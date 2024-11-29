Tекст: Дмитрий Зубарев

ВСУ направили в Курскую область подразделения, прошедшие подготовку на Западе, сообщает «РИА Новости». Об этом рассказал командир 810-й бригады морской пехоты с позывным Як. По его словам, противник использует лучшие части, которых обучали на Западе в течение трех месяцев.

Комбат Як отметил, что среди участников вторжения имеются специалисты, которые сами способны обучать других на Западе. Как пример, он упомянул 3-й полк украинских Сил специальных операций. Он подчеркнул, что морская пехота уже сталкивалась с этими подразделениями и успела оказать им серьезное сопротивление.

Кроме того, офицер указал, что недооценивать противника не стоит. Несмотря на это, Як выразил уверенность в том, что морская пехота справится с задачей, так как они уже имеют опыт взаимодействия с такими силами и их собственная подготовка не уступает.

Как писала газета ВЗГЛЯД, морпехи Черноморского флота уничтожили колонну техники ВСУ в Курской области уничтожили, а также сообщили о дистанционном минировании ВСУ с помощью беспилотников. Кроме того, рассказывалось о задачах британского наемника в Курске.