Путин заявил, что мир движется к полифоническому мироустройству

«Убежден, что новое устройство возможно только на принципах многоголосия, гармоничного звучания всех музыкальных тем. Если угодно, мы движемся к мироустройству не столько полицентрическому, сколько полифоническому, в котором слышны и, главное, должны быть услышаны все голоса», – заявил Путин. Его слова передает официальный Telegram-канал Кремля.



«Тем, кто привык и хочет исключительно солировать, придется привыкать к новой мировой партитуре», – добавил президент.



Ранее Путин заявил, что за формирование нового мира развернулась борьба.



