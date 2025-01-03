Китайский посол заявил о планах усилить российско-китайскую стратегическую координацию

Tекст: Алексей Дегтярев

Благодаря руководству президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина китайско-российские отношения достигли наивысшего уровня за всю историю, сказал дипломат, передает РИА «Новости».

«Российская сторона четко выступает против «независимости Тайваня» в какой бы то ни было форме и твердо поддерживает действия КНР по защите его суверенитета и территориальной целостности, а также по объединению страны. Президент Путин многократно подчеркивал данную позицию, это также было четко отражено в нескольких важных документах двух стран», – подчеркнул посол.

Китайская сторона высоко ценит поддержку России и твердо поддерживает ее усилия по обеспечению национальной безопасности и стабильности. Посол также напомнил, что в этом году отмечается 80-летие Победы во Второй мировой войне и 80-летие основания ООН.

Чжан Ханьхуэй подчеркнул, что Китай и Россия, как надежные защитники мира и развития, будут продолжать воплощать договоренности, достигнутые главами государств, и защищать итоги Второй мировой войны. Он выразил готовность Китая совместно с Россией продвигать правильный взгляд на историю и способствовать мировому процветанию и стабильности.

В конце декабря посол России в Китае Игорь Моргулов указывал, что 2024 год стал успешным для российско-китайских отношений, а транспортное сообщение между странами полностью восстановили после пандемии коронавирусной инфекции.