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В Москве прошел фестиваль, посвященный 50-летию создания «Альфы»
В Москве состоялся спортивно-патриотический фестиваль имени Героя Советского Союза Геннадия Зайцева в честь 50-летия создания подразделения «Альфа».
В Москве в многофункциональном спортивно-тренировочном комплексе «Динамо» прошел спортивно-патриотический фестиваль, посвященный Герою Советского Союза Геннадию Зайцеву. В рамках мероприятия прошли Московский открытый турнир по всестилевому каратэ и спортивно-патриотический фестиваль боевых искусств.
Соревнования являются частью проекта «Равнение на «Альфу», получившего поддержку Фонда президентских грантов в размере 9 млн рублей. Проект нацелен на подростков, обучающихся в школах и клубах, связанных с Ассоциацией ветеранов «Альфа».
Участники познакомились с биографиями офицеров антитеррористического подразделения, встретились с действующими сотрудниками и ветеранами, участвоввали в турнирах и получили навыки военно-прикладной подготовки.
Фестиваль стал пятым по счету и был приурочен к 90-летию Геннадия Зайцева и 50-летию образования подразделения «Альфа». В этом году участие приняли 600 человек из 20 регионов России, в том числе дети до 12 лет, молодежь и ветераны. Программа турнира включала всестилевое каратэ, тамэсивари и кобудо.
Организаторы отметили, что благодаря гранту удалось пригласить больше участников и расширить масштабы турнира. Победители соревнований получат возможность участвовать в военно-патриотическом форуме «Альфовец» летом 2025 года.