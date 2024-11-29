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    Федор Лукьянов Федор Лукьянов В Грузии очередная попытка раскочегарить евромайдан

    Противостояние в Грузии принято маркировать в категориях Россия – Запад, к этой упрощенной схеме, действительно, всё и сходится – помимо даже желания участников. Но суть коллизии в другом. Грузия пытается отстоять свое право на политико-идеологический нейтралитет.

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    Глеб Простаков Глеб Простаков Австрия газует в сторону мира

    В отличие от руководителей Венгрии и Словакии Виктора Орбана и Роберта Фицо – enfant terrible современной Европы, президент Австрии Карл Нехаммер, вероятно, претендует на большее доверие всех сторон возможных переговоров. И небольшая переплата за российский газ стоит этих усилий.

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    Сергей Лебедев Сергей Лебедев Трамп собирает силы для конфликта с Китаем

    В США преимущественно не воспринимают Китай как СССР 2.0. Враждебность к Китаю носит более экономический характер – Пекин обвиняют в подрыве американского экономического могущества, уничтожении рабочих мест и якобы имеющем место манипулировании валютным курсом.

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    29 ноября 2024, 11:33 • Новости дня

    Политолог: У Запада остался последний рычаг давления на Грузию

    Политолог Гвритишвили: У Запада остался последний рычаг давления на Грузию

    Политолог: У Запада остался последний рычаг давления на Грузию
    @ Михаил Егиков/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    Протесты в Грузии поддерживают в основном те люди, которые финансово тесно связаны с западными государствами. Большинство населения доверяет правительству республики и верит, что у него есть хорошо выверенный план действий, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Игорь Гвритишвили. Ранее в Грузии прошел масштабный антиправительственный митинг.

    «Евросоюз еще летом приостановил процесс интеграции Грузии и заморозил 30 млн евро. В Брюсселе это решение объясняли якобы неправильными законодательными инициативами со стороны Тбилиси. В реальности же ЕС попросту хотел скорректировать итоги предстоящих выборов в республике в собственную пользу. Однако эти планы потерпели фиаско», – напомнил политолог Игорь Гвритишвили.

    Он отметил, что вопрос присоединения Грузии к Евросоюзу, а также финансовая поддержка республики на протяжении многих лет использовались Западом как рычаг давления на Тбилиси. Сейчас же правительство, заморозив переговоры с ЕС о членстве и отказавшись от грантов, «профессионально и смело» лишило европейских чиновников этих инструментов.

    «На улицы Тбилиси вышли преимущественно студенты и представители неправительственных организаций (НПО)», – указал эксперт. Первые, по его словам, протестовали, потому что отказ от грантов влияет на их преподавателей. «Многие профессора живут не столько на зарплату, сколько на субсидии, которые они получают из Брюсселя и Вашингтона. Это их источник дохода», – пояснил Гвритишвили.

    «НПО, за которыми стоят оппозиционные партии, также живут за счет грантов. Поэтому, кстати, они выступали против принятия закона об иностранном влиянии. Они же были зачинщиками нынешних выступлений», – добавил политолог. Он признает, что оппозиции удалось довольно быстро «мобилизовать» протестующих, однако, как уточнил спикер, у них нет массовой поддержки.

    Вместе с тем, как полагает Гвритишвили, Запад продолжит оказывать давление на Тбилиси. «У Запада остался последний рычаг давления на Грузию. У США и Европы в запасе есть экономические санкции. В этом случае рестрикции затронут банковский сектор республики. А это может привести к заморозке больших инвестиционных проектов, запланированных правительством», – рассуждает политолог.

    Кроме того, европейские и американские политики могут сократить до минимума визиты в республику и любые переговоры по политическим вопросом, считает аналитик. «Также возможны санкции против юридических и физических лиц. То есть США и ЕС попытаются использовать те же меры, которые они применяли против России», – пояснил эксперт.

