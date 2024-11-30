30 ноября исполнилось бы 150 лет Уинстону Черчиллю, одному из самых известных британцев в истории. Политик, журналист, лауреат Нобелевской премии по литературе, дважды премьер-министр – казалось бы, обаятельнейший человек. Но на самом деле мало кто сможет сравниться с ним в кровожадности.4 комментария
Рябков заявил о наличии опасности обмена ядерными ударами
Несмотря на существующую опасность обмена ядерными ударами, Россия сделает все возможное, чтобы избежать этого катастрофического сценария, заявил замглавы МИД России Сергей Рябков.
Рябков подчеркнул, что не все в этом вопросе зависит исключительно от России, передает ТАСС.
Дипломат напомнил, что все необходимые заявления о применении ядерного оружия уже сделаны российским руководством, включая президента Владимира Путина. Эти заявления отражены в обновленных основах государственной политики в области ядерного сдерживания, добавил он.
Рябков также прокомментировал недавнюю публикацию научного канала Science Time, который смоделировал обмен ядерными ударами между Россией и США. Он отметил, что подобные моделирования проводились и ранее, включая профессиональные исследования последствий ядерного конфликта, и указал на крайнюю сложность и остроту текущей ситуации.
Ранее посол России в Британии Андрей Келин выразил обеспокоенность по поводу передачи Украине дальнобойных ракет Storm Shadow, что может привести к столкновению ядерных держав.