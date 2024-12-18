Доводилось много общаться с теми, кто пережил украинскую оккупацию, видеть тела тех, кто не пережил, брать в плен и допрашивать тех, кто ее осуществлял. Одни из оккупантов питали к населению открытую злобу, другие, обычно насильно мобилизованные, относились нормально, а думали в основном, как бы побыстрее смыться.0 комментариев
Мурашко сообщил об остановке снижения употребления алкоголя
Мурашко сообщил о прекращении снижения уровня потребления алкоголя в России
Министерство здравоохранения России констатировало прекращение ежегодного снижения потребления алкоголя в стране, которое в 2023 году достигло уровня 8,49 литра на душу населения, сообщил глава Минздрава Михаил Мурашко.
По данным министерства, в 2019 году среднее употребление составляло 9 литров этанола на душу населения, а к 2023 году этот показатель снизился до 8,49 литра, передает «Интерфакс».
Однако, по словам Мурашко, дальнейшее снижение потребления алкоголя в стране прекратилось. Министр подчеркнул важность разъяснительной работы среди населения о том, что безопасных доз алкоголя не существует.
Мурашко также акцентировал внимание на необходимости проведения дополнительных мер и программ, направленных на снижение уровня потребления спиртных напитков в России.
Минфин России в 2024 году повысил минимальные цены на крепкий алкоголь, включая водку, коньяк и бренди, что стало частью мер по снижению потребления алкоголя.
Мурашко ранее сообщал, что запрет на скидки при продаже алкоголя является эффективной мерой для снижения его потребления в России.