Шестьдесят процентов территории России – мерзлота. Семь миллионов человек эту мерзлоту населяют. И ничего, не собираются вымирать. Говорят, холодовой стресс запускает в организме гормоны радости. А мы ведь, на самом деле, радостная нация, хоть и без фальшивых улыбок.5 комментариев
В клубах Москвы прошли новые рейды в рамках борьбы с ЛГБТ
Силовики в ночных рейдах в клубах Москвы обнаружили запрещенные вещества и БДСМ-комнаты
В Москве прошли ночные рейды в клубах, в ходе которых силовики выявили запрещенные вещества и обнаружили помещения, оборудованные для нетрадиционных сексуальных отношений, сообщили в правоохранительных органах.
В ночь с пятницы на субботу силовики провели масштабные рейды в столичных клубах в рамках борьбы с пропагандой ЛГБТ. В ходе операций были найдены запрещенные вещества, а также помещения, оборудованные для нетрадиционных сексуальных отношений. Рейды проводились совместными усилиями сотрудников полиции и ФСБ, проверялась также законность работы клубов, передает ТАСС.
Источник в правоохранительных органах сообщил, что во время мероприятий были опрошены посетители клубов, обыски прошли в Contact Club на Вишневой улице, где в это время выступал белорусский рэпер.
Согласно информации «Известий», в ночном клубе Sisters были допрошены все посетители, а обыски проводили сотрудники ОМОНа совместно с кинологами. В клубе Bizarre силовики нашли десятки сценических костюмов и инвентарь для БДСМ. Обнаруженные запрещенные вещества у одного из посетителей стали поводом для допроса, в ходе которого была получена информация о возможном пребывании в клубах людей нетрадиционной ориентации(движение ЛГБТ признано в России экстремистским и запрещено).
Ранее Лефортовский суд Москвы арестовал на 15 суток семерых посетителей клуба «Мутабор» за мелкое хулиганство, связанное с нецензурной бранью в общественном месте, в рамках продолжающихся рейдов правоохранителей по ночным клубам столицы.
До этого были арестованы пять других посетителей «Мутабора» по аналогичным обвинениям; рейды в клубах Москвы проводились в связи с подозрениями в пропаганде запрещенной в России идеологии ЛГБТ.