    Он не исключает, что если санкции будут крайне болезненными, то грузинское правительство уступит в некоторых вопросах. Однако такое развитие событий маловероятно. «Дело в том, что «Грузинская мечта», как мне кажется, подготовилась к различным сценариям. Более того, заявление о приостановке переговоров о вступлении в ЕС было сделано не с бухты-барахты, ему предшествовала основательная подготовка», – говорит Гвритишвили.

    Политолог Федор Лукьянов в свою очередь счел примечательным, «как небольшая и не особенно центральная в общем потоке происходящего страна становится точкой схождения важных импульсов». «Противостояние в Грузии принято маркировать в категориях Россия-Запад, к этой упрощенной схеме, действительно, все и сходится – помимо даже желания участников. Но суть коллизии в другом», – пишет он.

    «Грузия пытается отстоять свое право на политико-идеологический нейтралитет, учет геополитических реалий, уклонение от обязательного присоединения к противостоящим блокам, чреватого риском быть затянутой в воронку. России сейчас это объективно выгодно, главное слишком явно это не демонстрировать. А Европейский союз должен продавить собственное право мобилизовать заинтересованные в сотрудничестве страны на свои войны: хотите в наш клуб – ведите себя, как тут принято», – пояснил он.

    Отказ Тбилиси от переговоров о вступлении до 2028 года политолог назвал «аннулированием этого аргумента». «ЕС же нужно доказать, что правительство – узурпаторы, люди хотят в прекрасный сад. Исход будет показательным», – заключил Лукьянов.

    Ранее в Грузии прошел масштабный антиправительственный митинг. По данным МВД страны, в результате уличных столкновений пострадали 32 сотрудника силовых структур. У некоторых из них зафиксированы серьезные травмы головы, глаз и тел. При этом 43 демонстранта задержано.

    Причиной общественного недовольства стало решение правящей партии «Грузинская мечта» заморозить возможность начала переговоров с ЕС о членстве до 2028 года. По словам премьера республики Ираклия Кобахидзе, данный шаг призван «оздоровить» отношения двух сторон, поскольку в последнее время Брюссель начал «шантажировать» Тбилиси.

    Также он подчеркнул, что Грузия откажется от участия в бюджетных программах, инициируемых Евросоюзом. Кобахидзе заявил, что рассматривать интеграцию в союз в качестве «милостыни» категорически неверно. При этом правительство страны не отказывается от наращивания связей с ЕС.

    «Мы продолжим последовательно выполнять обязательства по Соглашению об ассоциации с Евросоюзом, и к 2028 году выполним более 90 процентов из них», – рассказал Мамука Мдинарадзе, председатель парламентской фракции правящей «Грузинской мечты». Таким образом, он усомнился в том, что решение Тбилиси действительно можно трактовать как отказ от ЕС.

    Несмотря на разъяснения властей, в стране все же состоялись протестные мероприятия. Демонстранты перекрыли проспект Руставели в Тбилиси. Для их разгона был привлечен спецназ. В отношении участников митинга был применен слезоточивый газ.

    28 ноября 2024, 15:48 • Новости дня
    Новое правительство Грузии определилось с политикой по отношению к России
    Новое правительство Грузии определилось с политикой по отношению к России
    @ IMAGO/Fotostand/Reuhl/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

    Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе, утвержденный парламентом 28 ноября, заявил, что его страна, несмотря на отсутствие дипломатических отношений после конфликта 2008 года, сохранит прагматичную политику с Россией, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    «У нас будет прагматичная политика по отношению к России», – заявил он. По его словам, «прагматичная политика является одним из главных инструментов для сохранения мира и защиты стратегических интересов Грузии».

    Ираклий Кобахидзе также отметил, что «одним из важнейших приоритетов останется мирное урегулирование конфликта с Россией». «У нас есть «красные линии», которые связаны с деоккупацией территорий нашей страны, и эти «красные линии» нами будут защищены до конца», – заявил при этом премьер-министр Грузии.

    Вечером в четверг премьер-министр Грузии сделает заявление об отношениях с Евросоюзом.

