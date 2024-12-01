Tекст: Ольга Иванова

Зеленский высказался о возможности ввода иностранных войск на территорию страны. По информации, переданной РИА «Новости», Зеленский отметил, что был бы рад такой помощи, но опасается последствий подобного обращения. «Мы никогда не попросим ввести войска на нашу территорию», – заявил Зеленский, подчеркнув, что обращение с таким вопросом к Евросоюзу или НАТО может привести к прекращению поддержки со стороны половины союзников Киева.

В беседе с агентством «Укринформ», Зеленский отметил, что неоднократно заявлял о желании получить помощь в виде иностранных войск, однако это может стать серьезным риском для Украины. Он считает, что вопрос о вводе войск может вызвать негативную реакцию у партнеров, и это может пошатнуть текущее сотрудничество с Западом.

Как писала газета ВЗГЛЯД, британские власти отказались отправлять военных на Украину. Французский генерал предложил отправить войска ЕС на Украину после перемирия. В первый день своего мандата новый глава Евросовета Антониу Кошта и глава евродипломатии Кая Каллас посетили Киев. Заместитель главы МИД Михаил Галузин заявил, что планы Запада по размещению миротворческого контингента на Украине являются провокационными и указывают на намерение углубить военное противостояние с Россией. Газета ВЗГЛЯД ранее отмечала, что размещение сил НАТО на Украине может привести к непредсказуемым последствиям и значительно усложнить ситуацию в регионе.