30 ноября исполнилось бы 150 лет Уинстону Черчиллю, одному из самых известных британцев в истории. Политик, журналист, лауреат Нобелевской премии по литературе, дважды премьер-министр – казалось бы, обаятельнейший человек. Но на самом деле мало кто сможет сравниться с ним в кровожадности.8 комментариев
Экипаж вертолета Ка-52М уничтожил опорный пункт ВСУ в Курской области
Минобороны: Экипаж вертолета Ка-52М уничтожил опорный пункт ВСУ в Курской области
Экипаж вертолета Ка-52М ракетами уничтожил опорный пункт ВСУ и личный состав в Курской области, сообщило Министерство обороны России.
Экипаж вертолета Ка-52М успешно провел операцию по уничтожению опорного пункта и личного состава Вооруженных сил Украины в приграничном районе Курской области, передает РИА «Новости».
После нанесения ракетного удара экипаж вертолета провел противоракетное маневрирование на предельно малой высоте с отстрелом тепловых ловушек. Минобороны подтвердило, что все обозначенные цели были уничтожены.
Ранее Минобороны показало уничтожение ретрансляторов ВСУ в Курской области.
Также Минобороны сообщило, что подразделения группировки войск «Север» за сутки разгромили формирования ВСУ в нескольких населенных пунктах, уничтожив более 250 военнослужащих и значительное количество техники.