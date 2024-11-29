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    8 комментариев
    Сергей Миркин Сергей Миркин Залужный увидел шанс стать Зеленским

    Хорошо выступать за Киев против Москвы, когда на войну можно смотреть как на шоу по телевизору. А вот когда появится реальное чувство опасности, что из-за украинских политиков война придет и в твой дом, отношение к конфликту будет совсем другое.

    2 комментария
    Сергей Худиев Сергей Худиев Прощение создает противовес озлобленности

    Певец Эдуард Шарлот (включен в перечень террористов и экстремистов) мало кому известен своей музыкой, зато приобрел известность благодаря грубым и хамским роликам, в которых среди прочего оскорблял патриарха Кирилла. Но церковь его простила. Почему?

    30 комментариев
    29 ноября 2024, 09:11 • Новости дня

    ВСУ направили в Курскую область обученные на Западе части

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    810-я бригада морской пехоты в Курской области противостоит частям ВСУ, прошедшим подготовку на Западе, где их обучали опытные специалисты, сообщил комбат.

    ВСУ направили в Курскую область подразделения, прошедшие подготовку на Западе, сообщает «РИА Новости». Об этом рассказал командир 810-й бригады морской пехоты с позывным Як. По его словам, противник использует лучшие части, которых обучали на Западе в течение трех месяцев.

    Комбат Як отметил, что среди участников вторжения имеются специалисты, которые сами способны обучать других на Западе. Как пример, он упомянул 3-й полк украинских Сил специальных операций. Он подчеркнул, что морская пехота уже сталкивалась с этими подразделениями и успела оказать им серьезное сопротивление.

    Кроме того, офицер указал, что недооценивать противника не стоит. Несмотря на это, Як выразил уверенность в том, что морская пехота справится с задачей, так как они уже имеют опыт взаимодействия с такими силами и их собственная подготовка не уступает.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, морпехи Черноморского флота уничтожили колонну техники ВСУ в Курской области уничтожили, а также сообщили о дистанционном минировании ВСУ с помощью беспилотников. Кроме того, рассказывалось о задачах британского наемника в Курске.

    26 ноября 2024, 16:52 • Новости дня
    Минобороны готовит ответ на атаки американскими ракетами в Курской области

    Минобороны: Россия ответит на удары ВСУ ракетами ATACMS по объектам в Курской области

    Tекст: Евгения Караваева

    Министерство обороны РФ заявило о подготовке ответных мер на атаки ВСУ американскими ракетами ATACMS по объектам в Курской области, включая аэродром Курск-Восточный и позиции С-400.

    По данным военного ведомства, за последние три дня ВСУ нанесли два удара американскими дальнобойными ракетами ATACMS, сообщает РИА «Новости».

    В министерстве заявили, что ситуация находится под контролем. «Министерство обороны Российской Федерации контролирует ситуацию, ответные действия готовятся», – говорится в официальном заявлении.

    Первый удар нанесен 23 ноября в районе Лотаревки, где пятью ракетами атакована позиция зенитного ракетного дивизиона С-400. Второй удар произошел 25 ноября по аэродрому Курск-Восточный, куда было запущено восемь ракет ATACMS.

    Как писала газета ВЗГЛЯД во вторник, европейские министры обороны обсудили политику безопасности НАТО в связи с критической фазой конфликта на Украине, включая сотрудничество в сфере ПВО и дальнобойных ракет.

    Сергей Лавров заявил, что в НАТО отбросили приличия в вопросе ударов по России. Пресс-секретарь президента России направил вопрос о сбитых над Курской областью ракетах в Минобороны, отказавшись от уточнения, были ли это ATACMS.

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    26 ноября 2024, 16:23 • Новости дня
    Минобороны: ВСУ ракетами ATACMS пытались поразить дивизион С-400 в Курской области

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В конце прошлой недели, 23 ноября, ВСУ нанесли два удара американскими дальнобойными ракетами ATACMS по дивизиону С-400 в Курской области, информировало Минобороны России.

    В этот день украинские боевики выпустили пять оперативно-тактических ракет ATACMS, они прилетели рядом с Лотаревкой, расположенной в 37 километрах к северо-западу от Курска, указало ведомство в своем Telegram-канале. ВСУ целились по позиции зенитного ракетного дивизиона С-400.

