Россиянам назвали безопасные алкогольные напитки для новогодней ночи

Врач-гастроэнтеролог рекомендовала вино или крепкие несладкие напитки для праздников

Tекст: Дарья Григоренко

Майорова отметила, что вино, особенно красное, содержит антиоксиданты, что делает его более безопасным для организма. Она подчеркнула важность выбора качественных дистиллятов, которые не содержат искусственных добавок.

«Лучше выбирать напитки с минимальным количеством стабилизаторов и ароматизаторов. Натуральные ингредиенты более безопасны», – сказала врач, передает Газета.Ru.

Кроме того, специалист отметила, что алкогольные напитки должны иметь сертификаты качества. Важно отдавать предпочтение проверенным брендам, которые уделяют внимание своей репутации и контролируют качество продукции. Также следует обращать внимание на срок годности и герметичность упаковки.

Врач напомнила, что полностью безопасного алкоголя не существует, поэтому следует пить в разумных пределах. «Токсичное количество алкоголя для мужчин составляет 40-80 г этанола в сутки, для женщин – 20 г», – добавила она. «Стандартная порция алкоголя, которая равна 10 г чистого спирта: 25 граммам 40% напитка (водки), 100 граммам 9-11% сухого вина или 200 граммам 3-5% пива. Но четко определенной дозы, при которой организму обязательно будет нанесен ущерб, нет», – заключила врач.

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