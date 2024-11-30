ВС России за сутки уничтожили более 250 военнослужащих и технику ВСУ на Курском направлении

Tекст: Мария Иванова

Подразделения группировки войск «Север» нанесли поражение ряду механизированных, танковых и десантно-штурмовых бригад ВСУ в районах населенных пунктов Александрия, Викторовка, Куриловка и других, сообщается в Telegram-канале Минобороны. Удары были произведены оперативно-тактической и армейской авиацией, а также огнем артиллерии.

В результате боевых действий были поражены живая сила и техника противника в населенных пунктах Александрия, Гуево, Дарьино и других в Сумской области. Потери ВСУ за сутки составили более 250 военнослужащих. Также уничтожены два танка, две боевые машины пехоты и другая техника.

Всего за время боевых действий на Курском направлении ВСУ потеряли более 36850 военнослужащих, 225 танков, 160 боевых машин пехоты и значительное количество другой техники. Среди уничтоженной техники числятся 305 артиллерийских орудий, 40 пусковых установок реактивных систем залпового огня, включая 11 HIMARS, и 13 пусковых установок зенитных ракетных комплексов.

Накануне Минобороны сообщило, что в последние сутки в Курской области украинская армия потеряла более 340 солдат и значительное количество техники.

Между тем стлао известно, что в Курской области 810-я бригада морской пехоты в Курской области противостоит частям ВСУ, прошедшим подготовку на Западе.