    Боевой расчет зенитного ракетно-пушечного комплекса «Панцирь», прикрывавший дивизион, уничтожил три ракеты ATACMS, две из них достигли цели. Ударом повреждена радиолокационная станция, есть пострадавшие среди личного состава, заключили в Минобороны.

    В понедельник Telegram-каналы сообщали, что украинские военные якобы обстреляли ракетами ATACMS аэродром в Курской области. Отмечалось, что большую часть выпущенных ракет перехватили.

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    28 ноября 2024, 18:05 • Видео
    Трамп начинает экономическую войну

    Избранный президент США Дональд Трамп пообещал, что сразу после вступления в должность начнет экономическую войну с ближайшими соседями – Канадой и Мексикой, а также с Китаем. Далее война пошлин грозит перекинуться на Европу. Чем это грозит США, ЕС, КНР и остальному миру?

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    27 ноября 2024, 01:25 • Новости дня
    Морпех рассказал о задачах британского наемника в Курске

    Британский наемник Джеймс Скотт Рис Андерсон, взятый в плен, корректировал действия ВСУ с помощью БПЛА

    Tекст: Денис Тельманов

    Британский наемник Джеймс Скотт Рис Андерсон, взятый в плен в Курске, корректировал действия украинских войск, используя беспилотники для разведки. Ему удалось признаться в неожиданных атаках российских морпехов.

    Британский наемник Джеймс Скотт Рис Андерсон был взят в плен Вооруженными силами России во время штурма украинского опорного пункта в курском приграничье. Командир взвода 810-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты Черноморского флота, известный под позывным Бах, рассказал, что Андерсон занимался корректировкой действий ВСУ. Он использовал беспилотные летательные аппараты для разведки позиций российских морпехов, передает ТАСС

    «Британский наемник инструктировал и наводил. У них всегда работают с ними БПЛА, которые разведывают, где мы, что мы, как мы», – отметил Бах.

    Морпехи научились обманывать операторов противника, демонстрируя им ложные изображения, в то время как другая группа проводит вылазки и занимает позиции незаметно. Британец, попав в плен, признался, что ВСУ были застигнуты врасплох внезапной атакой морпехов.

    Кроме того, Андерсон сообщил, что иностранные наемники работают на других украинских позициях в Курской области.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Курский суд заключил под стражу британца Джеймса Скотта Риса Андерсона за незаконное пересечение границы России и участие в боевых действиях на стороне Украины. Андерсон заявил, что его командование Вооруженных сил Украины заставило его участвовать в операции в Курской области, изъяв паспорт и телефон. В то же время, британский наемник из Корнуолла Каллум Тиндал-Дрейпер был ликвидирован в ходе боевых действий на Украине 5 ноября.

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    27 ноября 2024, 10:18 • Новости дня
    В Курской области уничтожили военных в форме НАТО

    БПЛА спецназа «Ахмат» уничтожил группу в форме НАТО в Суджанском районе

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Расчет БПЛА спецназа «Ахмат» уничтожил группу в форме НАТО в лесопосадке у Суджи в Курской области.

    Как передает РИА «Новости», расчет БПЛА группы «Аида» спецназа «Ахмат» успешно выявил и уничтожил группу военнослужащих, одетых в форму НАТО, в лесопосадке к северо-востоку от города Суджи в Курской области.

    Оператор БПЛА с позывным «Элджей» рассказал, что разведка с использованием БПЛА обнаружила перемещение группы в одной из лесополос Суджанского района. После этого оператор FPV-дрона нанес удар по блиндажу, где укрывались военнослужащие.

    «По ним работают и ВКС РФ, наши замечательные самолеты. Сейчас как раз туда отправляем FPV и сами летим, чтобы наблюдать, делать объективный контроль и работы», – сообщил «Элджей».

    Напарник оператора отметил, что в этом районе неоднократно наблюдалось движение людей в форме НАТО. «Наблюдали мы как они перебегали в лесопосадке в натовской форме. Там и окопы у них, туда наши FPV-дроны работают», – пояснил он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинские силы используют боеприпасы с отравляющими веществами, а также проводят перегруппировку своих сил в районе Суджи в Курской области, что может указывать на ротацию или отступление.

