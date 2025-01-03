Мир неизбежно будет двигаться к системе рационального потребления. Это мир, в котором есть, конечно, место и фрикам, потому что они занимают свою нишу потребления. Но их удел – вовсе не трон властителей дум, не главные сцены и не всенародное обсуждение, а шоу уродов типа «Евровидения».20 комментариев
Онищенко заявил об отсутствии безопасной дозы алкоголя
Онищенко заявил об отсутствии безопасной дозы алкоголя для организма человека
Эпидемиолог Геннадий Онищенко подчеркнул, что безопасной дозы алкоголя не существует, поскольку критический объем для каждого человека из-за индивидуальных особенностей организма различен.
Эпидемиолог и академик РАН Геннадий Онищенко заявил, что безопасной дозы алкоголя не существует, передает ТАСС. Он подчеркнул, что критический объем алкоголя, который может нанести вред организму, варьируется для каждого человека. Это связано с индивидуальными особенностями здоровья и реакцией организма на алкоголь.
Онищенко пояснил: «Для того, чтобы была какая-то общая критическая доза, нужно, чтобы каждый человек был выточен на токарном станке миллиметр в миллиметр».
Эксперт также отметил, что чувствительность к алкоголю у людей разная, и призвал отказаться от его употребления. Важно обратить внимание, что даже простые болезни у каждого человека могут протекать по-разному, из-за чего универсальной безопасной дозы не может быть. Он советует использовать праздничное время для общения с близкими и ответственного отношения к своему здоровью, избегая алкоголя.
Ранее министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщал, что в 2023 году показатель потребления алкоголя в стране составил 8,49 литра чистого этанола в год на человека. По его словам, потребление более 8 литров безводного алкоголя в год угрожает генофонду нации. Онищенко подчеркнул необходимость снижения этого показателя путем повышения цен на алкоголь, пропаганды здорового образа жизни и создания условий для него.
Как писала газета ВЗГЛЯД, врач-гастроэнтеролог Ольга Майорова рекомендовала выбирать в новогоднюю ночь вино или крепкие несладкие алкогольные напитки, так как они более безопасны для организма. Стоит ограничиться лишь одним бокалом шампанского, а жирные и тяжелые блюда лучше запивать теплыми напитками, перед употреблением крепкого алкоголя необходимо хоть что-то съесть из еды, отметил врач-терапевт Алексей Парамонов.
Министерство здравоохранения России констатировало прекращение ежегодного снижения потребления алкоголя в стране, достигнув в 2023 году уровня 8,49 литра на душу населения.