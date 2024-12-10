Организатор ЛГБТ-туров из Москвы признан экстремистом

Андрей Котов из Москвы внесен в перечень экстремистов за ЛГБТ-туры

Tекст: Денис Тельманов

Директор московской турфирмы Андрей Котов, организовавший ЛГБТ-туры, внесен в перечень террористов и экстремистов России, передает РИА «Новости. Уголовное дело против Котова ведется по статье 282.2 УК РФ, обвиняющей его в организации экстремистской деятельности. Котов, арестованный ранее, фигурирует на сайте Росфинмониторинга как активный участник по подрыву традиционных семейных ценностей.



По данным Следственного комитета, Котов вместе с другими участниками организовывал поездки и мероприятия, формируя у граждан ложное представление о браке, прописанном в Конституции РФ. Эти действия, по мнению правоохранительных органов, угрожают традиционным семейным ценностям.

Кроме того, Котов занимался организацией ЛГБТ-туров через ООО «Туристический клуб Мен Тревел». Включение в перечень Росфинмониторинга означает ограничения для Котова и его компании, которые касаются взаимодействия со СМИ, проведения публичных мероприятий и использования финансовых услуг, за исключением налоговых и зарплатных операций.

Как писала газета ВЗГЛЯД, под стражу поместили директора туристической фирмы «Мен тревел» Андрея Котова, обвиняемого в организации ЛГБТ-туров, поскольку движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в России. В Москве прошли ночные рейды в клубах, где силовики выявили запрещенные вещества и обнаружили помещения, оборудованные для нетрадиционных сексуальных отношений. В Петербурге правоохранители провели рейд в арт-пространстве «Явление» в связи с закрытой ЛГБТ-вечеринкой.

