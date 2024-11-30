Рябков заявил о наличии опасности обмена ядерными ударами

Tекст: Валерия Городецкая

Рябков подчеркнул, что не все в этом вопросе зависит исключительно от России, передает ТАСС.

Дипломат напомнил, что все необходимые заявления о применении ядерного оружия уже сделаны российским руководством, включая президента Владимира Путина. Эти заявления отражены в обновленных основах государственной политики в области ядерного сдерживания, добавил он.

Рябков также прокомментировал недавнюю публикацию научного канала Science Time, который смоделировал обмен ядерными ударами между Россией и США. Он отметил, что подобные моделирования проводились и ранее, включая профессиональные исследования последствий ядерного конфликта, и указал на крайнюю сложность и остроту текущей ситуации.

Ранее посол России в Британии Андрей Келин выразил обеспокоенность по поводу передачи Украине дальнобойных ракет Storm Shadow, что может привести к столкновению ядерных держав.