В Польше заявили о «прорыве» в деле эксгумации жертв «Волынской резни», основываясь на обещаниях главы МИД Украины. Но обе стороны знают, что ничего не изменится. Однако даже декларативную готовность Украины начать поисково-эксгумационные работы на Волыни нынешние польские власти явно надеются использовать в своих политических целях.0 комментариев
Суд арестовал семерых посетителей клуба «Мутабор» на 15 суток
Лефортовский суд арестовал семерых посетителей клуба «Мутабор» за нецензурную брань
Лефортовский суд Москвы арестовал на 15 суток семерых посетителей клуба «Мутабор» за мелкое хулиганство, выразившееся в нецензурной брани в общественном месте, в рамках продолжающихся рейдов правоохранителей по ночным клубам столицы.
Лефортовский суд арестовал семерых посетителей «Мутабора» на 15 суток за мелкое хулиганство, передает РИА «Новости». В число арестованных вошли И. А. Шумбасов, И. С. Самохвалов, Е. А. Матвеев, В. А. Филимонов, Е. Д. Королева, М. К. Хайруллин и В. Кулла. Они были признаны виновными в совершении правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ. Суд назначил им административное наказание в виде ареста.
Протоколы на задержанных были составлены за «явное неуважение к обществу, сопровождавшееся нецензурной бранью в общественном месте».
Накануне были арестованы пять других посетителей «Мутабора» по аналогичным обвинениям. Рейды в клубах Москвы были проведены в связи с подозрениями в пропаганде запрещенной в России идеологии ЛГБТ.
Скандальная вечеринка в «Мутаборе» в декабре 2023 года привлекла внимание не только публики, но и правоохранительных органов из-за нарушения санитарно-эпидемиологических требований. Вечеринка отличалась необычным дресс-кодом, который предписывал частичную обнаженность. После временного закрытия клуб возобновил работу под новым названием Arma.
В минувшие выходные в Москве были закрыты ночные клубы, где полиция и ФСБ провели рейды из-за жалоб на пропаганду ЛГБТ и нелегальную продажу алкоголя, клуб на Складочной улице был опечатан, а его вывески сняты.