Мурашко сообщил об остановке снижения употребления алкоголя

Мурашко сообщил о прекращении снижения уровня потребления алкоголя в России

Tекст: Елизавета Шишкова

По данным министерства, в 2019 году среднее употребление составляло 9 литров этанола на душу населения, а к 2023 году этот показатель снизился до 8,49 литра, передает «Интерфакс».

Однако, по словам Мурашко, дальнейшее снижение потребления алкоголя в стране прекратилось. Министр подчеркнул важность разъяснительной работы среди населения о том, что безопасных доз алкоголя не существует.

Мурашко также акцентировал внимание на необходимости проведения дополнительных мер и программ, направленных на снижение уровня потребления спиртных напитков в России.

Минфин России в 2024 году повысил минимальные цены на крепкий алкоголь, включая водку, коньяк и бренди, что стало частью мер по снижению потребления алкоголя.

Мурашко ранее сообщал, что запрет на скидки при продаже алкоголя является эффективной мерой для снижения его потребления в России.