Самолет из Бангкока экстренно сел в Екатеринбурге из-за сообщения о минировании

Tекст: Алексей Дегтярев

Самолет благополучно приземлился в международном аэропорту Кольцово, на борту находились 281 пассажир и 10 членов экипажа, их жизни и здоровью ничего не угрожает, передает ТАСС со ссылкой на Telegram-канал «Антитеррор Урал».

На место посадки прибыли пожарные, медицинские службы и силовики для проведения необходимых проверок и оперативных мероприятий.

Ранее в ноябре самолет S7 Airlines, выполнявший рейс S7 1211 из Москвы в Калининград, совершил вынужденную посадку в Петербурге из-за плохого самочувствия 45-летнего пассажира, его госпитализировали после приземления в аэропорту Пулково.