Bradley и другую военную технику ВСУ, что помогло предотвратить продвижение противника.

    Как сообщала газета ВЗГЛЯД, украинская армия в последние сутки потеряла свыше 200 военнослужащих и несколько единиц техники в Курской области.

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    11 декабря 2024, 10:09 • Новости дня
    Рогов сообщил о запрете украинским СМИ упоминать пять городов в ДНР

    Рогов заявил об указаниях Киева не упоминать пять городов ДНР в украинских СМИ

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Украинские СМИ получили указания от властей ограничить упоминание пяти городов в ДНР, включая Курахово, которые могут быть скоро потеряны для ВСУ, сообщил председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты РФ Владимир Рогов.

    По его словам, украинские СМИ получили распоряжение от киевского режима ограничить упоминание пяти городов в Донецкой народной республике (ДНР), сообщает ТАСС. Это касается таких городов, как Курахово, Покровск, Мирноград, Часов Яр и Дзержинск (Торецк).

    Эти города могут быть скоро освобождены российскими войсками, и их потеря для Вооруженных сил Украины (ВСУ) уже очевидна. Рогов отметил, что украинским СМИ «дали темник», в котором указано, что эти города не важны и на них не следует акцентировать внимание.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, депутат Верховной рады Марьяна Безуглая обвинила министра обороны Украины Рустема Умерова и главу комитета Александра Завитневича в создании организованной преступной группировки для достижения личных интересов, а украинские СМИ заявили о некомпетентности министра обороны Умерова.

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    10 декабря 2024, 16:25 • Новости дня
    Путин отметил работу СПЧ по фиксации преступлений киевского режима

    Путин на встрече с СПЧ напомнил о важности фиксации нарушений прав человека киевским режимом

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент России Владимир Путин на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) напомнил о важности работы по фиксации нарушений прав человека со стороны киевского режима.

    «Особо подчеркну важность вашей работы по фиксации нарушений прав мирных жителей со стороны киевского режима, а также совершаемых им военных преступлений. Вы продолжаете информировать об этом мировое сообщество», – сказал Путин, обращаясь к членам СПЧ.

    Он добавил, что в ходе заседания Совета планируется обсудить ситуацию в Донбассе и Новороссии. «Вы регулярно бываете на наших исторических территориях Донбасса и Новороссии, знаете о нуждах их жителей. Все эти темы обязательно сегодня обсудим», – подчеркнул президент.

    Ранее сообщалось, что накануне на неформальной встрече с Героями России Путин обсудил развитие беспилотной авиации и отметил, что Министерство обороны готовит предложения по этому вопросу.

    В ноябре глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что угольные шахты на освобождаемых территориях Донецкой народной республики находятся в крайне сложной ситуации и требуют детальной оценки специалистов.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не исключил поездку Путина в Донбасс, подчеркнув, что президент всегда поддерживает тех, кто нуждается в его помощи.  

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    Поражение Ирана в Сирии создает новые вызовы для России

    Падение правительства Башара Асада изменит баланс сил на Ближнем Востоке. Избавившись от последней значимой части иранской «Оси сопротивления», Израиль впервые с 1973 года зашел на территорию Сирии. До этого Тель-Авив практически полностью ослабил других союзников Тегерана в регионе. Сможет ли Иран оправиться от столь масштабного ущерба и что это означает для интересов России в регионе? Подробности

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    «Орешник» в Белоруссии уравновесит численное превосходство НАТО в Европе

    Александр Лукашенко заявил о «трех десятках» площадок для размещения «Орешника» и «не одном десятке» ядерных ракет, которые прибыли в Белоруссию из России. Чем обусловлено подобное насыщение республики сверхмощным оружием, каким будет порядок его использования и что это означает для баланса сил в Европе? Подробности

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    Кто поделит власть в новой Сирии

