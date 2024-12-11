Конечно, все устали. На «передке» с осени 2022-го, дома остались семьи. Обычные люди. Кто автослесарь, кто менеджер, кто инженер. Все эти усталые мужики хотят домой. Там их ждут свои дети. Но за усталостью и ворчанием слышишь гордость. Гордость за страну, за своих.4 комментария
Песков заявил о приоритетности СВО для России
Песков: СВО останется приоритетом для России до достижения целей
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркнул, что специальная военная операция в России будет продолжаться до полного достижения всех поставленных целей, оставаясь при этом важнейшим приоритетом для страны.
Специальная военная операция на Украине остается главным приоритетом для России, сообщает ТАСС.
Песков добавил, что задача России заключается в обеспечении безопасности и интересов как страны в целом, так и русских граждан. Все действия в рамках СВО, по его словам, идут по плану, и Россия намерена добиться успеха в этом вопросе.
На вопрос о влиянии ситуации в Сирии на ход СВО, представитель Кремля ответил однозначно: ситуация на Украине имеет безусловный приоритет, и работа в этом направлении будет продолжаться до полного выполнения задач.
Ранее Песков заявил, что специальная военная операция на Украине завершится после достижения поставленных целей, а директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин отметил, что Россия близка к достижению этих целей и украинские вооруженные силы теряют боеспособность.