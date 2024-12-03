Суд арестовал семерых посетителей клуба «Мутабор» на 15 суток

Лефортовский суд арестовал семерых посетителей клуба «Мутабор» за нецензурную брань

Tекст: Мария Иванова

Лефортовский суд арестовал семерых посетителей «Мутабора» на 15 суток за мелкое хулиганство, передает РИА «Новости». В число арестованных вошли И. А. Шумбасов, И. С. Самохвалов, Е. А. Матвеев, В. А. Филимонов, Е. Д. Королева, М. К. Хайруллин и В. Кулла. Они были признаны виновными в совершении правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ. Суд назначил им административное наказание в виде ареста.

Протоколы на задержанных были составлены за «явное неуважение к обществу, сопровождавшееся нецензурной бранью в общественном месте».

Накануне были арестованы пять других посетителей «Мутабора» по аналогичным обвинениям. Рейды в клубах Москвы были проведены в связи с подозрениями в пропаганде запрещенной в России идеологии ЛГБТ.

Скандальная вечеринка в «Мутаборе» в декабре 2023 года привлекла внимание не только публики, но и правоохранительных органов из-за нарушения санитарно-эпидемиологических требований. Вечеринка отличалась необычным дресс-кодом, который предписывал частичную обнаженность. После временного закрытия клуб возобновил работу под новым названием Arma.

В минувшие выходные в Москве были закрыты ночные клубы, где полиция и ФСБ провели рейды из-за жалоб на пропаганду ЛГБТ и нелегальную продажу алкоголя, клуб на Складочной улице был опечатан, а его вывески сняты.