    В четверг парламент Грузии утвердил новое правительство правящей партии «Грузинская мечта», которая находится во власти с 2012 года и также выиграла выборы 26 октября, получив 89 мандатов из 150. Правительство было утверждено единогласно – 84 голосами.

    Оппозиция отказывается признавать итоги выборов и не участвует в работе парламента. В правительстве Грузии 12 министерств, вскоре появится еще одно – министерство спорта.

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    28 ноября 2024, 14:12 • Новости дня
    Путин назвал главное условие для победы России в конфликте на Украине

    Путин заявил о важности мотивации для победы в украинском конфликте

    Путин назвал главное условие для победы России в конфликте на Украине
    @ Гавриил Григоров/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    В военном конфликте ключевым фактором является мотивация и внутренняя готовность солдат, а не только наличие современного оружия и боекомплекта, заявил президент России Владимир Путин.

    Российский лидер отметил, что судьба любого военного конфликта, включая специальную военную операцию на Украине, в конечном итоге решается на поле боя, передает РИА «Новости». Даже самое современное оружие не может обеспечить победу без внутренней готовности человека к борьбе, подчеркнул он.

    «Самое главное заключается в том, что даже при наличии самого современного оружия судьба любого военного конфликта, в том числе и специальной военной операции, решается на земле, на поле боя – в конечном итоге все зависит от солдата. Разумеется, для победы необходимы и техника, и боевой комплект. Но самое главное – мотивация, внутренняя готовность человека к борьбе, а если потребуется – и к самопожертвованию во имя Отечества», – сказал Путин.

    Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия остается открытой к диалогу по украинскому урегулированию, но цели спецоперации сохраняются. Издание The Washington Post писало, что Россия сможет добиться успехов на Украине в 2025 году из-за ослабления ВСУ.

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    28 ноября 2024, 18:05 • Видео
    Трамп начинает экономическую войну

    Избранный президент США Дональд Трамп пообещал, что сразу после вступления в должность начнет экономическую войну с ближайшими соседями – Канадой и Мексикой, а также с Китаем. Далее война пошлин грозит перекинуться на Европу. Чем это грозит США, ЕС, КНР и остальному миру?

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    28 ноября 2024, 18:46 • Новости дня
    Путин ответил анекдотом на вопрос об ударах по военным и политическим центрам Киева
    Путин ответил анекдотом на вопрос об ударах по военным и политическим центрам Киева
    @ Михаил Терещенко/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин в ответ на вопрос о возможных ударах по военным или политическим центрам в Киеве использовал советский анекдот о непредсказуемости событий.

    «В советское время была такая шутка по поводу прогнозов погоды: «Сегодня в течение дня все возможно», – сказал он журналистам в Астане, передает РИА «Новости».

    Этот ответ прозвучал в контексте обсуждения, какие именно центры в Киеве могут быть целью – военные или политические, а также каким оружием они могут быть поражены.

    Ранее Путин заявил, что украинские центры принятия решений, расположенные в Киеве, могут стать целями для поражения ракетным комплексом «Орешник». До этого он сообщил, что Россия занялась серийным производством системы «Орешник» с баллистической ракетой средней дальности. Российский лидер также сравнил удар баллистической ракеты «Орешник» с падением метеорита, от которого образуются целые озера.

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    28 ноября 2024, 21:46 • Новости дня
    90 ракет и 100 дронов поразили 17 ключевых объектов ОПК Украины

    Tекст: Валерия Городецкая

    Вооруженные силы России атаковали ключевые объекты военной промышленности Украины, используя 90 ракет и 100 дронов «Герань-2», поразив 17 целей, сообщило Минобороны.

    Российские войска в ходе ночного комбинированного массированного удара применили 90 ракет и 100 беспилотников «Герань-2», сообщается в Telegram-канале Минобороны. В результате были поражены 17 ключевых объектов военной промышленности Украины.

    Это стало частью масштабной операции последних дней, в рамках которой было использовано 100 ракет различных видов базирования и 466 беспилотных летательных аппаратов «Герань-2», отметили в ведомстве.