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    26 ноября 2024, 12:18 • Новости дня
    Британского наемника ВСУ Джеймса Андерсона заключили под стражу в Курске
    Британского наемника ВСУ Джеймса Андерсона заключили под стражу в Курске
    @ кадр из видео

    Tекст: Александра Юдина

    Курский суд заключил под стражу британца Джеймса Скотта Риса Андерсона, который незаконно пересек границу России и участвовал в боевых действиях на стороне Украины, сообщили в пресс-службе судебной системы региона.

    Андерсон обвиняется в том, что в составе вооруженных формирований Украины незаконно пересек государственную границу России и участвовал в боевых действиях в Курской области, передает ТАСС.

    Судебное заседание, на котором рассматривалось ходатайство о заключении Андерсона под стражу, проходило в закрытом режиме.

    Пресс-служба судебной системы отметила, что решение о заключении под стражу было принято по ходатайству СУ Главного военного следственного управления Следственного комитета.

    Согласно законодательству, постановление суда может быть обжаловано. У Андерсона есть возможность оспорить решение суда в установленном порядке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на Курском направлении силовые структуры взяли в плен британского наемника Джеймса Скотта Риса Андерсена, служившего в 22-м полку связи Британии. Андерсон заявил, что командование ВСУ заставило его участвовать в операции, забрав паспорт и телефон, несмотря на его нежелание.

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    29 ноября 2024, 04:00 • Новости дня
    ВС России взяли под контроль три четверти Новоивановки в Курской области

    ВСУ атакуют позиции Минобороны в Новоивановке на танках Abrams и Leopard

    ВС России взяли под контроль три четверти Новоивановки в Курской области
    @ Imago/ Dwi Anoraganingrum/ Global Look

    Tекст: Максим Попов

    Более половины населенного пункта Новоивановка в Курской области находятся под контролем российских войск, несмотря на активные контратаки со стороны ВСУ на танках Abrams и Leopard, сообщил замначальника добровольческого отряда «Тигр» с позывным Орел.

    По его словам, российские войска взяли под контроль 70-75% Новоивановки в Курской области. Однако ВСУ продолжают контратаковать с использованием тяжелых западных танков Abrams и Leopard, совершая по три-четыре атаки в день, передает РИА «Новости».

    "Техники украинского и советского производства нет от слова совсем. Только натовские - это Bradley, М113, Abrams - и в поддержке у них на второй линии Leopard. Почему так? Не знаю. Им виднее. Но действуют они так", - сказал собеседник агентства.

    Офицер отметил, что взятие Новоивановки позволит российским войскам полностью контролировать стратегически важную трассу «Коренево-Суджа», по которой происходит снабжение украинских войск в районе Суджи и в условиях, когда транспортировка по полям становится невозможной.

    Напомним, 20 ноября Минобороны сообщило, что в районе Новоивановки идут ожесточенные сражения. При этом всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 34 тыс. военнослужащих и значительное количество техники, включая 215 танков и 1190 боевых бронемашин.

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    28 ноября 2024, 09:23 • Новости дня
    В Курской области сдалась в плен группа из 22 военных ВСУ
    В Курской области сдалась в плен группа из 22 военных ВСУ
    @ Михаил Воскресенский/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    В Курской области группа из 22 солдат ВСУ добровольно сложила оружие и сдалась в плен, сообщили силовики.

    В Курской области в плен сдалась группа военнослужащих вооруженных сил Украины. По словам источника в силовых структурах, общее количество сдавшихся составило 22 человека, передает ТАСС.

    Военный журналист и эксперт Борис Рожин поделился кадрами сдачи в плен украинских солдат в своем Telegram-канале.

    Минобороны сообщало, что украинская армия за сутки потеряла свыше 250 человек на Курском направлении.

    Ранее операторы украинских БПЛА из 114-й бригады теробороны сдались в плен российским войскам в районе Новомлынска на Харьковском направлении.

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    28 ноября 2024, 11:28 • Новости дня
    Украинские СМИ написали о взятии в плен «оккупантов» в Курской области

    Tекст: Вера Басилая

    Украинская пропаганда сообщила о взятии в плен «оккупантов» в Курской области, рассказывая о якобы захвате в плен морских пехотинцев из 810-й бригады ВС России.

