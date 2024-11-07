Голливудские звезды все время врут. Причем делают это на автомате – иначе ничем не объяснишь вранье в мире, где все проверятся за пару кликов. И мы в очередной раз убедились, что работникам сцены и экрана лучше не открывать рта мимо сценария. Сократов из них не получается.17 комментариев
Путин заявил, что мир движется к полифоническому мироустройству
Новое устройство возможно только на принципах многоголосия. А тому, кто хочет исключительно солировать, придется привыкать к новой мировой партитуре, заявил президент России Владимир Путин на заседании дискуссионного клуба «Валдай».
«Убежден, что новое устройство возможно только на принципах многоголосия, гармоничного звучания всех музыкальных тем. Если угодно, мы движемся к мироустройству не столько полицентрическому, сколько полифоническому, в котором слышны и, главное, должны быть услышаны все голоса», – заявил Путин. Его слова передает официальный Telegram-канал Кремля.
«Тем, кто привык и хочет исключительно солировать, придется привыкать к новой мировой партитуре», – добавил президент.
Ранее Путин заявил, что за формирование нового мира развернулась борьба.