    Ранее президент России Владимир Путин заявил о запуске 100 ракет по Украине в ответ на удары вглубь России.

    В понедельник Минобороны сообщило, что российские войска нанесли удары по военным аэродромам ВСУ и объектам украинской энергетики, обеспечивающим работу предприятий ВПК. Также ранее сообщалось, что ВС России поразили аэродромы и склады беспилотников ВСУ.

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    28 ноября 2024, 17:24 • Новости дня
    Американист: Спецпредставитель Трампа по Украине не понимает сути конфликта

    Американист Дробницкий: Люди в будущей администрации Трампа не разбираются во внешней политике

    Американист: Спецпредставитель Трампа по Украине не понимает сути конфликта
    @ Rod Lamkey/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Роман Крецул

    Выбранный Дональдом Трампом спецпредставителем по Украине генерал Кит Келлог не имеет опыта во внешней политике и не обладает концептуальным видением, рассказал газете ВЗГЛЯД американист Дмитрий Дробницкий. Особенно важно, по его мнению, то, что люди из команды Трампа не признают базовой причины конфликта, как и того факта, что фактически он идет между Западом и Россией.

    «Со всеми людьми, которые приходят вместе с Трампом, есть одна проблема. Дело в том, что у американских консерваторов, тем более у тех, кто придерживался достаточно жестких позиций, которые потом преобразовались в трампизм, нет практически никакого опыта во внешней политике. Нет ни знаний, ни концептуального взгляда. Этим всем долгое время занималась Демократическая партия», – рассказал газете ВЗГЛЯД американист Дмитрий Дробницкий.

    Он отметил, что выбранный на пост спецпредставителя по Украине Кит Келлог – прагматичный человек Трампа. Но его проблема, как и всех людей в администрации избранного президента, которые будут заниматься внешней политикой, «в том, что они в ней ничего не понимают». «Консерваторов вообще отодвинули от внешней политики за последние тридцать лет», – рассуждает аналитик.

    «С одной стороны, Келлог будет делать то, что Трамп ему скажет. С другой – у него нет понимания, видения того, что происходит. Людям предстоит сделать еще много интересных открытий. В частности, придется столкнуться с тем, что конфликт на самом деле идет между Западом и Россией, а не между Украиной и Россией. Этого признания до сих пор сделано не было. От того, сможет ли Келлог и сам Трамп сделать этот ход, будет зависеть, как пойдет переговорный процесс», – полагает эксперт.

    По мнению Дробницкого, необходимо признание базовой причины конфликта, а она состоит в том, что Украину хотели сделать частью Запада, нацеленной против России. Это облегчит переговоры, полагает он.

    Ранее победивший на выборах президента США Дональд Трамп подтвердил назначение генерала Кита Келлога специальным представителем по конфликту на Украине, подчеркнув его военную и деловую карьеру. Между тем телеканал CNN сообщил, что будущий советник Трампа Майк Уолтц анализирует несколько предложений по разрешению конфликта на Украине, в том числе инициативу Кита Келлога. Одно из ключевых предложений касается прекращения огня на ранних стадиях переговоров. Источники отмечают, что эта инициатива может стать частью стратегии будущей администрации Трампа.

    Кит Келлог предложил Трампу план урегулирования конфликта еще в июне. Как сообщало агентство Reuters, инициатива подразумевала прекращение огня по линии боевого соприкосновения и незамедлительное начало переговоров. По мнению Келлога, одновременно России и Украине необходимо выдвинуть условия. Если Украина откажется от переговоров, США должны прекратить помощь, а если откажется Россия, то, напротив, усилить поддержку Киева.

    Газета ВЗГЛЯД ранее объясняла, почему назначение Келлога делает «план Трампа по Украине» более понятным.

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    29 ноября 2024, 10:40 • Новости дня
    СВР сообщила о планах Запада поделить Украину между четырьмя странами ЕС
    СВР сообщила о планах Запада поделить Украину между четырьмя странами ЕС
    @ Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Запад может ввести 100 тыс. миротворцев на Украину для ее фактической оккупации, поделив страну между Румынией, Польшей, Германией и Британией, сообщили в СВР России.