    Украинское издание УНИАН сообщило, что ВСУ якобы захватили в плен «оккупантов» из 810-й бригады российской морской пехоты в Курской области.

    Сообщение было опубликовано после того, как появилось видео сдачи в плен 22 украинских боевиков в Курской области России.

    Примечательно, что украинские журналисты забыли, чьи военные на самом деле являются «оккупантами» в Курской области.

    Ранее военный журналист Борис Рожин опубликовал видеокадры сдачи в плен 22 украинских военнослужащих в Курской области.

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    28 ноября 2024, 02:35 • Новости дня
    Белик назвал неуместными условия Киева для переговоров

    Депутат Госдумы раскритиковал условия Киева для переговоров с Россией

    Tекст: Максим Попов

    Депутат Госдумы Дмитрий Белик отверг условия Киева для переговоров с Россией, подчеркнув, что диктовать их должен наступающий, а не сдающий позиции.

    Депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик заявил, что условия, выдвинутые Киевом для переговоров с Россией, неуместны, передает РИА «Новости». Белик подчеркнул, что «условия диктует наступающий, а не сдающий позиции». Такое мнение он высказал, комментируя статью главы офиса президента Украины Андрея Ермака в шведском издании Dagens industri, где Ермак заявил, что переговоры возможны лишь при возвращении границ Украины к состоянию на 23 февраля 2022 года.

    Белик отметил, что «украинские элиты прекрасно осознают, что говорить будут Москва и Вашингтон, а киевская делегация в лучшем случае в коридоре постоит вместе с европейской». Он также подчеркнул, что если Ермак стремится к политическому будущему, то обман соотечественников – не лучший путь.

    По словам депутата, Украина продолжает бить по российской территории западными ракетами и сопротивляется в Курской области, но «мы планомерно идем вперед». Белик выразил мнение, что Ермаку нужно хоть что-то сказать в поддержку президента Украины Зеленского, так как они «в одной лодке».

    Напомним, накануне Ермак допустил переговоры с Россией без возврата к границам 1991 года.

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    28 ноября 2024, 06:37 • Новости дня
    Пленный ВСУ рассказал о брошенных телах украинских солдат в Курской области

    Командование ВСУ не забирало тела погибших в Курской области солдат

    Tекст: Максим Попов

    Пленный ВСУ Василий Машико рассказал, что тела погибших украинских солдат в Курской области остаются на поле боя.

    Командование ВСУ не занимается эвакуацией и захоронением тел погибших военнослужащих в Курской области, передает РИА «Новости». Об этом заявил взятый в плен заместитель командира взвода 25-го штурмового батальона 47-й отдельной механизированной бригады ВСУ Василий Машико.

    В интервью он рассказал: «Наших даже не забирали. Ну запах от них уже такой шел, что или закопать, или забрать, потому что все. Я не могу это понять. Я бы забирал. Я б командир был, я бы забирал всех». 

    До этого пленный украинский солдат сообщил, что во время огневой подготовки инструкторы в шутку предлагали имитировать звуки выстрелов из автоматов, называя это стрельбой «натовскими патронами», которых на самом деле не было.

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    28 ноября 2024, 14:00 • Новости дня
    ВСУ потеряли более 250 человек в Курской области за сутки

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украинская армия понесла в последние сутки значительные потери, включая 250 военнослужащих и разнообразную военную технику, один украинский солдат сдался в плен, сообщило Минобороны.

    За этот период в Курской области потери украинской стороны в регионе составили более 250 человек личного состава, уничтожены одна БМП, одна боевая бронированная машина, шесть автомобилей и пять минометов, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    Группировка «Север» поразила формирования нескольких механизированных и десантно-штурмовых бригад ВСУ у Александрии, Викторовки, Дарьино, Куриловки и других населенных пунктов.

    Ударами оперативно-тактической и армейской авиации, огнем артиллерии поражены живая сила и техника противника в ряде населенных пунктов на территории Курской и Сумской областей, включая Ивашковский и Басовка.

    За все время боевых действий на Курском направлении ВСУ потеряли более 36 тыс. 260 военнослужащих, а также значительное количество военной техники, включая 223 танка и 158 БМП. Уничтожены 11 установок HIMARS и шесть MLRS.

