В США преимущественно не воспринимают Китай как СССР 2.0. Враждебность к Китаю носит более экономический характер – Пекин обвиняют в подрыве американского экономического могущества, уничтожении рабочих мест и якобы имеющем место манипулировании валютным курсом.3 комментария
Самолет из Бангкока экстренно сел в Екатеринбурге из-за сообщения о минировании
Летевший из Бангкока Екатеринбург самолет Airbus A330 совершил посадку в пункте назначения после сообщения о минировании, сообщают СМИ в четверг вечером.
Самолет благополучно приземлился в международном аэропорту Кольцово, на борту находились 281 пассажир и 10 членов экипажа, их жизни и здоровью ничего не угрожает, передает ТАСС со ссылкой на Telegram-канал «Антитеррор Урал».
На место посадки прибыли пожарные, медицинские службы и силовики для проведения необходимых проверок и оперативных мероприятий.
Ранее в ноябре самолет S7 Airlines, выполнявший рейс S7 1211 из Москвы в Калининград, совершил вынужденную посадку в Петербурге из-за плохого самочувствия 45-летнего пассажира, его госпитализировали после приземления в аэропорту Пулково.