    По данным разведки, западные страны рассматривают возможность введения на Украину миротворческого контингента численностью 100 тыс. человек, передает РИА «Новости».

    В СВР указали, что целью этой акции является фактическая оккупация страны с дальнейшим разделением ее территории между западными государствами.

    По словам представителей СВР, предполагается, что Черноморское побережье отойдет Румынии, западные области будут под контролем Польши, центр и восток Украины займет Германия, а северные регионы, включая Киев, планируется передать Британии.

    Ранее директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил о планах НАТО заморозить конфликт на Украине для обучения украинцев.

    Напомним, экс-командующий НАТО Джеймс Ставридис предложил создать демилитаризованную зону на Украине с использованием сил ООН из Латинской Америки и Африки.

    Французский генерал Жером Пеллистранди предложил странам Европы отправить свои войска на Украину для обеспечения безопасности после заключения перемирия.

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    28 ноября 2024, 19:33 • Новости дня
    Ковальчук заявил о кризисе европейской науки без ученых из России

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Президент Национального исследовательского центра «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук заявил, что Европа сталкивается с проблемами в науке из-за запрета на участие российских ученых в совместных проектах.

    «Вы будете видеть, как она (Европа – прим. ВЗГЛЯД) сейчас она обламывается, когда нас оттуда вышибли, позволю себе это сказать», – цитирует Ковальчука ТАСС.

    Связанных с Россией исследователей отстраняют с 1 декабря от работы в Европейской организации по ядерным исследованиям (ЦЕРН), одним из самых известных объектов ЦЕРН является Большой адронный коллайдер.

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    28 ноября 2024, 19:40 • Новости дня
    Грузия замораживает переговоры с ЕС на четыре года
    Грузия замораживает переговоры с ЕС на четыре года
    @ IMAGO/www.imago-images.de/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

    Грузия приняла решение заморозить вопрос начала переговоров с Евросоюзом о членстве до 2028 года, заявил на брифинге премьер-министр Ираклий Кобахидзе, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    Он сказал, что это решение «оздоровит отношения» Тбилиси и Брюсселя, так как сейчас этим вопросом «часть европейских политиков и бюрократов» «шантажирует» его страну.

    Также Грузия до конца 2028 года отказывается от всех бюджетных грантов со стороны ЕС. «Категорически неприемлемо рассматривать интеграцию в ЕС как милостыню», – сказал Ираклий Кобахидзе.

    При этом он пообещал, что к концу 2028 года Грузия «с экономической точки зрения будет готова начать переговоры о вступлении в Евросоюз в 2030 году». По его словам, Грузия в 2030 году лучше всех стран-кандидатов будет готова к членству в Евросоюзе.

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    28 ноября 2024, 21:19 • Новости дня
    «Грузинская мечта» разъяснила позицию по сближению с Евросоюзом

    «Грузинская мечта» подтвердила курс на сближение с Евросоюзом

    Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

    Председатель парламентской фракции правящей «Грузинской мечты» Мамука Мдинарадзе детально разъяснил план властей страны, которые заявили, что до 2028 года не будут ставить вопрос начала переговоров о членстве в Евросоюзе, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    «Мы продолжим последовательно выполнять обязательства по Соглашению об ассоциации с Евросоюзом и к 2028 году выполним более 90 процентов из них», – заявил он. По его словам, «к 2030 году Грузия лучше всех других стран-кандидатов будет готова к членству в ЕС».

    «До 2028 года мы не поставим вопрос начала переговоров, чтобы это не было использовано как механизм постоянного шантажа. Мы спокойно будем проводить соответствующие реформы и развивать страну», – сказал Мамука Мдинарадзе.

    Он подтвердил, что все эти реформы будет финансировать бюджет Грузии, не обращаясь при этом за грантами к ЕС. «И что из этого можно расценить как отказ от Европы?» – заявил он.

