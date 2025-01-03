Онищенко заявил об отсутствии безопасной дозы алкоголя для организма человека

Tекст: Мария Иванова

Эпидемиолог и академик РАН Геннадий Онищенко заявил, что безопасной дозы алкоголя не существует, передает ТАСС. Он подчеркнул, что критический объем алкоголя, который может нанести вред организму, варьируется для каждого человека. Это связано с индивидуальными особенностями здоровья и реакцией организма на алкоголь.

Онищенко пояснил: «Для того, чтобы была какая-то общая критическая доза, нужно, чтобы каждый человек был выточен на токарном станке миллиметр в миллиметр».

Эксперт также отметил, что чувствительность к алкоголю у людей разная, и призвал отказаться от его употребления. Важно обратить внимание, что даже простые болезни у каждого человека могут протекать по-разному, из-за чего универсальной безопасной дозы не может быть. Он советует использовать праздничное время для общения с близкими и ответственного отношения к своему здоровью, избегая алкоголя.

Ранее министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщал, что в 2023 году показатель потребления алкоголя в стране составил 8,49 литра чистого этанола в год на человека. По его словам, потребление более 8 литров безводного алкоголя в год угрожает генофонду нации. Онищенко подчеркнул необходимость снижения этого показателя путем повышения цен на алкоголь, пропаганды здорового образа жизни и создания условий для него.

Как писала газета ВЗГЛЯД, врач-гастроэнтеролог Ольга Майорова рекомендовала выбирать в новогоднюю ночь вино или крепкие несладкие алкогольные напитки, так как они более безопасны для организма. Стоит ограничиться лишь одним бокалом шампанского, а жирные и тяжелые блюда лучше запивать теплыми напитками, перед употреблением крепкого алкоголя необходимо хоть что-то съесть из еды, отметил врач-терапевт Алексей Парамонов.

Министерство здравоохранения России констатировало прекращение ежегодного снижения потребления алкоголя в стране, достигнув в 2023 году уровня 8,49 литра на душу населения.