    «Эра Асадов» в истории Сирии завершилась. В будущее страну поведут лидер движения «Хайат Тахрир аш-Шам» Мухаммед аль-Джулани и глава временного правительства республики Мухаммед аль-Башир. Оба – сторонники ультраконсервативного суннизма, однако на Западе их описывают как приверженцев «прогрессивного джихадизма». Какие политические взгляды на самом деле исповедуют новые первые лица Сирии и на кого они ориентированы? Подробности

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    Второй за год взрыв на АЗС в Дагестане требует ужесточения проверок

    Жертвами взрыва на АЗС Plus в пригороде Махачкалы, по последним данным, стали 13 человек, в том числе двое детей, пострадали более 20. По одной из версий, причиной трагедии стал взрыв газового баллона. На этой АЗС плановая проверка проводилась весной прошлого года. Это второй аналогичный случай за год. Как отмечают местные жители, проверке должны подвергаться не только АЗС, но и находящиеся рядом кафе и магазины. Подробности

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    • Зеленский перешел к тактике истеричных метаний

      Владимир Зеленский рискнул пойти на личный конфликт с избранным президентом США Дональдом Трампом, поскольку его не устроили итоги их разговора в Париже, который организовал президент Франции Эммануэль Макрон. Этим он, вполне вероятно, подписал себе политический приговор.

    • Почему пал Асад

      Теперь уже бывший президент Сирии Башар Асад получит политическое убежище в России, сообщения об уничтожении самолета, на котором он покинул Дамаск, оказались ложными. Почему режим, успешно сопротивлявшийся сильнейшим врагам все эти годы, обрушился всего за несколько дней?

    • Украина ищет подход к Трампу

      Визит главы офиса президента Украины Андрея Ермака в США для встречи с командой Дональда Трампа окончился худшим для Украины образом. Если коротко, денег не дадут, в НАТО не возьмут, а Владимиру Зеленскому велено идти на выборы, чтоб избавиться от статуса «просроченного президента».

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    • Насколько сильны Вооруженные силы КНДР

      Западные СМИ активно спекулируют по поводу якобы участия северокорейских военных в проходящей на Украине спецоперации. Но действительно ли Вооруженные силы КНДР настолько сильны, что могут дать повод для подобного рода фальшивок? О структуре и численности Корейской народной армии – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Условия применения Россией ядерного оружия

      Самое страшное оружие, которым обладает Россия и еще считанное количество стран нашей планеты – ядерное, может быть применено только в определенных случаях и обстоятельствах. О том, какие причины для его применения указаны в российской ядерной доктрине – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Типичное оснащение российского бойца в зоне спецоперации

      Для успешного ведения боевых действий военнослужащий должен быть не только вооружен, но и должным образом оснащен и экипирован. Современный сухопутный бой требует, чтобы боец имел при себе множество дополнительных предметов и устройств. Каких именно – рассказывает инфографика газеты ВЗГЛЯД.

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    • Весь Запад подталкивает Зеленского к переговорам

      От ведущих западных политиков и СМИ идут многочисленные сигналы о том, что Украина должна и даже якобы готова вести мирные переговоры с Россией. Однако на самом деле глава киевского режима Владимир Зеленский всячески упирается и отказывается делать что-либо, что могло бы приблизить для Украины мир.

    • Перед уходом с поста Байден ставит мир на грань ядерной катастрофы

      «Безумным» даже в Соединенных Штатах называют решение президента США Байдена позволить Украине наносить удары ракетами ATACMS вглубь территории России. Как неоднократно предупреждало российское руководство, такие удары будут рассматриваться как непосредственное участие стран НАТО в агрессии против нашей страны – со всеми вытекающими последствиями.

    • Трамп бумерангом возвращается в Белый дом

      Дональд Трамп стал 47-м президентом США. Его возвращение в Белый дом в некотором смысле оказалось удивительным, ведь на кампанию его главного оппонента – Камалы Харрис – были потрачены колоссальные средства. Впрочем, эксперты в один голос указывают: свою роль сыграли хаос в Демпартии и неправильная стратегия предвыборной кампании демократа.

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