    Тем временем в Тбилиси продолжаются акции протеста после того, как премьер-министр Ираклий Кобахидзе заявил, что до 2028 года Грузия не будет ставить перед Евросоюзом вопрос начала переговоров о членстве.

    Демонстранты разблокировали движение у центрального офиса «Грузинской мечты» и отправились на проспект Руставели, где сейчас, по данным телекомпании «Рустави-2», находится несколько сотен митингующих с флагами Грузии и Евросоюза.

    Ранее премьер-министр Ираклий Кобахидзе заявил, что Грузия приняла решение заморозить вопрос начала переговоров с Евросоюзом о членстве до 2028 года.

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    29 ноября 2024, 04:00 • Новости дня
    ВС России взяли под контроль три четверти Новоивановки в Курской области

    ВСУ атакуют позиции Минобороны в Новоивановке на танках Abrams и Leopard

    ВС России взяли под контроль три четверти Новоивановки в Курской области
    @ Imago/ Dwi Anoraganingrum/ Global Look

    Tекст: Максим Попов

    Более половины населенного пункта Новоивановка в Курской области находятся под контролем российских войск, несмотря на активные контратаки со стороны ВСУ на танках Abrams и Leopard, сообщил замначальника добровольческого отряда «Тигр» с позывным Орел.

    По его словам, российские войска взяли под контроль 70-75% Новоивановки в Курской области. Однако ВСУ продолжают контратаковать с использованием тяжелых западных танков Abrams и Leopard, совершая по три-четыре атаки в день, передает РИА «Новости».

    "Техники украинского и советского производства нет от слова совсем. Только натовские - это Bradley, М113, Abrams - и в поддержке у них на второй линии Leopard. Почему так? Не знаю. Им виднее. Но действуют они так", - сказал собеседник агентства.

    Офицер отметил, что взятие Новоивановки позволит российским войскам полностью контролировать стратегически важную трассу «Коренево-Суджа», по которой происходит снабжение украинских войск в районе Суджи и в условиях, когда транспортировка по полям становится невозможной.

    Напомним, 20 ноября Минобороны сообщило, что в районе Новоивановки идут ожесточенные сражения. При этом всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 34 тыс. военнослужащих и значительное количество техники, включая 215 танков и 1190 боевых бронемашин.

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    29 ноября 2024, 04:16 • Новости дня
    В России анонсировали работающий со «скоростью света» компьютер

    Ученые создадут прототип вычислительной системы для обработки данных со скоростью света

    Tекст: Максим Попов

    Российские ученые планируют в ближайшие два года создать прототип гибридной электронно-фотонной вычислительной системы, которая будет обрабатывать данные со скоростью более 10 в 19-й степени операций в секунду, сообщил научный руководитель Национального центра физики и математики (НЦФМ) Александр Сергеев.

    По словам Сергеева, в проекте участвуют ведущие центры, включая Российский федеральный ядерный центр – Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики и Самарский государственный университет, передает ТАСС.

    Ученый отметил: «Фактически, это будет компьютер, сопроцессоры которого проводят вычисления со скоростью света».

    Подобные системы обещают быть в 100-1000 раз быстрее современных решений и достигнут эксаопсного уровня к 2030 году. Это станет возможным за счет использования специальных фотонных вычислительных систем, что обеспечит значительное ускорение и улучшение энергоэффективности по сравнению с традиционными процессорами и графическими ускорителями, сказал он.

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    28 ноября 2024, 22:24 • Новости дня
    В Тбилиси начались столкновения протестующих с полицией

    Демонстранты и полиция в Тбилиси столкнулись у здания парламента

    В Тбилиси начались столкновения протестующих с полицией
    @ REUTERS/Irakli Gedenidze

    Tекст: Максим Попов

    У здания парламента в Тбилиси начались столкновения между демонстрантами и полицией, которая применяет перцовый газ для сдерживания протестующих.

    Как передает ТАСС, у здания парламента в Тбилиси разгорелись столкновения между демонстрантами и правоохранителями. Напряженность нарастает по обе стороны от здания законодательного органа.

