Песков: СВО останется приоритетом для России до достижения целей

Tекст: Елизавета Шишкова

Специальная военная операция на Украине остается главным приоритетом для России, сообщает ТАСС.

Песков добавил, что задача России заключается в обеспечении безопасности и интересов как страны в целом, так и русских граждан. Все действия в рамках СВО, по его словам, идут по плану, и Россия намерена добиться успеха в этом вопросе.

На вопрос о влиянии ситуации в Сирии на ход СВО, представитель Кремля ответил однозначно: ситуация на Украине имеет безусловный приоритет, и работа в этом направлении будет продолжаться до полного выполнения задач.

Ранее Песков заявил, что специальная военная операция на Украине завершится после достижения поставленных целей, а директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин отметил, что Россия близка к достижению этих целей и украинские вооруженные силы теряют боеспособность.