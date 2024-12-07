В клубах Москвы прошли новые рейды в рамках борьбы с ЛГБТ

Силовики в ночных рейдах в клубах Москвы обнаружили запрещенные вещества и БДСМ-комнаты

Tекст: Вера Басилая

В ночь с пятницы на субботу силовики провели масштабные рейды в столичных клубах в рамках борьбы с пропагандой ЛГБТ. В ходе операций были найдены запрещенные вещества, а также помещения, оборудованные для нетрадиционных сексуальных отношений. Рейды проводились совместными усилиями сотрудников полиции и ФСБ, проверялась также законность работы клубов, передает ТАСС.

Источник в правоохранительных органах сообщил, что во время мероприятий были опрошены посетители клубов, обыски прошли в Contact Club на Вишневой улице, где в это время выступал белорусский рэпер.

Согласно информации «Известий», в ночном клубе Sisters были допрошены все посетители, а обыски проводили сотрудники ОМОНа совместно с кинологами. В клубе Bizarre силовики нашли десятки сценических костюмов и инвентарь для БДСМ. Обнаруженные запрещенные вещества у одного из посетителей стали поводом для допроса, в ходе которого была получена информация о возможном пребывании в клубах людей нетрадиционной ориентации(движение ЛГБТ признано в России экстремистским и запрещено).

Ранее Лефортовский суд Москвы арестовал на 15 суток семерых посетителей клуба «Мутабор» за мелкое хулиганство, связанное с нецензурной бранью в общественном месте, в рамках продолжающихся рейдов правоохранителей по ночным клубам столицы.

До этого были арестованы пять других посетителей «Мутабора» по аналогичным обвинениям; рейды в клубах Москвы проводились в связи с подозрениями в пропаганде запрещенной в России идеологии ЛГБТ.