    В прошлые сутки украинская армия потеряла свыше 250 человек на Курском направлении, в Курской области группа из 22 солдат ВСУ добровольно сдала оружие и сдалась в плен.

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    26 ноября 2024, 12:13 • Новости дня
    ВСУ применили дрон Switchblade 600 в Курской области

    SHOT: ВСУ применили дрон Switchblade 600 в Курской области

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украинские военные впервые попытались атаковать объекты в Курской области с помощью американского беспилотника Switchblade 600, сообщают Telegram-каналы.

    Инцидент произошел в Рыльском районе Курской области, передает «Российская газета» со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

    ВС России сбили беспилотник из обычного ружья. Switchblade 600, используемый для атаки, нес на борту боевую часть от американской ракеты ПТРК FGM-148 Javelin.

    Дроны Switchblade 600 запускаются из транспортно-пускового контейнера, внешне напоминающего миномет. Операторы могут управлять дроном на дальности в несколько десятков километров. Особенностью данной модели является возможность транспортировки в рюкзаке благодаря складным крыльям, а также возможность быстрого запуска с различных платформ.

    Версия Switchblade 600 отличается увеличенными размерами и предназначена для уничтожения бронетехники. Она имеет дальность полета до 80 км и управляется с планшета.

    Российские военные начали сбивать такие дроны в зоне спецоперации еще осенью 2022 года.

    Напомним, беспилотники Switchblade 600 поставляют киевскому режиму США, они включали эти дроны в пакеты военной помощи.

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    27 ноября 2024, 11:21 • Новости дня
    Кириенко оценил ситуацию в Курской области

    Сергей Кириенко обсудил ситуацию в Курской области и посетил гуманитарный центр

    Tекст: Вера Басилая

    Первый заместитель главы администрации президента России Сергей Кириенко посетил Курскую область, где обсудил текущие вопросы с властями, пообщался с жителями и посетил гуманитарный центр, сообщил губернатор Курской области Алексей Смирнов.

    Смирнов в своем Telegram-канале сообщил, что Кириенко приехал в Курскую область, где оценил текущую ситуацию.

    Первый заместитель главы администрации президента России также побывал в центре распределения гуманитарной помощи, где работают волонтеры «Народного фронта», Всероссийской акции «Мы вместе», партии «Единая Россия» и другие. Он оценил организацию работы на складе и осмотрел процесс фасовки продуктовых и гигиенических наборов. Также обратил внимание на систему планирования гуманитарных поставок, которая позволяет эффективно отслеживать потребности жителей Курской области и предотвращать дублирование выдачи наборов.

    Кроме того, во время визита Кириенко посетил школу № 1 в Курчатове и пункт временного размещения на базе реабилитационного центра имени преподобного Феодосия Печерского. Здесь он пообщался с местными жителями, ответил на их вопросы и выслушал пожелания.

    Ранее Смирнов заявил, что затраты на восстановление региона после вторжения ВСУ превысят 700 млрд рублей, из которых 118 млрд потребуются для территорий, наиболее пострадавших от боевых действий.

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    26 ноября 2024, 12:47 • Новости дня
    Песков направил вопрос о сбитых над Курской областью ракетах в Минобороны

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не стал отвечать на вопрос о том, были ли сбитые накануне над Курской областью ракеты американскими ATACMS.

    «Я не могу ответить на этот вопрос. Это касается непосредственно хода СВО. Здесь я рекомендую обратиться в министерство обороны», – ответил Песков, передает ТАСС.

    В понедельник Telegram-каналы сообщали, что украинские военные якобы обстреляли ракетами ATACMS аэродром в Курской области, большую часть выпущенных ракет перехватили.

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    26 ноября 2024, 14:30 • Новости дня
    ВСУ потеряли более 250 военнослужащих в Курской области за сутки
    ВСУ потеряли более 250 военнослужащих в Курской области за сутки
    @ REUTERS/Viacheslav Ratynskyi

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украинская армия в последние сутки потеряла свыше 250 человек на Курском направлении, сообщило министерство обороны.

