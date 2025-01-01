Овечкин нецензурно по-русски высказался о победе над «Бостоном»

Tекст: Мария Иванова

Российский капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин после победы над «Бостон Брюинз» со счетом 3:1 выразил свои эмоции в нецензурной форме, передает RT.

Овечкин, обращаясь к болельщикам через видео, заявил: «Выиграли «Бостон». Все отлично. Сейчас едем домой праздновать Новый год». В его речи также прозвучали нецензурные выражения, отображающие радость от победы.

Кроме того, Овечкин предложил всем 1 января «открыть баночку пива, выпить ее хорошенечко и похмелиться». Это заявление вызвало бурю эмоций среди поклонников хоккея в социальных сетях, подчеркнув харизматичность российского капитана.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Александр Овечкин вернулся в состав «Вашингтон Кэпиталз» после пропуска нескольких матчей из-за травмы сообщил официальный аккаунт команды.

В первом же матче после возвращения он забил и помог своей команде победить «Торонто Мейпл Лифс» со счетом 5:2, кроме того он сократил отставание от снайперского рекорда Уэйна Гретцки до 25 голов.

Между тем бывший футболист сборной России Владимир Пономарев поделился воспоминаниями о частых случаях алкоголизма среди хоккеистов в Советском Союзе, назвав этот спорт наиболее «пьяным» в те времена.