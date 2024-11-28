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Стали известны результаты тестов учеников-мигрантов на знание русского языка
В Минпросвещения заявили, что более 58% учеников-мигрантов успешно прошли тесты по русскому языку
Более половины детей-мигрантов, обучающихся в российских школах, показали хороший уровень владения русским языком по итогам тестирования, проведенного в рамках государственной программы интеграции, сообщила начальник Управления международных связей Башкирского государственного педагогического университета Ксения Габдрахманова.
По итогам тестирования более 58% учащихся успешно справились с заданиями, показав хороший уровень владения языком. Однако 23% участников столкнулись с трудностями, а 18% плохо знают язык или не владеют им вовсе, передает РБК.
Тестирование проводилось в рамках мониторинга интеграции несовершеннолетних иностранных граждан в российскую образовательную систему. Начальник Управления международных связей Башкирского государственного педагогического университета Ксения Габдрахманова, которая руководит проектом по апробации системы оценки языковой и социально-культурной адаптации несовершеннолетних иностранных граждан, обучающихся в школах, пояснила, что мониторинг направлен на изучение состояния обучения и языковой адаптации мигрантов в России. Инициатива принадлежит министерству просвещения.
В рамках мониторинга языковую диагностику прошли 154,8 тыс. детей, что составляет 74,4% от общего числа обучающихся иностранцев. С 2023 года школы получили возможность проводить дополнительное обучение русскому языку благодаря приказу Минпросвещения, который разрешил проводить диагностику языковой подготовки.
В пресс-службе Минпросвещения подчеркнули, что проведение диагностики необязательно и зависит от администрации школ. Специальные материалы для диагностики были разработаны в 2023 году, а в 2024 году они были переработаны и упрощены, что позволило делать выводы по одному распределительному тесту вместо трех.
В Госдуму внесли проект закона о запрете зачисления в школы детей, не владеющих русским языком.
Рособрнадзор планирует ввести автоматизацию процесса проверки экзаменов мигрантов по русскому языку, истории России и законодательству, включая видеозапись всего экзамена.