    Украинские вооруженные силы потеряли более 250 военнослужащих, четыре танка, четыре БМП, три боевые бронированные машины, восемь автомобилей и два миномета, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    Двое украинских боевиков сдались в плен.

    Подразделения группировки «Север» успешно нейтрализовали формирования нескольких механизированных и десантно-штурмовых бригад ВСУ у Александрии, Викторовки и других населенных пунктов.

    Кроме того, в результате ударов оперативно-тактической и армейской авиации, а также огня артиллерии были поражены живая сила и техника украинских сил у Горналя, Гуево и других населенных пунктов как в Курской, так и в Сумской области.

    С начала боевых действий на Курском направлении ВСУ потеряли более 35 тыс. 760 военнослужащих, а также значительное количество военной техники, включая танки, бронетранспортеры, РСЗО и артиллерийские орудия.

    Ранее Министерство обороны России впервые заявило об уничтожении немецкого бронетранспортера Fuchs на Курском направлении. Также российские расчеты FPV-дронов уничтожили автомобиль для эвакуации.

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    • Трамп начинает экономическую войну

      Избранный президент США Дональд Трамп пообещал, что сразу после вступления в должность начнет экономическую войну с ближайшими соседями – Канадой и Мексикой, а также с Китаем. Далее война пошлин грозит перекинуться на Европу. Чем это грозит США, ЕС, КНР и остальному миру?

    • Дадут ли Зеленскому еще денег

      Уходящий президент США Джо Байден попросил у Конгресса выделить на Украину еще 24 млрд долларов. В команде избранного президента Дональда Трампа назвали просьбу «финансированием бесконечной войны». Но действительно ли в Вашингтоне хотят именно этого – продолжать, а не сворачивать?

    • Кто больше всех выиграет от победы Трампа

      Лидеры Евросоюза поздравили Дональда Трампа с победой еще до того, как Камала Харрис признала свое поражение. Это своего рода предательство европейской бюрократии, для которой события в США стали тяжелым ударом. Впрочем, в Европе есть и человек, который теперь чуть ли не прыгает от счастья. Его успех важен и для России тоже.

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    • Насколько сильны Вооруженные силы КНДР

      Западные СМИ активно спекулируют по поводу якобы участия северокорейских военных в проходящей на Украине спецоперации. Но действительно ли Вооруженные силы КНДР настолько сильны, что могут дать повод для подобного рода фальшивок? О структуре и численности Корейской народной армии – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Условия применения Россией ядерного оружия

      Самое страшное оружие, которым обладает Россия и еще считанное количество стран нашей планеты – ядерное, может быть применено только в определенных случаях и обстоятельствах. О том, какие причины для его применения указаны в российской ядерной доктрине – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Типичное оснащение российского бойца в зоне спецоперации

      Для успешного ведения боевых действий военнослужащий должен быть не только вооружен, но и должным образом оснащен и экипирован. Современный сухопутный бой требует, чтобы боец имел при себе множество дополнительных предметов и устройств. Каких именно – рассказывает инфографика газеты ВЗГЛЯД.

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    • Перед уходом с поста Байден ставит мир на грань ядерной катастрофы

      «Безумным» даже в Соединенных Штатах называют решение президента США Байдена позволить Украине наносить удары ракетами ATACMS вглубь территории России. Как неоднократно предупреждало российское руководство, такие удары будут рассматриваться как непосредственное участие стран НАТО в агрессии против нашей страны – со всеми вытекающими последствиями.

    • Трамп бумерангом возвращается в Белый дом

      Дональд Трамп стал 47-м президентом США. Его возвращение в Белый дом в некотором смысле оказалось удивительным, ведь на кампанию его главного оппонента – Камалы Харрис – были потрачены колоссальные средства. Впрочем, эксперты в один голос указывают: свою роль сыграли хаос в Демпартии и неправильная стратегия предвыборной кампании демократа.

    • Зеленский вымаливает у США «Томагавки»

      «План победы над Россией», который глава киевского режима Владимир Зеленский представил руководству Белого дома, включает в себя просьбы о передаче Украине крылатых ракет «Томагавк». Даже западные СМИ признают, что это «абсолютно невыполнимая просьба» – подобного рода ракеты относятся к наиболее передовым видам вооружений и способны нести ядерное оружие.

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