    Полиция пытается оттеснить протестующих, стремящихся проникнуть к служебным входам в парламент. Для разгона участников акции сотрудники правоохранительных органов вынуждены были использовать перцовый газ.

    Также сообщается, что президент Грузии Саломе Зурабишвили присоединилась к демонстрантам и призвала к проведению новых парламентских выборов.

    «Я здесь, с этим народом. Я буду везде, где смогу. Начинается сопротивление, которое не закончится, пока мы не добьемся новых парламентских выборов», – приводит агентство слова Зурабишвили.

    Позже она переместилась на площадь Свободы, где находится спецтехника на случай необходимости разгона демонстрантов. Зурабишвили хотела поговорить со стражами порядка, однако никто с ней в диалог вступать не стал.

    Ранее стало известно, что в Грузии начались протесты из-за решения не начинать переговоры с ЕС.

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    28 ноября 2024, 20:42 • Новости дня
    В Грузии начались протесты из-за решения не начинать переговоры с ЕС

    В Грузии начались акции протеста из-за решения правительства не просить ЕС начать переговоры

    В Грузии начались протесты из-за решения не начинать переговоры с ЕС
    @ Maurizio Orlando/Hans Lucas/Reuters

    Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

    Акции протеста стихийно вспыхнули в Тбилиси и в регионах Грузии после того, как премьер-министр Ираклий Кобахидзе заявил, что до 2028 года Грузия не будет ставить перед Евросоюзом вопрос начала переговоров о членстве, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    В Тбилиси перекрыли центральный проспект Руставели, демонстранты кричат: «Рабы!», «Русские!». Также акция проходит перед президентским дворцом, где президент Саломе Зурабишвили после встречи с иностранными дипломатами и оппозиционерами заявила о необходимости внеочередных выборов в парламент.

    Она назвала себя «единственным легитимным институтом в Грузии». Оппозиционеры призывают своих сторонников выйти на улицы. Митинги проходят также в Батуми и Кутаиси.

    Ранее премьер-министр Ираклий Кобахидзе заявил, что Грузия приняла решение заморозить вопрос начала переговоров с Евросоюзом о членстве до 2028 года.

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    28 ноября 2024, 17:10 • Новости дня
    Путин сообщил о минимальном ущербе от ракетных атак ATACMS

    Путин сообщил о минимальном ущербе от ракетных атак ATACMS в Курской области

    Tекст: Валерия Городецкая

    Россия подверглась вглубь территории двум ракетным атакам ATACMS после использования «Орешника», однако ущерб оказался минимальным, заявил президент Владимир Путин.

    На встрече с журналистами в Астане он подчеркнул, что несмотря на минимальный ущерб, разрушения все же есть. «У нас есть некоторые повреждения объектов, но они незначительны», – отметил президент, передает ТАСС.

    Ранее Путин заявил, что применение западного дальнобойного оружия будет рассматриваться как прямое вовлечение НАТО в конфликт. Также он подчеркнул, что ни одна страна не имеет на вооружении аналогов российской баллистической ракеты средней дальности «Орешник». Кроме того, Путин сообщил о наличии у России аналогов западных ракет с лучшими характеристиками.

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    28 ноября 2024, 13:07 • Новости дня
    Утверждено новое правительство Грузии
    Утверждено новое правительство Грузии
    @ РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Александров,
    Тбилиси

    Парламент Грузии утвердил новое правительство правящей партии «Грузинская мечта», которая находится во власти с 2012 года и также выиграла выборы 26 октября, получив 89 мандатов из 150, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    Правительство утверждено единогласно – 84 голосами.

    Оппозиция отказывается признавать итоги выборов и не участвует в работе парламента.

    Премьер-министр Ираклий Кобахидзе сохранил свой пост, который он занимает с февраля 2024 года.

    В правительстве Грузии 12 министерств, вскоре появится еще одно – министерство спорта.

    Кандидат в премьер-министры Грузии Ираклий Кобахидзе в четверг назвал условия сближения с Евросоюзом.

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